7 питательных и вкусных блюд со стручковой и обычной фасолью

Дополняйте фасоль овощами, приготовьте крем-пасту или быстрый суп

Фасоль хороша в любом виде. Обычные бобовые можно готовить как гарнир или отдельное блюдо, это еще и отличная альтернатива белку, а стручковая фасоль – это вкусно в овощных салатах, прежде всего теплых. Что приготовить из фасоли (любой), чтобы это стало вашим постоянным блюдом, узнаете ниже.

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Фасолевый суп с гренками и беконом

Фото: instagram.com/kavalisha/

Ингредиенты

Фасоль красная – 1 стакан (замочить в воде на ночь)

Картофель – 5 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Плавленый сырок

Зелень, специи – по вкусу

Для добавок

Черный хлеб для гренок

Чеснок

Бекон

Способ приготовления

Измельчить лук и морковь, обжарить на растительном масле. Влить воду, добавить картофель и фасоль. Добавить специи. Для гренок в отдельной сковороде на небольшом количестве масла прижарить рубленый чеснок и добавить черный хлеб кубиком. Так же обжарить бекон. После 40 минут кипения, добавить в суп натертый плавленый сыр и зелень. Тщательно перемешать. По желанию взбить блендером до состояния крем-супа. Подавать с зеленью, гренками и беконом.

Кесадилья с красной фасолью в барбекю

Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Ингредиенты

Красная фасоль в барбекю – 1 банка

Кукуруза – 50 г

Мясо курицы – 190 г

Тортилья пшеничная – 3 шт.

Лук репчатый – 35 г

Чеснок – 5 г

Сыр гауда тертый – 30 г

Острый маринованный перец халапеньо – 5 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Обжарить курицу с солью и перцем. Измельченный лук, чеснок, кукурузу, фасоль, натертый сыр, курицу, перец халапеньо, соль соединить в миске и перемешать. На одну половину тортильи выложить 2 ст. л. начинки и накрыть второй половиной лепешки. Разогреть сковороду на сильном огне. Обжарить тортилью с обеих сторон – по полминуты с каждой стороны.

Фасоль с курицей

Фото: instagram.com/mirrabera/

Ингредиенты

Грудка/бедро курицы – 700 г

Консервированная фасоль в томатном соусе – 830 г

Томаты свежие – 100 г

Хмели-сунели – 3 г

Паприка – 3 г

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Нарезать курицу и томаты на крупные кубики. В форме с высокими бортами соединить: курицу, фасоль, томаты и специи. Перемешать. Отправить в разогретую духовку при 190 градусов, готовить около 1 часа. Украсить по вкусу.

Соус-паштет

Фото: instagram.com/eda_polezno_i_vkysno/

Ингредиенты

Чеснок – 1 головка

Белая фасоль вареная – 450 г

Овощной бульон – ¼ чашки

Оливковое масло – 3 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Розмарин порубленный – 1 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

Срезать верхушку головки чеснока, смазать маслом и завернуть в фольгу. Запекать в разогретой до 210 градусов духовке в течение 20-25 минут. После дать остыть.⠀ Смешать в блендере/кухонном комбайне фасоль, мякоть одной головки чеснока, бульон, оливковое масло. Затем добавить розмарин и вновь взбить. Приправить по вкусу солью с перцем.

Салат с фасолью, ветчиной и сухариками

Салат из фасоли с беконом и сухариками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

Фасоль красная – 1 стакан

Огурцы – 2 шт.

Бекон – 100 г

Корн-салат – 20 г

Укроп – небольшой пучок

Сухарики ржаные – 30 г

Для заправки

Майонез – 1 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец

Способ приготовления

Фасоль отварить до готовности. Бекон нарезать тонкими полосками и обжарить. Огурцы нарезать соломкой. Корн-салат промыть, обсушить. Сухарики можно купить готовые, а можно приготовить самостоятельно, посушив в духовке ломтики хлеба, и натереть их чесноком. Для заправки смешать майонез, сметану, раздавить зубчик чеснока. Добавить соль, перец. Тщательно перемешать. Соединить все ингредиенты, заправить.

Кролик с овощами в мультиварке

Кролик в мультиварке с овощами Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Ножка кролика – 4 шт.

Фасоль белая – 1 стакан

Баклажаны – 2 шт.

Цуккини – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Мясистые томаты – 2 крупных

Лук – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления

Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки. Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи. Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками. Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут. Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.

Стручковая фасоль с помидорами и кинзой

Фото: instagram.com/annacookbook2021/

Ингредиенты

Зеленая фасоль – 500 г

Лук репчатый – 1-2 шт. (по желанию – и зеленый лук)

Помидоры – 500 г

Чеснок – 3-4 средних зуб.

Красный перец чили – 1/2 часть

Растительное масло – 3-4 ст. л.

Зелень кинзы – 1 пучок

Черный молотый перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

Фасоль промыть и нарезать на части длиной 4–5 см и отварить в подсоленной воде в течении 15 минут. Отваренную фасоль откинуть на дуршлаг. Лук нарезать мелкими кубиками и слегка обжарить до золотистого цвета. С помидоров снять кожицу, измельчить ножом (или пропустить в блендере), добавить к обжаренному луку и, периодически помешивая, пока помидорная масса превратится в густой соус. Подготовленную фасоль соединить с помидорным соусом и тушить на медленном огне 10-15 минут. Посолить, поперчить, добавить перец чили, мелко нарезанную зелень, мелко нарубленный чеснок. Перемешать и снять с огня. Украсить зеленью.

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