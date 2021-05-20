Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

15 секретов идеального домашнего печенья. Один из них – не нужно интенсивно замешивать тесто

Сегодня, 15:51

И еще – используйте несколько видов сахара и берите пищевую соду, а не разрыхлитель

Песочное печенье классическое
Песочное печенье классическое
Фото: freepik.com

Домашнее печенье. Это когда выбираешь рецепт, додумываешь, какой формы оно будет, экспериментируешь и дополняешь тесто новыми ингредиентами – для яркости или для вкуса. Но чтобы ваша любимая выпечка получилась идеальной, нужно знать важные детали. 15 секретов домашнего печенья найдете ниже.

Если вы находитесь в поисках оригинального и незабываемого подарка, ознакомьтесь с вариантами из нашего календаря майских праздников.

1. Используйте несколько видов сахара

Смешивание разных видов сахара придает глубину вкуса и помогает добиться идеального хрустящего печенья. Так что если в наличии есть коричневый сахар, то добавьте его в тесто в пропорции 50 на 50 (обычный и коричневый сахар).

2. Берите пищевую соду

Разрыхлитель создает текстуру, которая больше похожа на бисквит. Если нужно песочное, более плотное и твердое печенье, лучше брать пищевую соду.

Читайте также:
Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

3. Достаньте масло из холодильника задолго до выпекания печенья

В большинстве рецептов печенья используется масло комнатной температуры, так как размягченное масло лучше всего смешивается с сухими ингредиентами. Если вам нужно печенье "тягучей" текстуры, растопите масло перед смешиванием.

4. Используйте яйца комнатной температуры

Яичные белки придадут больше объема вашему тесту для печенья, если они будут комнатной температуры. Поэтому выньте яйца из холодильника примерно за час до того, как планируете заняться печеньем.

5. Одинаковые кусочки шоколада

Одинаковый размер шоколада означает, что они равномерно будут таять при выпекании, тем самым и само печенье приготовится равномерно, не подгорит или не будет частично сырым.

Читайте также:
Печенье с шоколадной крошкой: секреты классического рецепта

6. Не замешивайте тесто слишком интенсивно

Интенсивное замешивание добавляет в тесто много лишнего воздуха. Так есть риск получить не печенье, а что-то более похожее на маленькие кексы.

7. Охладите тесто перед формированием печенья

Тесто для печенья лучше всего охлаждать в холодильнике примерно за 30 минут до раскатывания и выпекания. Некоторые эксперты советуют оставить тесто в холодильнике на всю ночь.

8. Используйте мерную ложку для формирования печенья

Используйте мерную ложку, чтобы печенье перед выпеканием было одинакового размера. Это гарантирует, что оно будет готовиться равномерно в духовке.

9. Выбирайте для выпечки силиконовые коврики

Силиконовые коврики превратит любой противень в антипригарную поверхность. Бумага для выпечки тоже подойдет, но есть риск, что печенье к нему прилипнет и будет рассыпаться.

10. Всегда разогревайте духовку

Правильная температура духовки будет варьироваться в зависимости от рецепта, но обычно нужна умеренно горячая духовка в диапазоне 160-190 градусов. Всегда предварительно разогревайте духовку перед тем, как поставите туда печенье. Чтобы выпечка получилась идеальной, она должна выпекаться сразу же.

11. Контролируйте выпекание

Это касается печенья с большим количеством масла в рецепте. Эксперты советуют вытянуть выпечку из духовки за минуту до того, как сказано в рецепте. Дело в том, что жирные ингредиенты продолжают готовиться вне духовки. Если достать такое печенье позже, оно может пригореть.

12. Добавляйте немного измельченной овсянки в тесто

Измельченные овсяные хлопья придают печенью более тягучую текстуру. Для овсяного печенья лучше брать измельченную и обычную овсянку в пропорциях по вашему вкусу.

13. Добавляйте в печенье яркие цвета

Это могут быть сухофрукты, чтобы придать печенью дополнительный вкус и яркий цвет. Хорошо подойдет клюква, изюм и сушеное манго.

14. Добавляйте орехи

Грецкие орехи и арахис хорошо сочетаются с шоколадом. Это придаст печенью легкий ореховый вкус и аромат.

15. Не забывайте о щепотке соли

Уравновесить сладость теста для печенья можно щепоткой соли. Или в качестве завершающего штриха посыпьте каждое печенье горячими хлопьями морской соли, чтобы получить восхитительный сладко-соленый вкус.

По материалам: Lovefood.com.

Здесь узнаете, как приготовить идеальную слоеную выпечку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сочнейшая ромовая баба - 3 рецепта из разных стран Как "приручить" сливочное масло — 6 частых ошибок Бисквит "Виктория" - рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов
печенье выпечка лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

С Днем вышиванки: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 19:21Звездно

Постановщик номера Go_A на Евровидении взбешен из-за обвинений в плагиате: Во мне кипит

Вчера, 16:05Events

Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах

Вчера, 08:15Здорово

Какой чай поможет взбодриться лучше кофе и преодолеть стресс

Вчера, 00:54Звездно

Манижа в огромном платье выступила на Евровидении-2021. Она тоже прошла в финал (видео)

18 маяЗвездно

Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

18 маяЗвездно

Дорофеева показала стринги-скорпионы за 1000 грн под салатовым платьем

18 маяЗвездно

Все про секс-скандал вокруг Меладзе и как на продюсера влияет Вера Брежнева

18 маяВкусно

Запеченная молодая картошка в духовке – 3 вкусных рецепта

18 маяЗвездно

Иностранцы ужаснулись поведению Киркорова на открытии Евровидения-2021: что говорят

18 маяЗвездно

Пугачева без макияжа игриво позировала для Галкина в своем саду (фото)

18 маяЗвездно

Младшая Полякова поменяла стиль. Теперь ее сравнивают с Леди Гагой

18 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

18 маяЗвездно

Как сложились судьбы украинок после участия в Мисс Вселенная

18 маяВкусно

Вкуснее, чем яичница и омлет – 5 рецептов запеканки из яиц

17 маяЗвездно

Даша из Холостяка раскритиковала укршоубиз: Я смотрю на этот цирк, и мне смешно

Новости партнеров

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Были даже драки: концертный директор Поляковой шокировал
Были даже драки: концертный директор Поляковой шокировал
Мейхер показала стильный летний лук в цветочном платье. Фото
Мейхер показала стильный летний лук в цветочном платье. Фото
Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении"
Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении"
Знак Зодиака с самым высоким либидо — кто он?
Знак Зодиака с самым высоким либидо — кто он?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять