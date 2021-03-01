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Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

Сегодня, 07:50

Отправляйте в первый день весны открытки, картинки, смс и поздравления

Поздравляем с первым днем весны! Вот и закончилась морозная, хмурая, снежная и непростая зима. На пороге – 1 марта, теплое солнышко, пение птиц, букеты цветов, пробуждение природы и оптимистичное настроение. Примите наилучшие пожелания в этот радостный первый весенний день и не забудьте также поздравить своих близких, друзей, любимых и родных людей. А мы подготовили для вас искренние поздравления, добрые стихи, прикольные картинки, яркие и красочные открытки с первым днем весны.

С первым днем весны: открытки и поздравления
С первым днем весны: открытки и поздравления
Фото: Pexels

Красивые поздравления с первым днем ​​весны в прозе

***

С первым днем весны! Желаю улыбок, солнца, теплоты, ярких эмоций, позитивных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть вместе с весенним лучиком в ваш дом устремится удача, богатство и успех. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение и положительный заряд на будущее.

Прикольные поздравления с первым днем ​​весны в стихах

***

Уже под окнами коты
Орут ночами напролет,
Они орут до хрипоты:
"Весна идет! Весна идет!"

А воробьи в лучах тепла
Звонко чирикают с утра:
"Она пришла! Она пришла!"
Мне тоже прошептать пора,

Целуя и даря цветы,
И очень нежно обнимая:
"Тебя я с первым Днем весны,
Как кот-мурлыка, поздравляю"!

Открытки с первым днем ​​весны прикольные
Открытки с первым днем ​​весны прикольные
Фото: bonnycards

Короткие смс с первым днем весны

***

Любовь с весною к нам приходит
Переполняет нам сердца –
Ведь так устроено в природе,
И длится это без конца!

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Поздравления с первым днем ​​весны: картинки и пожелания
Поздравления с первым днем ​​весны: картинки и пожелания
Фото: bonnycards

Чудесные пожелания в первый день весны-2021 в стихах

***

Пусть земля пока что дремлет,
И о лете видит сны.
К нам приходит на планету
Первый яркий день весны.

С этим днем былые стужи
Все уходят в свой ларец,
Пусть народ еще простужен,
Но зиме пришел конец.

Будьте счастливы, здоровы,
По-весеннему нежны.
И, как водится весною,
Не на шутку влюблены.

Первый день весны: открытки с праздником
Первый день весны: открытки с праздником
Фото: bonnycards

Радостные пожелания своими словами в первый день весны

***

Наконец-то весна пришла! Желаю солнечной погоды не только на улице, но и в душе! Пусть весна озаряет ваш путь и радует теплыми деньками! Пусть у вас всегда присутствует оптимизм и не иссякают силы для новых свершений и ярких чувств!

С первым днем ​​весны: прикольные картинки и открытки
С первым днем ​​весны: прикольные картинки и открытки
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с первым днем весны в стихах

***

Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!

Красивые открытки: первый день весны
Красивые открытки: первый день весны
Фото: bonnycards

Короткое поздравление с первым весенним днем

***

Да, этот день уже настал!
Его всю зиму ждем,
Пьянящий сердце карнавал –
С весенним первым днем!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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