С первым днем весны: короткие поздравления и смс

Как в первый день весны поздравить родных и друзей коротко и лаконично

Наступает весна. Согласитесь, ведь это настоящий праздник! В честь этого знаменательного события Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, добрые, милые, прикольные короткие поздравления и смс с первым днем весны. Обязательно отправляйте их близким, друзьям и знакомым.

Короткое поздравление с первым днем весны

***

Весенний первый лучик

По комнате гуляет,

И с первым днем весенним

Тебя он поздравляет!

Весна Фото: Pexels

Лаконичное поздравление с первым днем весны-2021 в стихах

***

Природа обновилась, а с нею и душа,

И сердце вдруг забилось, отчаянно спеша

Навстречу солнцу, свету, теплу и красоте,

Как хочется с весною тебя поздравить мне!

Пусть первый день весенний надеждой одарит,

Пусть птицей белокрылой любовь к тебе летит!

Душевная картинка с первым днем ​​весны Фото: Pexels

Поздравления с первым днем весны в прозе

***

С первым днем весны! Слышите, как она стучится в ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц, ароматом цветов, яркими чувствами и окрыленной любовью!

Короткое весеннее поздравление

***

Ура! Конец зимы!

Я март спешу прославить.

И с первым днем весны

Тебя хочу поздравить!

Прикольные картинки с первым днем ​​весны Фото: Pexels

Праздничные смс с первым весенним днем

***

Посмотри на календарь –

Вдруг закончился февраль,

Наконец весна настала,

С чем тебя и поздравлю!

Красивые картинки и пожелания в первый весенний день Фото: Pexels

Короткие пожелания в первый день весны своими словами

***

Поздравляю всех с первым днем весны! Желаю солнечных, радостных и счастливых дней, наполненных любовью и теплом!

Читайте также: Лучшие поздравления с первым днем весны в прозе и стихах

Позитивное поздравление с наступлением весны

***

С весной тебя веселой, молодой!

С надеждами, что солнце разбудило,

Пусть счастье уведет тебя с собой,

Любовь пусть запылает с новой силой!

Фото с первым днем ​​весны Фото: Pexels

Короткие смс пожелания 1 марта

***

С весны началом поздравляю,

Успехов, красоты желаю.

Веселья, радости, тепла,

Чтоб радостной была весна!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться