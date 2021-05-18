7 питательных и вкусных блюд со стручковой и обычной фасолью
Дополняйте фасоль овощами, приготовьте крем-пасту или быстрый суп
Фасоль хороша в любом виде. Обычные бобовые можно готовить как гарнир или отдельное блюдо, это еще и отличная альтернатива белку, а стручковая фасоль – это вкусно в овощных салатах, прежде всего теплых. Что приготовить из фасоли (любой), чтобы это стало вашим постоянным блюдом, узнаете ниже.
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Фасолевый суп с гренками и беконом
Ингредиенты
- Фасоль красная – 1 стакан (замочить в воде на ночь)
- Картофель – 5 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Плавленый сырок
- Зелень, специи – по вкусу
Для добавок
- Черный хлеб для гренок
- Чеснок
- Бекон
Способ приготовления
- Измельчить лук и морковь, обжарить на растительном масле. Влить воду, добавить картофель и фасоль. Добавить специи.
- Для гренок в отдельной сковороде на небольшом количестве масла прижарить рубленый чеснок и добавить черный хлеб кубиком. Так же обжарить бекон.
- После 40 минут кипения, добавить в суп натертый плавленый сыр и зелень.
- Тщательно перемешать. По желанию взбить блендером до состояния крем-супа.
- Подавать с зеленью, гренками и беконом.
Кесадилья с красной фасолью в барбекю
Ингредиенты
- Красная фасоль в барбекю – 1 банка
- Кукуруза – 50 г
- Мясо курицы – 190 г
- Тортилья пшеничная – 3 шт.
- Лук репчатый – 35 г
- Чеснок – 5 г
- Сыр гауда тертый – 30 г
- Острый маринованный перец халапеньо – 5 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Обжарить курицу с солью и перцем.
- Измельченный лук, чеснок, кукурузу, фасоль, натертый сыр, курицу, перец халапеньо, соль соединить в миске и перемешать.
- На одну половину тортильи выложить 2 ст. л. начинки и накрыть второй половиной лепешки.
- Разогреть сковороду на сильном огне. Обжарить тортилью с обеих сторон – по полминуты с каждой стороны.
Фасоль с курицей
Ингредиенты
- Грудка/бедро курицы – 700 г
- Консервированная фасоль в томатном соусе – 830 г
- Томаты свежие – 100 г
- Хмели-сунели – 3 г
- Паприка – 3 г
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Нарезать курицу и томаты на крупные кубики.
- В форме с высокими бортами соединить: курицу, фасоль, томаты и специи. Перемешать.
- Отправить в разогретую духовку при 190 градусов, готовить около 1 часа.
- Украсить по вкусу.
Соус-паштет
Ингредиенты
- Чеснок – 1 головка
- Белая фасоль вареная – 450 г
- Овощной бульон – ¼ чашки
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Розмарин порубленный – 1 ст. л.
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления
- Срезать верхушку головки чеснока, смазать маслом и завернуть в фольгу.
- Запекать в разогретой до 210 градусов духовке в течение 20-25 минут. После дать остыть.⠀
- Смешать в блендере/кухонном комбайне фасоль, мякоть одной головки чеснока, бульон, оливковое масло.
- Затем добавить розмарин и вновь взбить.
- Приправить по вкусу солью с перцем.
Салат с фасолью, ветчиной и сухариками
Ингредиенты
- Фасоль красная – 1 стакан
- Огурцы – 2 шт.
- Бекон – 100 г
- Корн-салат – 20 г
- Укроп – небольшой пучок
- Сухарики ржаные – 30 г
Для заправки
- Майонез – 1 ст. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, перец
Способ приготовления
- Фасоль отварить до готовности. Бекон нарезать тонкими полосками и обжарить.
- Огурцы нарезать соломкой. Корн-салат промыть, обсушить. Сухарики можно купить готовые, а можно приготовить самостоятельно, посушив в духовке ломтики хлеба, и натереть их чесноком.
- Для заправки смешать майонез, сметану, раздавить зубчик чеснока. Добавить соль, перец. Тщательно перемешать.
- Соединить все ингредиенты, заправить.
Кролик с овощами в мультиварке
Ингредиенты
- Ножка кролика – 4 шт.
- Фасоль белая – 1 стакан
- Баклажаны – 2 шт.
- Цуккини – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Мясистые томаты – 2 крупных
- Лук – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления
- Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки.
- Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи.
- Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками.
- Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут.
- Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.
Стручковая фасоль с помидорами и кинзой
Ингредиенты
- Зеленая фасоль – 500 г
- Лук репчатый – 1-2 шт. (по желанию – и зеленый лук)
- Помидоры – 500 г
- Чеснок – 3-4 средних зуб.
- Красный перец чили – 1/2 часть
- Растительное масло – 3-4 ст. л.
- Зелень кинзы – 1 пучок
- Черный молотый перец, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Фасоль промыть и нарезать на части длиной 4–5 см и отварить в подсоленной воде в течении 15 минут.
- Отваренную фасоль откинуть на дуршлаг. Лук нарезать мелкими кубиками и слегка обжарить до золотистого цвета.
- С помидоров снять кожицу, измельчить ножом (или пропустить в блендере), добавить к обжаренному луку и, периодически помешивая, пока помидорная масса превратится в густой соус.
- Подготовленную фасоль соединить с помидорным соусом и тушить на медленном огне 10-15 минут.
- Посолить, поперчить, добавить перец чили, мелко нарезанную зелень, мелко нарубленный чеснок. Перемешать и снять с огня.
- Украсить зеленью.
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