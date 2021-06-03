Бісквіт "Женуаз" – дізнаємося, за що його цінують у Франції і запишемо рецепт
А люблять його за сполучуваність з будь-якою начинкою і за його ніжний вершковий смак
Бісквіт "Женуаз", або як ще його називають – генуезький – це те, чим пишаються кондитери Франції та Італії. На відміну від повітряного шифонового бісквіта, цей сухіший і йому необхідне просочення. Інше питання – наскільки "Женуаз" універсальний. Його можна використовувати для тортів і тістечок з будь-помадкою і кремом. Дізнаємося, в чому його особливість і запишемо рецепт.
Народжений в Італії, вдосконалений у Франції
Найвідоміший свого часу кулінар Огюст Жульєн одного разу зайшов до одного з ресторанів Генуї. Там він помітив, що один з кондитерів збиває тісто для бісквіта на повільному вогні. Коли Огюст повернувся до Парижа під великим враженням, то став опрацьовувати безліч варіянтів приготування бісквітів. Сконцентрувався на вершковому маслі в рецептурі. Так у середині 19-го століття народився "Женуаз". Огюст справедливо не став привласнювати бісквіту своє ім'я, а назвав його генуезьким (так з французької перекладається слово "Женуаз") на честь міста, яке його надихнуло.
Особливість бісквіта "Женуаз"
- Універсальність, легкість, щільність і тонкість текстури
- Вершковий смак
- Сполучуваність з будь-яким масляним кремом, збитими вершками, ганашем
- Тривалий термін зберігання. Просочений бісквіт можна зберігати в герметичній упаковці в морозильній камері впродовж місяця
Щоб спекти бісквіт "Женуаз", знадобляться:
- Мигдальне борошно – 65 г
- Цукрова пудра – 200 г
- Вершкове масло – 135 г
- Екстракт гіркого мигдалю – 1/2 ч. л.
- Борошно – 40 г
- Яйця – 6 шт.
Спосіб приготування
- Увімкнути духовку, розігріти до 190 градусів.
- Вершкове масло збити до однорідності. Додати до масла цукрову пудру і знову збити.
- Відокремити у 3-х яєць білки і жовтки. До збитого масла додати мигдалеве борошно і мигдальний екстракт – збити міксером на середній швидкості. Далі, не вимикаючи міксер, додати по одному 3 яйця і 3 жовтки.
- Додати борошно і акуратно перемішати.
- Три білки збити до білих піків і обережно ввести в тісто.
- Перелити тісто в круглу форму, змащену маслом, і поставити в духовку на 30-40 хвилин. Випікати до готовності.
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