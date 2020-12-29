Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

Последнее полнолуние 2020 года: узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать в этот день

Нынешней ночью, 30 декабря, произойдет последнее полнолуние 2020 года. Благодаря этой фазе Луны, праздничная новогодняя ночь будет максимально светлой. Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а чего не стоит делать, узнайте в нашей статье.

Полнолуние 30 декабря Фото: Depositphotos

Особенности полнолуния 30 декабря

Итак, 30 декабря, в 5:29 по киевскому времени состоится очередное полнолуние – последнее в уходящем 2020 году. Декабрьское полнолуние пройдет под знаком Рака.

Примечательно, что Луна давно не подбиралась к Новому году так близко. Последний раз, когда полнолуние было ближе, чем сегодняшнее, произошло в 2009 году, 31 декабря, в 21:13 по Киеву. Причем, тогда оно также проходило под знаком Рака.

В период Рака люди бывают особенно чувственными и ранимыми, они погружаются в собственные мысли и ощущения, острее переживают происходящие с ними события. Так что предновогодний период запомнится с особой силой и яркостью.

В то же время, переход с 16-х на 17-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 30 декабря, способствует благоприятному настрою на праздничность, легкости в отношениях с другими людьми и обретению внутренней свободы.

Как себя вести во время полнолуния 30 декабря

В полнолуние под знаком Рака желательно прислушиваться к себе, но не зацикливаться на своих проблемах – многие из них впоследствии покажутся совершенно несерьезными и малозначимыми. И вы с удивлением обнаружите, как много сил и мыслей было на них потрачено.

Оптимально в этот период заняться наведением порядка в доме, благоустройством окружающего вас пространства, созданием уюта. Если вы еще не нарядили новогоднюю елку – самое время это сделать. Она получится необыкновенно красивой и сказочной.

Что нельзя делать во время полнолуния 30 декабря

Помните, что каждое полнолуние несет с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты.

Важно не поддаваться мимолетным импульсам и перепадам настроения.

Не стоит в этот период принимать важные решения, вести деловые переговоры и совершать резкие поступки.

Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

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