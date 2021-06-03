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Бісквіт "Женуаз" – дізнаємося, за що його цінують у Франції і запишемо рецепт

Сьогодні, 15:57

А люблять його за сполучуваність з будь-якою начинкою і за його ніжний вершковий смак

Бісквіт "Женуаз" Фото: instagram.com/budettort_/
Бісквіт "Женуаз"
Фото: instagram.com/budettort_/

Бісквіт "Женуаз", або як ще його називають – генуезький – це те, чим пишаються кондитери Франції та Італії. На відміну від повітряного шифонового бісквіта, цей сухіший і йому необхідне просочення. Інше питання – наскільки "Женуаз" універсальний. Його можна використовувати для тортів і тістечок з будь-помадкою і кремом. Дізнаємося, в чому його особливість і запишемо рецепт.

Народжений в Італії, вдосконалений у Франції

Найвідоміший свого часу кулінар Огюст Жульєн одного разу зайшов до одного з ресторанів Генуї. Там він помітив, що один з кондитерів збиває тісто для бісквіта на повільному вогні. Коли Огюст повернувся до Парижа під великим враженням, то став опрацьовувати безліч варіянтів приготування бісквітів. Сконцентрувався на вершковому маслі в рецептурі. Так у середині 19-го століття народився "Женуаз". Огюст справедливо не став привласнювати бісквіту своє ім'я, а назвав його генуезьким (так з французької перекладається слово "Женуаз") на честь міста, яке його надихнуло.

Особливість бісквіта "Женуаз"

  • Універсальність, легкість, щільність і тонкість текстури
  • Вершковий смак
  • Сполучуваність з будь-яким масляним кремом, збитими вершками, ганашем
  • Тривалий термін зберігання. Просочений бісквіт можна зберігати в герметичній упаковці в морозильній камері впродовж місяця

Щоб спекти бісквіт "Женуаз", знадобляться:

  • Мигдальне борошно – 65 г
  • Цукрова пудра – 200 г
  • Вершкове масло – 135 г
  • Екстракт гіркого мигдалю – 1/2 ч. л.
  • Борошно – 40 г
  • Яйця – 6 шт.

Спосіб приготування

  1. Увімкнути духовку, розігріти до 190 градусів.
  2. Вершкове масло збити до однорідності. Додати до масла цукрову пудру і знову збити.
  3. Відокремити у 3-х яєць білки і жовтки. До збитого масла додати мигдалеве борошно і мигдальний екстракт – збити міксером на середній швидкості. Далі, не вимикаючи міксер, додати по одному 3 яйця і 3 жовтки.
  4. Додати борошно і акуратно перемішати.
  5. Три білки збити до білих піків і обережно ввести в тісто.
  6. Перелити тісто в круглу форму, змащену маслом, і поставити в духовку на 30-40 хвилин. Випікати до готовності.

Також спробуйте приготувати мигдальний пиріг з м'ятою за рецептом Григорія Германа.

Тут знайдете рецепт бісквіта "Вікторія", королівського десерту, якому більше 200 років.

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