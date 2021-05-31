Шифоновый бисквит – как испечь самую воздушную и нежную выпечку
Этому бисквиту пропитка не нужна, он и без нее хорош. Но важно соблюдать пропорции ингредиентов
Через несколько лет шифоновому бисквиту исполнится 100 лет, а он до сих пор на слуху и уже давно как классика бисквитного искусства. Его тайный ингредиент, который держался в секрете более 20 лет, позволяет бисквиту быть невероятно нежным и воздушным. Перед тем, как узнать особенности этой выпечки и рецепт, ознакомьтесь с правилами идеального бисквита.
Переворот в кондитерском мире руками страхового агента
Это было в 1927 году. Уволенный страховой агент с говорящей фамилией – Гарри Бейкер – подался из родного города в Лос-Анджелес. Работу по специальности найти не удалось и Гарри занялся выпеканием тортов. В ходе экспериментов он достиг серьезного результата, который он назвал шифоновым бисквитом. Бисквит по своей легкости и воздушности действительно напоминает шифон. Но что Гарри добавлял в рецепт – оставалось тайной долгое время. Потом выяснилось удивительное.
Секретный ингредиент – растительное масло
Именно оно позволяло добиться такой текстуры. В 1947 году Бейкер решил продать рецепт уже широко известного на то время шифонового бисквита. Покупатель – корпорация General Mills, которая занималась и занимается производством пищевых продуктов. Цена сделки неизвестна.
Правила шифонового бисквита
- Обязательно добавление растительного масла
- Присутствие большого количества белков, взбитых в крепкую меренгу. Для этого белки должны быть комнатной температуры
- Классический шифоновый бисквит выпекается в специальной разъемной форме с небольшим отверстием внутри. Но можно испечь его в обычной круглой или прямоугольной форме
- Сразу после выпекания форма переворачивается вверх дном и устанавливается в таком положении на какую-нибудь подставку
- Выпекается такой бисквит при невысокой температуре, чтобы тесто пропеклось равномерно
- Для максимально устойчивой меренги в оригинальном рецепте должен быть винный камень. Вместо него можно взять лимонный сок
- Бисквит при выпекании очень сильно поднимается, поэтому высота вашей формы должна быть около 10 см.
Шифоновый бисквит – рецепт
Ингредиенты для формы диаметром 24-26 см
- Мука – 265 г
- Сахар – 300 г
- Разрыхлитель – 3 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Растительное масло – 125 г
- Яичные желтки – 5 шт.
- Холодная вода – 190 мл
- Ванильный экстракт – 2 ч. л.
- Яичные белки комнатной температуры – 7 шт.
- Несколько капель лимонного сока
Способ приготовления
- Духовку разогреть до 160 градусов. В миске смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль, просеять все вместе в глубокую миску.
- Сделать углубление в центре и ввести в такой очередности: растительное масло, желтки, воду, ваниль, цедру лимона и перемешать деревянной ложкой или лопаткой до образования однородного теста.
- Миксером взбить белки с добавлением лимонного сока до очень стойких пиков.
- Постепенно перелить тесто в чашу с белками, распределяя его тонким слоем по поверхности белков, и очень аккуратно вымесить лопаткой снизу вверх.
- Сразу выложить тесто в форму, ничем ее не смазывая и не застилая, и выпекать в разогретой духовке при 160 градусах 55 минут.
- Проверить готовность нажатием пальца. Если поверхность бисквита пружинистая, достать из духовки. Если бисквит не готов, повысить температуру до 180 градусов и выпекать еще 10-15 минут.
- После духовки перевернуть бисквит вверх ногами и установить на две формы или кастрюли одинаковой высоты, чтобы бисквит не осел. Оставить форму в таком положении до полного остывания.
- После остывания провести ножом между бисквитом и стенками формы, вынуть бисквит из формы резким ударом об стол.
Здесь узнаете рецепт королевского бисквита "Виктория".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное