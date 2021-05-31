Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шифоновый бисквит – как испечь самую воздушную и нежную выпечку

Сегодня, 17:26

Этому бисквиту пропитка не нужна, он и без нее хорош. Но важно соблюдать пропорции ингредиентов

Шифоновый бисквит, instagram.com/jakartacheesefactory.depok/
Шифоновый бисквит, instagram.com/jakartacheesefactory.depok/

Через несколько лет шифоновому бисквиту исполнится 100 лет, а он до сих пор на слуху и уже давно как классика бисквитного искусства. Его тайный ингредиент, который держался в секрете более 20 лет, позволяет бисквиту быть невероятно нежным и воздушным. Перед тем, как узнать особенности этой выпечки и рецепт, ознакомьтесь с правилами идеального бисквита.

Переворот в кондитерском мире руками страхового агента

Это было в 1927 году. Уволенный страховой агент с говорящей фамилией – Гарри Бейкер – подался из родного города в Лос-Анджелес. Работу по специальности найти не удалось и Гарри занялся выпеканием тортов. В ходе экспериментов он достиг серьезного результата, который он назвал шифоновым бисквитом. Бисквит по своей легкости и воздушности действительно напоминает шифон. Но что Гарри добавлял в рецепт – оставалось тайной долгое время. Потом выяснилось удивительное.

Секретный ингредиент – растительное масло

Именно оно позволяло добиться такой текстуры. В 1947 году Бейкер решил продать рецепт уже широко известного на то время шифонового бисквита. Покупатель – корпорация General Mills, которая занималась и занимается производством пищевых продуктов. Цена сделки неизвестна.

Правила шифонового бисквита

  • Обязательно добавление растительного масла
  • Присутствие большого количества белков, взбитых в крепкую меренгу. Для этого белки должны быть комнатной температуры
  • Классический шифоновый бисквит выпекается в специальной разъемной форме с небольшим отверстием внутри. Но можно испечь его в обычной круглой или прямоугольной форме
  • Сразу после выпекания форма переворачивается вверх дном и устанавливается в таком положении на какую-нибудь подставку
  • Выпекается такой бисквит при невысокой температуре, чтобы тесто пропеклось равномерно
  • Для максимально устойчивой меренги в оригинальном рецепте должен быть винный камень. Вместо него можно взять лимонный сок
  • Бисквит при выпекании очень сильно поднимается, поэтому высота вашей формы должна быть около 10 см.

Читайте также:
15 секретов идеального домашнего печенья. Один из них – не нужно интенсивно замешивать тесто

Шифоновый бисквит – рецепт

Фото: instagram.com/lexie.tw/

Ингредиенты для формы диаметром 24-26 см

  • Мука – 265 г
  • Сахар – 300 г
  • Разрыхлитель – 3 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Растительное масло – 125 г
  • Яичные желтки – 5 шт.
  • Холодная вода – 190 мл
  • Ванильный экстракт – 2 ч. л.
  • Яичные белки комнатной температуры – 7 шт.
  • Несколько капель лимонного сока

Способ приготовления

  1. Духовку разогреть до 160 градусов. В миске смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль, просеять все вместе в глубокую миску.
  2. Сделать углубление в центре и ввести в такой очередности: растительное масло, желтки, воду, ваниль, цедру лимона и перемешать деревянной ложкой или лопаткой до образования однородного теста.
  3. Миксером взбить белки с добавлением лимонного сока до очень стойких пиков.
  4. Постепенно перелить тесто в чашу с белками, распределяя его тонким слоем по поверхности белков, и очень аккуратно вымесить лопаткой снизу вверх.
  5. Сразу выложить тесто в форму, ничем ее не смазывая и не застилая, и выпекать в разогретой духовке при 160 градусах 55 минут.
  6. Проверить готовность нажатием пальца. Если поверхность бисквита пружинистая, достать из духовки. Если бисквит не готов, повысить температуру до 180 градусов и выпекать еще 10-15 минут.
  7. После духовки перевернуть бисквит вверх ногами и установить на две формы или кастрюли одинаковой высоты, чтобы бисквит не осел. Оставить форму в таком положении до полного остывания.
  8. После остывания провести ножом между бисквитом и стенками формы, вынуть бисквит из формы резким ударом об стол.

Здесь узнаете рецепт королевского бисквита "Виктория".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить идеальный бисквит в духовке Как достичь совершенства в выпечке - 7 важных лайфхаков Как приготовить идеальную слоеную выпечку: 5 важных лайфхаков 15 рецептов домашнего печенья - от ретровыпечки до современной трендовой Сочнейшая ромовая баба - 3 рецепта из разных стран
рецепт бисквит
Реклама

Новости партнеров

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова

Популярные статьи

Сегодня, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Сегодня, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Сегодня, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Сегодня, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

Вчера, 08:01Здорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня: все знаки зодиака

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Брежнева, Меладзе и Лепс выступили на вечеринке у Виктора Лукашенко – СМИ

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

29 маяЗвездно

Алина Гросу о романе с 37-летним Полянским: Он друг, а не скорая помощь

29 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!

29 маяЗвездно

Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями: что произошло

Новости партнеров

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Померла одеська письменниця, яка переробляла себе на "Барбі"
Померла одеська письменниця, яка переробляла себе на "Барбі"
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять