Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Відправляйте в перший день весни листівки, картинки, смс та привітання

Вітаємо з першим днем весни! Ось і закінчилася морозна, похмура, сніжна і непроста зима. На порозі – 1 березня, тепле сонечко, спів птахів, букети квітів, пробудження природи і оптимістичний настрій. Прийміть найкращі побажання в цей радісний перший весняний день і не забудьте також привітати своїх близьких, друзів, коханих і рідних людей. А ми підготували для вас щирі вітання, добрі вірші, прикольні картинки, яскраві і барвисті листівки з першим днем весни.

З першим днем весни: листівки і привітання Фото: Pexels

Красиві привітання з першим днем ​​весни в прозі

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З першим днем весни! Бажаю посмішок, сонця, тепла, яскравих емоцій, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай разом із весняним промінцем у ваш дім прийде удача, багатство і успіх. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій і позитивний заряд на майбутнє.

Прикольні привітання з першим днем ​​весни у віршах

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Уже под окнами коты

Орут ночами напролет,

Они орут до хрипоты:

"Весна идет! Весна идет!"



А воробьи в лучах тепла

Звонко чирикают с утра:

"Она пришла! Она пришла!"

Мне тоже прошептать пора,



Целуя и даря цветы,

И очень нежно обнимая:

"Тебя я с первым Днем весны,

Как кот-мурлыка, поздравляю"!

Листівки з першим днем ​​весни прикольні Фото: bonnycards

Короткі смс з першим днем весни

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Любовь с весною к нам приходит

Переполняет нам сердца –

Ведь так устроено в природе,

И длится это без конца!

Привітання з першим днем ​​весни: картинки та побажання Фото: bonnycards

Чудові побажання в перший день весни-2021 у віршах

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Пусть земля пока что дремлет,

И о лете видит сны.

К нам приходит на планету

Первый яркий день весны.



С этим днем былые стужи

Все уходят в свой ларец,

Пусть народ еще простужен,

Но зиме пришел конец.



Будьте счастливы, здоровы,

По-весеннему нежны.

И, как водится весною,

Не на шутку влюблены.

Перший день весни: листівки зі святом Фото: bonnycards

Радісні побажання своїми словами у перший день весни

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Нарешті весна прийшла! Бажаю сонячної погоди не тільки на вулиці, але і в душі! Нехай весна осяє ваш шлях і радує теплими днями! Нехай у вас завжди буде присутній оптимізм і не вичерпуються сили для нових звершень і яскравих почуттів!

З першим днем ​​весни: прикольні картинки і листівки Фото: bonnycards

Найкращі привітання з першим днем весни у віршах

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Пришла весна, прощай, зима!

Пусть тает снег, холодный лед,

Ведь знаю я, что этот март

Тепла нам много принесет!



Пусть будет солнце, яркий свет,

Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Весна, я шлю тебе привет,

Как хорошо, что ты пришла!

Красиві листівки: перший день весни Фото: bonnycards

Коротке привітання з першим весняним днем

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Да, этот день уже настал!

Его всю зиму ждем,

Пьянящий сердце карнавал –

С весенним первым днем!

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