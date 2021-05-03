Бисквит "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет
Его ингредиенты четко выверены, а вкус изыскан. Поэтому вы полюбите этот десерт навсегда
Эффектный десерт "Виктория" входит в золотую карту всемирно известной выпечки. Его придумали при дворе королевы Виктории больше 200 лет тому назад. Сегодня им смакуют во время "пятичасового чая". Это достаточно плотный бисквит с ярким сливочным вкусом, легкой кислинки которому придает малина. Узнаем, в чем особенность этого красивого бисквита и запишем рецепт.
Особенности бисквита "Виктория"
- Равные пропорции сахара, масла и муки. За счет этого получается пористая, нежная и плотная одновременно текстура
- Добавление цедры лимона. Чтобы оттенить сливочный вкус и придать цитрусовый аромат
- В классическом варианте бисквита не используется сливочный крем, только малиновый джем
Бисквит "Виктория": рецепт
Ингредиенты
- Сливочное масло – 250 г
- Сахар – 250 г
- Мука – 250 г
- Разрыхлитель – 8 г
- Яйца – 4 шт.
- Цедра 1 лимона
- Ванильный экстракт – 2 ч. л.
- Джем малиновый – 1 ст.
- Малина для украшения
Способ приготовления
- Смешать в чашке сахар и масло комнатной температуры. Хорошо взбить миксером.
- Ввести по одному все яйца, каждый раз взбивая смесь миксером в течение 1 минуты.
- Муку соединить с разрыхлителем в отдельной чаше и хорошо перемешать, небольшими порциями добавляя в смесь.
- На мелкой терке натереть цедру и добавить в тесто вместе с экстрактом ванили.
- Форму смазать маслом, обсыпать мукой. На дно положить пергамент. Выложить половину теста, разровнять.
- Выпекать при 190 градусах 20-25 минут. Дать остыть коржу на решетке 5 минут. Приготовить второй корж.
- Для того, чтобы коржи стали влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
- Намазать нижний корж малиновым джемом. Накрыть вторым коржом. Дать коржам пропитаться.
- Украсить сахарной пудрой и малиной.
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