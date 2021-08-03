10 летних гарниров, которые рискуют стать любимым основным блюдом

Эти гарниры можно подавать к мясу, курице или рыбе, а можно приготовить отдельно для легкого ужина и обеда. Для этих блюд нужны сезонные овощи – баклажаны, помидоры, кабачки, бобовые – и много зелени

Рецепты овощных гарниров / Фото: freepik.com

Когда мы говорим "гарнир", то представляем свежие или тушеные овощи. Гарнир – это то, что дополняет основное блюдо, мы так привыкли. Но есть рецепты, которые способны превратить такую еду во что-то особенное. Итак, 10 гарниров, которые вы не устанете готовить к легкому ужину. Если устали бегать по магазинам в поисках хороших продуктов по хорошим ценам, этот материал даст важные подсказки.

Рагу с баклажаном и кабачков

Рагу из кабачков и баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

по 1 шт. – баклажан, кабачок, лук, морковь, болгарский перец

400 г – картофеля

1,5 ст. л. – томатной пасты

2-3 ст. л. – майонеза

5 зуб. – чеснока

1 ч. л. – паприки

соль, перец

зелень петрушки, кинзы

Способ приготовления

Нарезать картофель и сварить, чтобы он сохранил форму. Отложить Лук и морковь нарезать кубиком и обжарить на растительном масле. Нарезать и отправить в сковороду перец, затем кабачок, затем баклажан. Тщательно перемешать и тушить 8-10 минут под крышкой. Добавить томатную пасту, майонез, паприку, отварной картофель. Влить 250 мл воды, накрыть крышкой и тушить 2-3 минуты на медленном огне. Добавить специи, измельченный чеснок и зелень. Протушить еще несколько минут.

Капоната

Овощное рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/

Ингредиенты

Баклажан, морковь – по 2 шт. ⠀

Цукини – 3 шт. ⠀

Перец, стебель сельдерея, лук – по 1 шт. ⠀

Помидоры – 5 шт.

Каперсы, оливки, мята, базилик, орегано – по вкусу⠀

Соль, перец – по вкусу⠀

Сахар – 1 ст. л.⠀

Оливковое масло

Кедровые орехи для украшения

Способ приготовления⠀

Овощи, кроме помидоров и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи, и обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Обжарить нарезанный лук и помидоры. Добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар. Посолить, поперчить. Тушить до готовности. Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом. Подавать с гренками.

Читайте также: 10 неожиданных способов приготовления кабачков

Пепероната

Итальянская закуска пепероната / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Болгарский перец – 4 шт. (больших)

Лук – 400 г

Консервированные или свежие помидоры – 400 г

Чеснок – 2 зуб.

Орегано, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Чеснок (целый) поджарить на оливковом масле в течение минуты. Добавить нарезанный полукольцами лук и тушить 15 минут. Убрать чеснок. Добавить нарезанный длинными полосками перец, добавить специи, перемешать и тушить еще 15 минут. Добавить помидоры и тушить 15 минут. По желанию украсить зеленью.

Тушеные баклажаны с фасолью и овощами

Рагу из баклажанов и фасоли / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г баклажанов

1 маленькая головка репчатого лука

0,5 ч. л. зерен кориандра

2 ст. л. растительного масла

500 г консервированных помидоров кубиками или свежих

1 банка консервированной белой фасоли

2 зубчика чеснока

1-2 ст. л. измельченной зелени

Соль, перец – по вкусу

Для соуса

125 мл натурального йогурта

1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)

1 ч. л. зеленого лука

1 ч. л. петрушки

1 маленький зубчик чеснока

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра. Разогреть сотейник с 2 ст. л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности. Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость. Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут. Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике. Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.

Соте

Овощное соте в духовке / Фото: Pixabay

Ингредиенты

2 баклажана или цукини

2 помидора

2 сладких перца

2 моркови

3 лука-шалот

2-3 зубчика чеснока

соль, перец

зелень – для подачи

2-3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сахара

1 ст. л. уксуса

Способ приготовления

Все овощи тщательно моем и сушим бумажным полотенцем. Баклажаны нарезаем кольцами толщиной приблизительно 1 см, натираем кольца солью и оставляем на некоторое время (пока занимаемся другими овощами). Помидоры заливаем на минуту кипятком и очищаем от шкурки. Разрезаем каждый томат на шесть частей. Перцы очищаем от плодоножек, сердцевины и семян и тоже разрезаем дольками на шесть частей. Морковь чистим, режем крупными продольными брусочками. Отдельно обжариваем на сковороде дольки баклажанов или цукини, перцы и помидоры. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Но хорошо разогретую сковороду добавляем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем на нее очищенные луковички шалота, морковь и быстро обжариваем до золотистого цвета. Уменьшаем огонь до минимума, добавляем на сковороду по столовой ложке сахара и уксуса. Немного припускаем лук с морковкой на сковороде и добавляем к основным овощам на противень, равномерно распределив по всем овощам. В это же время на противень добавляем пару зубчиков чеснока. В общей сложности соте готовится в духовке около 50 минут. После того, как противень извлекли из духовки, в соте можно положить пару листиков лаврового листа и присыпать сверху рубленой зеленью и чесноком. Блюдо можно подавать горячим, но если дать немного настояться – будет еще вкуснее.

Рис с летними овощами

Рис с летними овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 1-2 порции

250 г кабачков

1 морковь

1 помидор

100 г риса

250 мл воды

4 ст. ложки растительного масла

соль

укроп

розмарин

сельдерей

базилик

Способ приготовления

Рис отварить в подсоленной воде. Кабачки помыть, нарезать кусочками, посыпать специями, полить двумя столовыми ложками масла, перемешать, выложить в смазанную маслом форму и запекать до полуготовности 15-20 минут. Морковь натереть на крупной терке, а помидор нарезать кусочками среднего размера. В разогретой сковороде с маслом спассеровать морковь, затем добавить помидор, перемешать и снять сковороду с огня. Добавить к моркови с помидором вареный рис и перемешать. Кабачки достать из духовки, добавить рис и овощи, все быстро перемешать и поставить в духовку еще на 10 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.

Жареная брюссельская капуста с беконом

Брюссельская капуста с беконом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 полоски бекона

2 ст. л. растительного масла

450 г брюссельской капусты, разрезанной пополам

1/2 большой луковицы, нарезанной

Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем грубо нарежьте. В той же сковороде с беконом растопите масло на сильном огне. Добавьте лук и брюссельскую капусту и готовьте, периодически помешивая, пока кочаны не станут золотисто-коричневыми, 8-10 минут. Приправьте солью и перцем по вкусу, верните бекон в сковороду и перемешайте.

Пюре чамп

Картофельное пюре чамп / Фото: instagram.com/godairyfree/

Ингредиенты

6-8 картофелин

110 г зеленого лука или зелени чеснока

350 г молока

100 г сливочного масла

Соль, перец

Способ приготовления

Картофель промойте и отварите в кожуре. Лук мелко нарежьте и нагревайте в молоке около 3-4 минут. Отставьте, чтобы молоко натянуло ароматы зелени. Картофель, пока горячий, очистите от кожуры и измельчите в пюре, добавляя молоко с луком. Добавьте в пюре немного сливочного масла, соль и перец. Разложите пюре по индивидуальным мискам, в центре сделайте углубление и положите по хорошему куску сливочного масла.

Гарнир с зеленым горошком и шпинатом

Шпинат с зеленым горошком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

150 г шпината

4 чашки замороженного горошка

1 красная луковица

3 зубчика чеснока

Полчашки воды, в которой варился горошек

3 стебля зеленого лука

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления

Шпинат промыть и нарезать. Вскипятить подсоленную воду в кастрюле и добавить зеленый горошек. После закипания варить еще минуту, затем процедить. Очистить и нарезать красный лук и чеснок. Мелко порубить зеленый лук. В блендер добавить полчашки воды, в которой варился горошек, и три четверти отваренного горошка. Посолить и поперчить. Измельчить. Нагреть оливковое масло, добавить красный лук и чеснок. Готовить, помешивая, 1-2 минуты. Добавить шпинат. Помешивать, пока не испарится жидкость. Переложить в тарелку. Нагреть оливковое масло, добавить прокрученный горошек и готовить еще 30 секунд. Добавить целый горошек и шпинат с луком. Размешать, посолить и поперчить. Добавить зеленый лук, размешать и снять с огня.

Сливочный шпинат с пармезаном

Шпинат со сливками и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

250 г молодого шпината

30-40 г пармезана

Половина маленькой луковицы

1 ст. л. сливочного масла

60 мл сливок

Щепотка натертого мускатного ореха

Соль

Способ приготовления

Шпинат тщательно промыть и обсушить. Натереть пармезан. Лук почистить и очень мелко порубить. Нагреть сковородку, добавить масло. Добавить нарезанный лук, жарить до мягкости. Добавить шпинат и готовить, помешивая, 5 минут, пока не выпарится вся жидкость. Посолить, влить сливки, убавить огонь, размешать и готовить еще 3-4 минуты. Всыпать натертый пармезан, размешать и тушить еще 3-4 минуты. Добавить мускатный орех, размешать и снять с огня.

И еще один рецепт – киша с тунцом и шпинатом – узнаете из видео.

И еще 7 питательных блюд из стручковой и обычной фасоли найдете здесь.