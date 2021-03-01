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Поздравления с первым днем весны: поднимите настроение родным и друзьям

Сегодня, 06:05

Лучшие пожелания в первый день весны-2021: отправляйте поздравления родным и близким людям

Сегодня, 1 марта, мы распрощались с надоедливой зимой и шлем поздравления с первым днем весны. Пусть вместе с зимними холодами уйдут все невзгоды, болезни и плохое настроение. Пусть пребудет с вами ласковое солнце, тепло и оптимизм!

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас добрые, нежные, красивые поздравления и открытки с первым днем весны, которые вы можете отправить родным, любимым, друзьям, подругам и коллегам.

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
Фото: bonnycards

С первым днем весны: поздравления в стихах

***

К нам в окно постучалась весна.
Как красива, чудесна, мила,
Как прекрасна она, хороша,
Хоть и шла она к нам не спеша...

Пусть на сердце у всех потеплеет,
Пусть развеются грусть и тоска,
Пусть душа от весны молодеет
И парит ароматом цветка!

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
Фото: bonnycards

Поздравление с первым днем весны друзьям своими словами

***

Наконец-то наступила долгожданная весна! Пусть она будет солнечной и ласковой, любвеобильной и щедрой, оптимистичной и позитивной. Пусть принесет здоровье, радость, нежность и тепло!

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Пришла весна: красивые стихи с 1 марта

***

Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
Фото: bonnycards

Поздравление с первым днем весны мужчине в прозе

***

Пусть весна постучится в твое окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом первых цветов. Пусть тепло и радостно станет на душе, а эта весна принесет здоровье, вдохновение, счастье и удачу. Чтоб каждое утро ты просыпался с удовольствием, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
Фото: bonnycards

С первым днем весны: пожелания в стихах

***

Звенят ручьи, щебечут птицы –
Пришла пора прогнать печаль,
Настало время веселиться.
Ура! Закончился февраль!

Растает лед в замерзшем сердце,
Ворвется радость в каждый дом.
Когда нам солнце ярко светит,
Добрее мир, теплей кругом.

Вас с днем весенним – самым первым!
Удачи вам в больших делах,
В любовь волшебную поверить
И раствориться в чудесах.

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
Фото: bonnycards

С первым днем весны: поздравление подруге

***

Дорогая подружка, с праздником весны! Желаю цвести и расцветать, улыбок и теплоты, яркого света и позитивных мыслей, незабываемых моментов и головокружительных чувств. Пусть удача и успех поспешат в твой дом. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение!

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
Фото: bonnycards

Первый день весны: добрые пожелания

***

Пришла весна, а это значит,
Что расцветает все вокруг,
Что станут дни светлей и ярче,
Скорее улыбнись, мой друг!

Тебе весенние мотивы
Пусть напевают соловьи!
Желаю много позитива,
Удачи, счастья и любви!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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