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1 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 1 марта в истории

Какой сегодня праздник, 1 марта?Первый день весны, Всемирный день комплимента, Всемирный день гражданской обороны. День памяти Мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии – в православном календаре. Ярилин день – в народном календаре. Именины празднуют: Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 марта.

1 марта: какой сегодня праздник
1 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Первый день весны – 1 марта во многих странах отмечается Праздник Весны, победившей зиму.
  • Всемирный день комплимента (World Compliment Day) – своеобразный вежливый праздник, призывающий людей реализовать спонтанное желание говорить друг другу приятные слова похвалы, восхищения и одобрения.
  • Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day) установлен в 1990 году, и отмечается с целью привлечь внимание людей к значению гражданской защиты, повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий или аварий.
  • Всемирный день иммунитета (World Immunity Day) – отмечается ежегодно, начиная с 2002 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения, с целью привлечь внимание к проблемам распространенности различных иммунных заболеваний, сохранению и укреплению иммунитета в целом.
  • День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day) проводится ежегодно 2014 года под эгидой ООН с целью борьбы с ущемлением прав и свобод людей по различным признакам – социальным, религиозным, расовым, национальным и т.д.

Какой сегодня праздник

1 марта в православной церкви чтится день памяти мучеников Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии. Мучеников персидских в Мартирополе. Преподобного Маруфа, епископа Месопотамского.

В народе 1 марта отмечался Ярилин день и праздновалось наступление весны. Ярилу почитали как бога солнца и плодородия. В этот день беременные женщины старались выйти и показаться солнцу – считалось, что так они получают больше сил и здоровья для вынашивания ребенка. А бабки-повитухи растапливали снег и мыли им руки, чтобы очищенными принять роды.

Приметы на 1 марта

  • если в этот день выпадал снег, детям давали задание прочистить дорожки до колодца и реки, чтобы им прибавилось здоровья и счастья;
  • тепло первого мартовского дня считалось обманчивым;
  • если с первых дней весны тепло – скоро будет похолодание.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 марта

  • 1555 – Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.
  • 1564 – вышла первая точно датированная русская печатная книга "Апостола" Ивана Федорова.
  • 1869 – Дмитрий Менделеев составил таблицу "Периодическая система химических элементов".
  • 1943 – в ходе Второй мировой войны произошла Корюковская трагедия – массовое убийство жителей поселка Корюковка Черниговской области.
  • 1947 – начал свою деятельность Международный валютный фонд.
  • 1953 – начало вещания "Радио Свобода".
  • 1966 – советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.
  • 1977 – в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.
  • 1998 – вступило в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Украиной.

Кто родился 1 марта

  • 1445 – Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения.
  • 1810 – Фридерик Шопен, польский композитор и пианист.
  • 1900 – Николай Супруненко, украинский советский историк.
  • 1928 – Жак Риветт, французский кинорежиссер, сценарист и актер.
  • 1937 – Евгений Дога, советский и молдавский композитор.
  • 1938 – Борислав Брондуков, советский и украинский киноактер.
  • 1954 – Рон Ховард, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, актер.
  • 1963 – Томас Андерс, немецкий поп-певец, композитор, экс-солист группы Modern Talking.
  • 1972 – Фелесиа, американская киноактриса, модель ню и танцовщица.
  • 1994 – Джастин Бибер, канадский певец, автор песен, музыкант, актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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