Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки
Відправляйте в перший день весни листівки, картинки, смс та привітання
Вітаємо з першим днем весни! Ось і закінчилася морозна, похмура, сніжна і непроста зима. На порозі – 1 березня, тепле сонечко, спів птахів, букети квітів, пробудження природи і оптимістичний настрій. Прийміть найкращі побажання в цей радісний перший весняний день і не забудьте також привітати своїх близьких, друзів, коханих і рідних людей. А ми підготували для вас щирі вітання, добрі вірші, прикольні картинки, яскраві і барвисті листівки з першим днем весни.
Красиві привітання з першим днем весни в прозі
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З першим днем весни! Бажаю посмішок, сонця, тепла, яскравих емоцій, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай разом із весняним промінцем у ваш дім прийде удача, багатство і успіх. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій і позитивний заряд на майбутнє.
Прикольні привітання з першим днем весни у віршах
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Уже под окнами коты
Орут ночами напролет,
Они орут до хрипоты:
"Весна идет! Весна идет!"
А воробьи в лучах тепла
Звонко чирикают с утра:
"Она пришла! Она пришла!"
Мне тоже прошептать пора,
Целуя и даря цветы,
И очень нежно обнимая:
"Тебя я с первым Днем весны,
Как кот-мурлыка, поздравляю"!
Короткі смс з першим днем весни
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Любовь с весною к нам приходит
Переполняет нам сердца –
Ведь так устроено в природе,
И длится это без конца!
Чудові побажання в перший день весни-2021 у віршах
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Пусть земля пока что дремлет,
И о лете видит сны.
К нам приходит на планету
Первый яркий день весны.
С этим днем былые стужи
Все уходят в свой ларец,
Пусть народ еще простужен,
Но зиме пришел конец.
Будьте счастливы, здоровы,
По-весеннему нежны.
И, как водится весною,
Не на шутку влюблены.
Радісні побажання своїми словами у перший день весни
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Нарешті весна прийшла! Бажаю сонячної погоди не тільки на вулиці, але і в душі! Нехай весна осяє ваш шлях і радує теплими днями! Нехай у вас завжди буде присутній оптимізм і не вичерпуються сили для нових звершень і яскравих почуттів!
Найкращі привітання з першим днем весни у віршах
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Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!
Коротке привітання з першим весняним днем
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Да, этот день уже настал!
Его всю зиму ждем,
Пьянящий сердце карнавал –
С весенним первым днем!
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