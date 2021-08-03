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10 летних гарниров, которые рискуют стать любимым основным блюдом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 августа, 14:13
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Эти гарниры можно подавать к мясу, курице или рыбе, а можно приготовить отдельно для легкого ужина и обеда. Для этих блюд нужны сезонные овощи – баклажаны, помидоры, кабачки, бобовые – и много зелени
Рецепты овощных гарниров
Рецепты овощных гарниров / Фото: freepik.com

Когда мы говорим "гарнир", то представляем свежие или тушеные овощи. Гарнир – это то, что дополняет основное блюдо, мы так привыкли. Но есть рецепты, которые способны превратить такую еду во что-то особенное. Итак, 10 гарниров, которые вы не устанете готовить к легкому ужину. Если устали бегать по магазинам в поисках хороших продуктов по хорошим ценам, этот материал даст важные подсказки.

Рагу с баклажаном и кабачков

Рагу из кабачков и баклажанов
Рагу из кабачков и баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • по 1 шт. – баклажан, кабачок, лук, морковь, болгарский перец
  • 400 г – картофеля
  • 1,5 ст. л. – томатной пасты
  • 2-3 ст. л. – майонеза
  • 5 зуб. – чеснока
  • 1 ч. л. – паприки
  • соль, перец
  • зелень петрушки, кинзы

Способ приготовления

  1. Нарезать картофель и сварить, чтобы он сохранил форму. Отложить
  2. Лук и морковь нарезать кубиком и обжарить на растительном масле.
  3. Нарезать и отправить в сковороду перец, затем кабачок, затем баклажан. Тщательно перемешать и тушить 8-10 минут под крышкой.
  4. Добавить томатную пасту, майонез, паприку, отварной картофель. Влить 250 мл воды, накрыть крышкой и тушить 2-3 минуты на медленном огне.
  5. Добавить специи, измельченный чеснок и зелень. Протушить еще несколько минут.

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Капоната

Овощное рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/
Овощное рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/

Ингредиенты

  • Баклажан, морковь – по 2 шт. ⠀
  • Цукини – 3 шт. ⠀
  • Перец, стебель сельдерея, лук – по 1 шт. ⠀
  • Помидоры – 5 шт.
  • Каперсы, оливки, мята, базилик, орегано – по вкусу⠀
  • Соль, перец – по вкусу⠀
  • Сахар – 1 ст. л.⠀
  • Оливковое масло
  • Кедровые орехи для украшения

Способ приготовления⠀

  1. Овощи, кроме помидоров и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи, и обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец.
  2. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
  3. Обжарить нарезанный лук и помидоры. Добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар. Посолить, поперчить. Тушить до готовности.
  4. Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом. Подавать с гренками.

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Пепероната

Итальянская закуска пепероната
Итальянская закуска пепероната / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Болгарский перец – 4 шт. (больших)
  • Лук – 400 г
  • Консервированные или свежие помидоры – 400 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Орегано, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Чеснок (целый) поджарить на оливковом масле в течение минуты. Добавить нарезанный полукольцами лук и тушить 15 минут. Убрать чеснок.
  2. Добавить нарезанный длинными полосками перец, добавить специи, перемешать и тушить еще 15 минут.
  3. Добавить помидоры и тушить 15 минут. По желанию украсить зеленью.

Тушеные баклажаны с фасолью и овощами

Рагу из баклажанов и фасоли
Рагу из баклажанов и фасоли / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г баклажанов
  • 1 маленькая головка репчатого лука
  • 0,5 ч. л. зерен кориандра
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 500 г консервированных помидоров кубиками или свежих
  • 1 банка консервированной белой фасоли
  • 2 зубчика чеснока
  • 1-2 ст. л. измельченной зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса

  • 125 мл натурального йогурта
  • 1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)
  • 1 ч. л. зеленого лука
  • 1 ч. л. петрушки
  • 1 маленький зубчик чеснока
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра.
  2. Разогреть сотейник с 2 ст. л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности.
  3. Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость.
  4. Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут.
  5. Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике.
  6. Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.

Соте

Овощное соте в духовке
Овощное соте в духовке / Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • 2 баклажана или цукини
  • 2 помидора
  • 2 сладких перца
  • 2 моркови
  • 3 лука-шалот
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, перец
  • зелень – для подачи
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. уксуса

Способ приготовления

  1. Все овощи тщательно моем и сушим бумажным полотенцем.
  2. Баклажаны нарезаем кольцами толщиной приблизительно 1 см, натираем кольца солью и оставляем на некоторое время (пока занимаемся другими овощами).
  3. Помидоры заливаем на минуту кипятком и очищаем от шкурки. Разрезаем каждый томат на шесть частей.
  4. Перцы очищаем от плодоножек, сердцевины и семян и тоже разрезаем дольками на шесть частей.
  5. Морковь чистим, режем крупными продольными брусочками.
  6. Отдельно обжариваем на сковороде дольки баклажанов или цукини, перцы и помидоры. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов.
  7. Но хорошо разогретую сковороду добавляем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем на нее очищенные луковички шалота, морковь и быстро обжариваем до золотистого цвета.
  8. Уменьшаем огонь до минимума, добавляем на сковороду по столовой ложке сахара и уксуса. Немного припускаем лук с морковкой на сковороде и добавляем к основным овощам на противень, равномерно распределив по всем овощам. В это же время на противень добавляем пару зубчиков чеснока.
  9. В общей сложности соте готовится в духовке около 50 минут. После того, как противень извлекли из духовки, в соте можно положить пару листиков лаврового листа и присыпать сверху рубленой зеленью и чесноком.
  10. Блюдо можно подавать горячим, но если дать немного настояться – будет еще вкуснее.

Рис с летними овощами

Рис с летними овощами
Рис с летними овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 1-2 порции

  • 250 г кабачков
  • 1 морковь
  • 1 помидор
  • 100 г риса
  • 250 мл воды
  • 4 ст. ложки растительного масла
  • соль
  • укроп
  • розмарин
  • сельдерей
  • базилик

Способ приготовления

  1. Рис отварить в подсоленной воде.
  2. Кабачки помыть, нарезать кусочками, посыпать специями, полить двумя столовыми ложками масла, перемешать, выложить в смазанную маслом форму и запекать до полуготовности 15-20 минут.
  3. Морковь натереть на крупной терке, а помидор нарезать кусочками среднего размера.
  4. В разогретой сковороде с маслом спассеровать морковь, затем добавить помидор, перемешать и снять сковороду с огня.
  5. Добавить к моркови с помидором вареный рис и перемешать.
  6. Кабачки достать из духовки, добавить рис и овощи, все быстро перемешать и поставить в духовку еще на 10 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.

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Жареная брюссельская капуста с беконом

Брюссельская капуста с беконом
Брюссельская капуста с беконом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 полоски бекона
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 450 г брюссельской капусты, разрезанной пополам
  • 1/2 большой луковицы, нарезанной
  • Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки.
  2. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем грубо нарежьте.
  3. В той же сковороде с беконом растопите масло на сильном огне.
  4. Добавьте лук и брюссельскую капусту и готовьте, периодически помешивая, пока кочаны не станут золотисто-коричневыми, 8-10 минут.
  5. Приправьте солью и перцем по вкусу, верните бекон в сковороду и перемешайте.

Пюре чамп

Картофельное пюре чамп
Картофельное пюре чамп / Фото: instagram.com/godairyfree/

Ингредиенты

  • 6-8 картофелин
  • 110 г зеленого лука или зелени чеснока
  • 350 г молока
  • 100 г сливочного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Картофель промойте и отварите в кожуре.
  2. Лук мелко нарежьте и нагревайте в молоке около 3-4 минут. Отставьте, чтобы молоко натянуло ароматы зелени.
  3. Картофель, пока горячий, очистите от кожуры и измельчите в пюре, добавляя молоко с луком.
  4. Добавьте в пюре немного сливочного масла, соль и перец.
  5. Разложите пюре по индивидуальным мискам, в центре сделайте углубление и положите по хорошему куску сливочного масла.

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Гарнир с зеленым горошком и шпинатом

Шпинат с зеленым горошком
Шпинат с зеленым горошком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 150 г шпината
  • 4 чашки замороженного горошка
  • 1 красная луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • Полчашки воды, в которой варился горошек
  • 3 стебля зеленого лука
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Шпинат промыть и нарезать.
  2. Вскипятить подсоленную воду в кастрюле и добавить зеленый горошек. После закипания варить еще минуту, затем процедить.
  3. Очистить и нарезать красный лук и чеснок. Мелко порубить зеленый лук.
  4. В блендер добавить полчашки воды, в которой варился горошек, и три четверти отваренного горошка. Посолить и поперчить. Измельчить.
  5. Нагреть оливковое масло, добавить красный лук и чеснок. Готовить, помешивая, 1-2 минуты.
  6. Добавить шпинат. Помешивать, пока не испарится жидкость. Переложить в тарелку.
  7. Нагреть оливковое масло, добавить прокрученный горошек и готовить еще 30 секунд.
  8. Добавить целый горошек и шпинат с луком. Размешать, посолить и поперчить.
  9. Добавить зеленый лук, размешать и снять с огня.

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Сливочный шпинат с пармезаном

Шпинат со сливками и сыром
Шпинат со сливками и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 250 г молодого шпината
  • 30-40 г пармезана
  • Половина маленькой луковицы
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 60 мл сливок
  • Щепотка натертого мускатного ореха
  • Соль

Способ приготовления

  1. Шпинат тщательно промыть и обсушить.
  2. Натереть пармезан.
  3. Лук почистить и очень мелко порубить.
  4. Нагреть сковородку, добавить масло.
  5. Добавить нарезанный лук, жарить до мягкости.
  6. Добавить шпинат и готовить, помешивая, 5 минут, пока не выпарится вся жидкость.
  7. Посолить, влить сливки, убавить огонь, размешать и готовить еще 3-4 минуты.
  8. Всыпать натертый пармезан, размешать и тушить еще 3-4 минуты.
  9. Добавить мускатный орех, размешать и снять с огня.

И еще один рецепт – киша с тунцом и шпинатом – узнаете из видео.

И еще 7 питательных блюд из стручковой и обычной фасоли найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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