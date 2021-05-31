Шифоновый бисквит – как испечь самую воздушную и нежную выпечку

Этому бисквиту пропитка не нужна, он и без нее хорош. Но важно соблюдать пропорции ингредиентов

Шифоновый бисквит, instagram.com/jakartacheesefactory.depok/

Через несколько лет шифоновому бисквиту исполнится 100 лет, а он до сих пор на слуху и уже давно как классика бисквитного искусства. Его тайный ингредиент, который держался в секрете более 20 лет, позволяет бисквиту быть невероятно нежным и воздушным. Перед тем, как узнать особенности этой выпечки и рецепт, ознакомьтесь с правилами идеального бисквита.

Переворот в кондитерском мире руками страхового агента

Это было в 1927 году. Уволенный страховой агент с говорящей фамилией – Гарри Бейкер – подался из родного города в Лос-Анджелес. Работу по специальности найти не удалось и Гарри занялся выпеканием тортов. В ходе экспериментов он достиг серьезного результата, который он назвал шифоновым бисквитом. Бисквит по своей легкости и воздушности действительно напоминает шифон. Но что Гарри добавлял в рецепт – оставалось тайной долгое время. Потом выяснилось удивительное.

Секретный ингредиент – растительное масло

Именно оно позволяло добиться такой текстуры. В 1947 году Бейкер решил продать рецепт уже широко известного на то время шифонового бисквита. Покупатель – корпорация General Mills, которая занималась и занимается производством пищевых продуктов. Цена сделки неизвестна.

Правила шифонового бисквита

Обязательно добавление растительного масла

Присутствие большого количества белков, взбитых в крепкую меренгу. Для этого белки должны быть комнатной температуры

Классический шифоновый бисквит выпекается в специальной разъемной форме с небольшим отверстием внутри. Но можно испечь его в обычной круглой или прямоугольной форме

Сразу после выпекания форма переворачивается вверх дном и устанавливается в таком положении на какую-нибудь подставку

Выпекается такой бисквит при невысокой температуре, чтобы тесто пропеклось равномерно

Для максимально устойчивой меренги в оригинальном рецепте должен быть винный камень. Вместо него можно взять лимонный сок

Бисквит при выпекании очень сильно поднимается, поэтому высота вашей формы должна быть около 10 см.

Шифоновый бисквит – рецепт

Фото: instagram.com/lexie.tw/

Ингредиенты для формы диаметром 24-26 см

Мука – 265 г

Сахар – 300 г

Разрыхлитель – 3 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Растительное масло – 125 г

Яичные желтки – 5 шт.

Холодная вода – 190 мл

Ванильный экстракт – 2 ч. л.

Яичные белки комнатной температуры – 7 шт.

Несколько капель лимонного сока

Способ приготовления

Духовку разогреть до 160 градусов. В миске смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль, просеять все вместе в глубокую миску. Сделать углубление в центре и ввести в такой очередности: растительное масло, желтки, воду, ваниль, цедру лимона и перемешать деревянной ложкой или лопаткой до образования однородного теста. Миксером взбить белки с добавлением лимонного сока до очень стойких пиков. Постепенно перелить тесто в чашу с белками, распределяя его тонким слоем по поверхности белков, и очень аккуратно вымесить лопаткой снизу вверх. Сразу выложить тесто в форму, ничем ее не смазывая и не застилая, и выпекать в разогретой духовке при 160 градусах 55 минут. Проверить готовность нажатием пальца. Если поверхность бисквита пружинистая, достать из духовки. Если бисквит не готов, повысить температуру до 180 градусов и выпекать еще 10-15 минут. После духовки перевернуть бисквит вверх ногами и установить на две формы или кастрюли одинаковой высоты, чтобы бисквит не осел. Оставить форму в таком положении до полного остывания. После остывания провести ножом между бисквитом и стенками формы, вынуть бисквит из формы резким ударом об стол.

Здесь узнаете рецепт королевского бисквита "Виктория".

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