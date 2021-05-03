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Бисквит "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

Сегодня, 10:00

Его ингредиенты четко выверены, а вкус изыскан. Поэтому вы полюбите этот десерт навсегда

Эффектный десерт "Виктория" входит в золотую карту всемирно известной выпечки. Его придумали при дворе королевы Виктории больше 200 лет тому назад. Сегодня им смакуют во время "пятичасового чая". Это достаточно плотный бисквит с ярким сливочным вкусом, легкой кислинки которому придает малина. Узнаем, в чем особенность этого красивого бисквита и запишем рецепт.

Особенности бисквита "Виктория"

  • Равные пропорции сахара, масла и муки. За счет этого получается пористая, нежная и плотная одновременно текстура
  • Добавление цедры лимона. Чтобы оттенить сливочный вкус и придать цитрусовый аромат
  • В классическом варианте бисквита не используется сливочный крем, только малиновый джем

Бисквит "Виктория": рецепт

Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 250 г
  • Сахар – 250 г
  • Мука – 250 г
  • Разрыхлитель – 8 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Цедра 1 лимона
  • Ванильный экстракт – 2 ч. л.
  • Джем малиновый – 1 ст.
  • Малина для украшения

Способ приготовления

  1. Смешать в чашке сахар и масло комнатной температуры. Хорошо взбить миксером.
  2. Ввести по одному все яйца, каждый раз взбивая смесь миксером в течение 1 минуты.
  3. Муку соединить с разрыхлителем в отдельной чаше и хорошо перемешать, небольшими порциями добавляя в смесь.
  4. На мелкой терке натереть цедру и добавить в тесто вместе с экстрактом ванили.
  5. Форму смазать маслом, обсыпать мукой. На дно положить пергамент. Выложить половину теста, разровнять.
  6. Выпекать при 190 градусах 20-25 минут. Дать остыть коржу на решетке 5 минут. Приготовить второй корж.
  7. Для того, чтобы коржи стали влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
  8. Намазать нижний корж малиновым джемом. Накрыть вторым коржом. Дать коржам пропитаться.
  9. Украсить сахарной пудрой и малиной.

Здесь узнаете о 5 ошибках из-за которых ваш бисквит не получается.

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