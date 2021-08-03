10 летних гарниров, которые рискуют стать любимым основным блюдом

Когда мы говорим "гарнир", то представляем свежие или тушеные овощи. Гарнир – это то, что дополняет основное блюдо, мы так привыкли. Но есть рецепты, которые способны превратить такую еду во что-то особенное. Итак, 10 гарниров, которые вы не устанете готовить к легкому ужину. Если устали бегать по магазинам в поисках хороших продуктов по хорошим ценам, этот материал даст важные подсказки.
Рагу с баклажаном и кабачков
Ингредиенты
- по 1 шт. – баклажан, кабачок, лук, морковь, болгарский перец
- 400 г – картофеля
- 1,5 ст. л. – томатной пасты
- 2-3 ст. л. – майонеза
- 5 зуб. – чеснока
- 1 ч. л. – паприки
- соль, перец
- зелень петрушки, кинзы
Способ приготовления
- Нарезать картофель и сварить, чтобы он сохранил форму. Отложить
- Лук и морковь нарезать кубиком и обжарить на растительном масле.
- Нарезать и отправить в сковороду перец, затем кабачок, затем баклажан. Тщательно перемешать и тушить 8-10 минут под крышкой.
- Добавить томатную пасту, майонез, паприку, отварной картофель. Влить 250 мл воды, накрыть крышкой и тушить 2-3 минуты на медленном огне.
- Добавить специи, измельченный чеснок и зелень. Протушить еще несколько минут.
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Капоната
Ингредиенты
- Баклажан, морковь – по 2 шт. ⠀
- Цукини – 3 шт. ⠀
- Перец, стебель сельдерея, лук – по 1 шт. ⠀
- Помидоры – 5 шт.
- Каперсы, оливки, мята, базилик, орегано – по вкусу⠀
- Соль, перец – по вкусу⠀
- Сахар – 1 ст. л.⠀
- Оливковое масло
- Кедровые орехи для украшения
Способ приготовления⠀
- Овощи, кроме помидоров и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи, и обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец.
- Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
- Обжарить нарезанный лук и помидоры. Добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар. Посолить, поперчить. Тушить до готовности.
- Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом. Подавать с гренками.
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Пепероната
Ингредиенты
- Болгарский перец – 4 шт. (больших)
- Лук – 400 г
- Консервированные или свежие помидоры – 400 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Орегано, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Чеснок (целый) поджарить на оливковом масле в течение минуты. Добавить нарезанный полукольцами лук и тушить 15 минут. Убрать чеснок.
- Добавить нарезанный длинными полосками перец, добавить специи, перемешать и тушить еще 15 минут.
- Добавить помидоры и тушить 15 минут. По желанию украсить зеленью.
Тушеные баклажаны с фасолью и овощами
Ингредиенты
- 300 г баклажанов
- 1 маленькая головка репчатого лука
- 0,5 ч. л. зерен кориандра
- 2 ст. л. растительного масла
- 500 г консервированных помидоров кубиками или свежих
- 1 банка консервированной белой фасоли
- 2 зубчика чеснока
- 1-2 ст. л. измельченной зелени
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса
- 125 мл натурального йогурта
- 1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)
- 1 ч. л. зеленого лука
- 1 ч. л. петрушки
- 1 маленький зубчик чеснока
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра.
- Разогреть сотейник с 2 ст. л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности.
- Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость.
- Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут.
- Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике.
- Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.
Соте
Ингредиенты
- 2 баклажана или цукини
- 2 помидора
- 2 сладких перца
- 2 моркови
- 3 лука-шалот
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец
- зелень – для подачи
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. уксуса
Способ приготовления
- Все овощи тщательно моем и сушим бумажным полотенцем.
- Баклажаны нарезаем кольцами толщиной приблизительно 1 см, натираем кольца солью и оставляем на некоторое время (пока занимаемся другими овощами).
- Помидоры заливаем на минуту кипятком и очищаем от шкурки. Разрезаем каждый томат на шесть частей.
- Перцы очищаем от плодоножек, сердцевины и семян и тоже разрезаем дольками на шесть частей.
- Морковь чистим, режем крупными продольными брусочками.
- Отдельно обжариваем на сковороде дольки баклажанов или цукини, перцы и помидоры. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов.
- Но хорошо разогретую сковороду добавляем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем на нее очищенные луковички шалота, морковь и быстро обжариваем до золотистого цвета.
- Уменьшаем огонь до минимума, добавляем на сковороду по столовой ложке сахара и уксуса. Немного припускаем лук с морковкой на сковороде и добавляем к основным овощам на противень, равномерно распределив по всем овощам. В это же время на противень добавляем пару зубчиков чеснока.
- В общей сложности соте готовится в духовке около 50 минут. После того, как противень извлекли из духовки, в соте можно положить пару листиков лаврового листа и присыпать сверху рубленой зеленью и чесноком.
- Блюдо можно подавать горячим, но если дать немного настояться – будет еще вкуснее.
Рис с летними овощами
Ингредиенты на 1-2 порции
- 250 г кабачков
- 1 морковь
- 1 помидор
- 100 г риса
- 250 мл воды
- 4 ст. ложки растительного масла
- соль
- укроп
- розмарин
- сельдерей
- базилик
Способ приготовления
- Рис отварить в подсоленной воде.
- Кабачки помыть, нарезать кусочками, посыпать специями, полить двумя столовыми ложками масла, перемешать, выложить в смазанную маслом форму и запекать до полуготовности 15-20 минут.
- Морковь натереть на крупной терке, а помидор нарезать кусочками среднего размера.
- В разогретой сковороде с маслом спассеровать морковь, затем добавить помидор, перемешать и снять сковороду с огня.
- Добавить к моркови с помидором вареный рис и перемешать.
- Кабачки достать из духовки, добавить рис и овощи, все быстро перемешать и поставить в духовку еще на 10 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.
Жареная брюссельская капуста с беконом
Ингредиенты
- 4 полоски бекона
- 2 ст. л. растительного масла
- 450 г брюссельской капусты, разрезанной пополам
- 1/2 большой луковицы, нарезанной
- Соль и свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки.
- Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем грубо нарежьте.
- В той же сковороде с беконом растопите масло на сильном огне.
- Добавьте лук и брюссельскую капусту и готовьте, периодически помешивая, пока кочаны не станут золотисто-коричневыми, 8-10 минут.
- Приправьте солью и перцем по вкусу, верните бекон в сковороду и перемешайте.
Пюре чамп
Ингредиенты
- 6-8 картофелин
- 110 г зеленого лука или зелени чеснока
- 350 г молока
- 100 г сливочного масла
- Соль, перец
Способ приготовления
- Картофель промойте и отварите в кожуре.
- Лук мелко нарежьте и нагревайте в молоке около 3-4 минут. Отставьте, чтобы молоко натянуло ароматы зелени.
- Картофель, пока горячий, очистите от кожуры и измельчите в пюре, добавляя молоко с луком.
- Добавьте в пюре немного сливочного масла, соль и перец.
- Разложите пюре по индивидуальным мискам, в центре сделайте углубление и положите по хорошему куску сливочного масла.
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Гарнир с зеленым горошком и шпинатом
Ингредиенты
- 150 г шпината
- 4 чашки замороженного горошка
- 1 красная луковица
- 3 зубчика чеснока
- Полчашки воды, в которой варился горошек
- 3 стебля зеленого лука
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления
- Шпинат промыть и нарезать.
- Вскипятить подсоленную воду в кастрюле и добавить зеленый горошек. После закипания варить еще минуту, затем процедить.
- Очистить и нарезать красный лук и чеснок. Мелко порубить зеленый лук.
- В блендер добавить полчашки воды, в которой варился горошек, и три четверти отваренного горошка. Посолить и поперчить. Измельчить.
- Нагреть оливковое масло, добавить красный лук и чеснок. Готовить, помешивая, 1-2 минуты.
- Добавить шпинат. Помешивать, пока не испарится жидкость. Переложить в тарелку.
- Нагреть оливковое масло, добавить прокрученный горошек и готовить еще 30 секунд.
- Добавить целый горошек и шпинат с луком. Размешать, посолить и поперчить.
- Добавить зеленый лук, размешать и снять с огня.
Сливочный шпинат с пармезаном
Ингредиенты
- 250 г молодого шпината
- 30-40 г пармезана
- Половина маленькой луковицы
- 1 ст. л. сливочного масла
- 60 мл сливок
- Щепотка натертого мускатного ореха
- Соль
Способ приготовления
- Шпинат тщательно промыть и обсушить.
- Натереть пармезан.
- Лук почистить и очень мелко порубить.
- Нагреть сковородку, добавить масло.
- Добавить нарезанный лук, жарить до мягкости.
- Добавить шпинат и готовить, помешивая, 5 минут, пока не выпарится вся жидкость.
- Посолить, влить сливки, убавить огонь, размешать и готовить еще 3-4 минуты.
- Всыпать натертый пармезан, размешать и тушить еще 3-4 минуты.
- Добавить мускатный орех, размешать и снять с огня.
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