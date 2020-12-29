Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

Сегодня, 23:42

Последнее полнолуние 2020 года: узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать в этот день

Нынешней ночью, 30 декабря, произойдет последнее полнолуние 2020 года. Благодаря этой фазе Луны, праздничная новогодняя ночь будет максимально светлой. Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а чего не стоит делать, узнайте в нашей статье.

Полнолуние 30 декабря
Полнолуние 30 декабря
Фото: Depositphotos

Особенности полнолуния 30 декабря

Итак, 30 декабря, в 5:29 по киевскому времени состоится очередное полнолуние – последнее в уходящем 2020 году. Декабрьское полнолуние пройдет под знаком Рака.

Примечательно, что Луна давно не подбиралась к Новому году так близко. Последний раз, когда полнолуние было ближе, чем сегодняшнее, произошло в 2009 году, 31 декабря, в 21:13 по Киеву. Причем, тогда оно также проходило под знаком Рака.

Читайте также:
Лунный календарь на декабрь 2020 года: благоприятные и опасные дни

В период Рака люди бывают особенно чувственными и ранимыми, они погружаются в собственные мысли и ощущения, острее переживают происходящие с ними события. Так что предновогодний период запомнится с особой силой и яркостью.

В то же время, переход с 16-х на 17-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 30 декабря, способствует благоприятному настрою на праздничность, легкости в отношениях с другими людьми и обретению внутренней свободы.

Как себя вести во время полнолуния 30 декабря

В полнолуние под знаком Рака желательно прислушиваться к себе, но не зацикливаться на своих проблемах – многие из них впоследствии покажутся совершенно несерьезными и малозначимыми. И вы с удивлением обнаружите, как много сил и мыслей было на них потрачено.

Оптимально в этот период заняться наведением порядка в доме, благоустройством окружающего вас пространства, созданием уюта. Если вы еще не нарядили новогоднюю елку – самое время это сделать. Она получится необыкновенно красивой и сказочной.

Читайте также:
Как без лишних трат украсить елку по последним трендам: совет эксперта

Что нельзя делать во время полнолуния 30 декабря

  • Помните, что каждое полнолуние несет с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты.
  • Важно не поддаваться мимолетным импульсам и перепадам настроения.
  • Не стоит в этот период принимать важные решения, вести деловые переговоры и совершать резкие поступки.
  • Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках Три знака зодиака, которым повезет больше всего в 2021-м Три счастливых знака зодиака, которым повезет в любви в 2021 году Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам
Новый год Луна астрология лунный календарь полнолуние запреты дня Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл
Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко

Популярные статьи

Вчера, 18:56Fun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

Вчера, 18:13Food

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

Вчера, 14:34Fun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

Вчера, 13:45Афиша

Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

Вчера, 12:23Fun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

Вчера, 11:51Food

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Вчера, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряШоу-бизнес

"Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряFood

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

28 декабряШоу-бизнес

"Официальное заявление": будет ли Леся Никитюк "Холостячкой-2"? (видео)

28 декабряШоу-бизнес

Враждуют более 9 лет: почему Дженнифер Энистон избегает Меган Маркл

28 декабряШоу-бизнес

Наследство исполнительницы "Ягода малина" оценили в 38 миллионов гривен

28 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

27 декабряEvents

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

27 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Що приготувати на Новий рік 2021, аби не розгнівати Білого Бика
Що приготувати на Новий рік 2021, аби не розгнівати Білого Бика
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять