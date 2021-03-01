Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Сьогодні, 07:50

Відправляйте в перший день весни листівки, картинки, смс та привітання

Вітаємо з першим днем весни! Ось і закінчилася морозна, похмура, сніжна і непроста зима. На порозі – 1 березня, тепле сонечко, спів птахів, букети квітів, пробудження природи і оптимістичний настрій. Прийміть найкращі побажання в цей радісний перший весняний день і не забудьте також привітати своїх близьких, друзів, коханих і рідних людей. А ми підготували для вас щирі вітання, добрі вірші, прикольні картинки, яскраві і барвисті листівки з першим днем весни.

З першим днем весни: листівки і привітання
З першим днем весни: листівки і привітання
Фото: Pexels

Красиві привітання з першим днем ​​весни в прозі

***

З першим днем весни! Бажаю посмішок, сонця, тепла, яскравих емоцій, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай разом із весняним промінцем у ваш дім прийде удача, багатство і успіх. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій і позитивний заряд на майбутнє.

Прикольні привітання з першим днем ​​весни у віршах

***

Уже под окнами коты
Орут ночами напролет,
Они орут до хрипоты:
"Весна идет! Весна идет!"

А воробьи в лучах тепла
Звонко чирикают с утра:
"Она пришла! Она пришла!"
Мне тоже прошептать пора,

Целуя и даря цветы,
И очень нежно обнимая:
"Тебя я с первым Днем весны,
Как кот-мурлыка, поздравляю"!

Листівки з першим днем ​​весни прикольні
Листівки з першим днем ​​весни прикольні
Фото: bonnycards

Короткі смс з першим днем весни

***

Любовь с весною к нам приходит
Переполняет нам сердца –
Ведь так устроено в природе,
И длится это без конца!

Читайте також:
Привітання з першим днем весни: підніміть настрій рідним і друзям

Привітання з першим днем ​​весни: картинки та побажання
Привітання з першим днем ​​весни: картинки та побажання
Фото: bonnycards

Чудові побажання в перший день весни-2021 у віршах

***

Пусть земля пока что дремлет,
И о лете видит сны.
К нам приходит на планету
Первый яркий день весны.

С этим днем былые стужи
Все уходят в свой ларец,
Пусть народ еще простужен,
Но зиме пришел конец.

Будьте счастливы, здоровы,
По-весеннему нежны.
И, как водится весною,
Не на шутку влюблены.

Перший день весни: листівки зі святом
Перший день весни: листівки зі святом
Фото: bonnycards

Радісні побажання своїми словами у перший день весни

***

Нарешті весна прийшла! Бажаю сонячної погоди не тільки на вулиці, але і в душі! Нехай весна осяє ваш шлях і радує теплими днями! Нехай у вас завжди буде присутній оптимізм і не вичерпуються сили для нових звершень і яскравих почуттів!

З першим днем ​​весни: прикольні картинки і листівки
З першим днем ​​весни: прикольні картинки і листівки
Фото: bonnycards

Найкращі привітання з першим днем весни у віршах

***

Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!

Красиві листівки: перший день весни
Красиві листівки: перший день весни
Фото: bonnycards

Коротке привітання з першим весняним днем

***

Да, этот день уже настал!
Его всю зиму ждем,
Пьянящий сердце карнавал –
С весенним первым днем!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
З першим днем весни: короткі привітання і смс Без опадів, але з ожеледицею: яка буде погода в перші дні весни (карта) 8 Березня в Україні-2021: чи будемо відпочивати і скільки днів Церковні свята і пости в березні 2021 року: докладний православний календар з датами на кожен день Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень Іменини в березні-2021: хто і коли відзначає день ангела
свята листівки весна вітання картинки
Реклама

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!

Популярні статті

Сьогодні, 07:50Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Вчора, 19:16Events

З першим днем весни: короткі привітання і смс

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:15Психо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

Вчора, 05:05Events

28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоЗірково

NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски"

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

27 лютогоФаново

Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

27 лютогоЗірково

Вагітна Репяхова і Павлік відпочивають в Єгипті: скільки коштує їхній номер в готелі

26 лютогоЗірково

Легендарна "Два кольори". У чиєму виконанні прозвучала найкраще (голосування)

26 лютогоСмачно

Що приготувати на 8 Березня: прості рецепти для святкової вечері

26 лютогоАнонс

Андрій Данилко заклав свою квартиру на Хрещатику через шоу "Маска"

26 лютогоЗдорово

Чи можна за три дні схуднути на 5 кг: що про це думає дієтолог

26 лютогоЗірково

Альона Апіна розповіла про важкий стан Бориса Мойсеєва: Ледве розмовляє

26 лютогоЗірково

Після скандалу з візажистами Інстасамка розбила скло таксі (відео)

Новини партнерів

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа
Виктория Бекхэм растрогала милыми фото с младшим сыном
Виктория Бекхэм растрогала милыми фото с младшим сыном
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти