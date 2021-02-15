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Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине

Сегодня, 21:06

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в марте-2021

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в марте 2021 года? Будет ли 8 Марта выходным? Когда будет Масленица и Прощеное воскресенье, День святого Патрика, День таможенника, День сна, День поэзии? Какие еще государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в начале весны? Подробнее читайте в нашей статье.

Государственные праздники и выходные дни в марте 2021 года

Один из главных весенних праздников – это Международный женский день, который традиционно отмечается 8 марта. При этом он является официальным выходным – единственным в марте-2021.

Несмотря на все споры и дебаты по поводу его отмены, в нынешнем году мы продолжаем праздновать этот день в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, в котором в числе прочих 8 Марта остался в списке выходных дней. Так что украинские женщины продолжат давнюю традицию получать в этот день поздравления и цветы от мужчин на вполне законных основаниях.

Выходные дни в марте
Выходные дни в марте
Фото: Unsplash

В нынешнем году 8 Марта выпадает на понедельник, что дает возможность украинцам отдыхать целых три дня подряд: с субботы, 6 марта, до понедельника, 8-го числа.

Количество рабочих дней в марте составляет 22 дня. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый весенний месяц будет 9.

Также не забудьте, что в последнее воскресенье, 28 марта, состоится переход на летнее время.

Праздники в марте-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в марте 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.

3 марта – Всемирный день писателя, а также Всемирный день дикой природы.

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.

7 марта – Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

8 марта – Международный женский день, а также начало Масленицы.

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9 марта – Международный день ди-джея, а также День рождения Тараса Шевченко.

12 марта – Международный день сна.

13 марта – День землеустроителя Украины.

14 марта – Международный день планетариев, Международный день числа "Пи", а также Прощеное воскресенье.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, а еще начало Великого поста.

17 марта – День святого Патрика.

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины.

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19 марта – Международный день клиента.

20 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, а также Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, День работников ЖЭК, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, а еще Международный день лесов.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.

23 марта – Всемирный день метеорологии.

24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, а также День фтизиатра.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

27 марта – Международный день театра, а также День нефролога.

28 марта – Час Земли, а также Песах.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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