15 секретов идеального домашнего печенья. Один из них – не нужно интенсивно замешивать тесто

И еще – используйте несколько видов сахара и берите пищевую соду, а не разрыхлитель

Песочное печенье классическое Фото: freepik.com

Домашнее печенье. Это когда выбираешь рецепт, додумываешь, какой формы оно будет, экспериментируешь и дополняешь тесто новыми ингредиентами – для яркости или для вкуса. Но чтобы ваша любимая выпечка получилась идеальной, нужно знать важные детали. 15 секретов домашнего печенья найдете ниже.

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1. Используйте несколько видов сахара

Смешивание разных видов сахара придает глубину вкуса и помогает добиться идеального хрустящего печенья. Так что если в наличии есть коричневый сахар, то добавьте его в тесто в пропорции 50 на 50 (обычный и коричневый сахар).

2. Берите пищевую соду

Разрыхлитель создает текстуру, которая больше похожа на бисквит. Если нужно песочное, более плотное и твердое печенье, лучше брать пищевую соду.

3. Достаньте масло из холодильника задолго до выпекания печенья

В большинстве рецептов печенья используется масло комнатной температуры, так как размягченное масло лучше всего смешивается с сухими ингредиентами. Если вам нужно печенье "тягучей" текстуры, растопите масло перед смешиванием.

4. Используйте яйца комнатной температуры

Яичные белки придадут больше объема вашему тесту для печенья, если они будут комнатной температуры. Поэтому выньте яйца из холодильника примерно за час до того, как планируете заняться печеньем.

5. Одинаковые кусочки шоколада

Одинаковый размер шоколада означает, что они равномерно будут таять при выпекании, тем самым и само печенье приготовится равномерно, не подгорит или не будет частично сырым.

6. Не замешивайте тесто слишком интенсивно

Интенсивное замешивание добавляет в тесто много лишнего воздуха. Так есть риск получить не печенье, а что-то более похожее на маленькие кексы.

7. Охладите тесто перед формированием печенья

Тесто для печенья лучше всего охлаждать в холодильнике примерно за 30 минут до раскатывания и выпекания. Некоторые эксперты советуют оставить тесто в холодильнике на всю ночь.

8. Используйте мерную ложку для формирования печенья

Используйте мерную ложку, чтобы печенье перед выпеканием было одинакового размера. Это гарантирует, что оно будет готовиться равномерно в духовке.

9. Выбирайте для выпечки силиконовые коврики

Силиконовые коврики превратит любой противень в антипригарную поверхность. Бумага для выпечки тоже подойдет, но есть риск, что печенье к нему прилипнет и будет рассыпаться.

10. Всегда разогревайте духовку

Правильная температура духовки будет варьироваться в зависимости от рецепта, но обычно нужна умеренно горячая духовка в диапазоне 160-190 градусов. Всегда предварительно разогревайте духовку перед тем, как поставите туда печенье. Чтобы выпечка получилась идеальной, она должна выпекаться сразу же.

11. Контролируйте выпекание

Это касается печенья с большим количеством масла в рецепте. Эксперты советуют вытянуть выпечку из духовки за минуту до того, как сказано в рецепте. Дело в том, что жирные ингредиенты продолжают готовиться вне духовки. Если достать такое печенье позже, оно может пригореть.

12. Добавляйте немного измельченной овсянки в тесто

Измельченные овсяные хлопья придают печенью более тягучую текстуру. Для овсяного печенья лучше брать измельченную и обычную овсянку в пропорциях по вашему вкусу.

13. Добавляйте в печенье яркие цвета

Это могут быть сухофрукты, чтобы придать печенью дополнительный вкус и яркий цвет. Хорошо подойдет клюква, изюм и сушеное манго.

14. Добавляйте орехи

Грецкие орехи и арахис хорошо сочетаются с шоколадом. Это придаст печенью легкий ореховый вкус и аромат.

15. Не забывайте о щепотке соли

Уравновесить сладость теста для печенья можно щепоткой соли. Или в качестве завершающего штриха посыпьте каждое печенье горячими хлопьями морской соли, чтобы получить восхитительный сладко-соленый вкус.

По материалам: Lovefood.com.

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