С первым днем весны: короткие поздравления и смс
Как в первый день весны поздравить родных и друзей коротко и лаконично
Наступает весна. Согласитесь, ведь это настоящий праздник! В честь этого знаменательного события Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, добрые, милые, прикольные короткие поздравления и смс с первым днем весны. Обязательно отправляйте их близким, друзьям и знакомым.
Короткое поздравление с первым днем весны
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Весенний первый лучик
По комнате гуляет,
И с первым днем весенним
Тебя он поздравляет!
Лаконичное поздравление с первым днем весны-2021 в стихах
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Природа обновилась, а с нею и душа,
И сердце вдруг забилось, отчаянно спеша
Навстречу солнцу, свету, теплу и красоте,
Как хочется с весною тебя поздравить мне!
Пусть первый день весенний надеждой одарит,
Пусть птицей белокрылой любовь к тебе летит!
Поздравления с первым днем весны в прозе
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С первым днем весны! Слышите, как она стучится в ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц, ароматом цветов, яркими чувствами и окрыленной любовью!
Короткое весеннее поздравление
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Ура! Конец зимы!
Я март спешу прославить.
И с первым днем весны
Тебя хочу поздравить!
Праздничные смс с первым весенним днем
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Посмотри на календарь –
Вдруг закончился февраль,
Наконец весна настала,
С чем тебя и поздравлю!
Короткие пожелания в первый день весны своими словами
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Поздравляю всех с первым днем весны! Желаю солнечных, радостных и счастливых дней, наполненных любовью и теплом!
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Позитивное поздравление с наступлением весны
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С весной тебя веселой, молодой!
С надеждами, что солнце разбудило,
Пусть счастье уведет тебя с собой,
Любовь пусть запылает с новой силой!
Короткие смс пожелания 1 марта
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С весны началом поздравляю,
Успехов, красоты желаю.
Веселья, радости, тепла,
Чтоб радостной была весна!
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