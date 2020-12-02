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Лунный календарь на декабрь 2020 года: благоприятные и опасные дни

Сегодня, 15:09

В декабре-2020 будет солнечное затмение: узнайте, когда лучше не заниматься ничем серьезным, а в какие дни можно загадывать желания

Как влияет Луна на наше настроение, эмоции и поведение? Разные фазы Луны оказывают ощутимое воздействие на многих людей. Причем, на одних это сказывается очень сильно, другие же могут даже не заметить смену лунных фаз. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни декабря следует проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда загадывать желания в канун Нового года-2021, узнайте в нашей статье.

Лунный календарь
Лунный календарь
Фото: Pexels

Новолуние, полнолуние, первая и последняя четверти Луны, а также дни солнечных и лунных затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют то время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, декабрь-2020 начинается и завершится фазой убывающей луны.

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Новолуние, полнолуние и солнечное затмение в декабре-2020

Новолуние в декабре 2020 года произойдет 14-го числа в 18 часов 17 минут по киевскому времени. Примечательно, что оно совпадет с солнечным затмением. Это астрономическое явление пройдет под знаком Стрельца, который мотивирует людей на стабильность, спокойствие и порядок. В такие дни люди становятся более законопослушными и социально активными.

Также это хороший период для преподавательской деятельности, обучения, передачи опыта другим, активной общественной деятельности.

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Не забывайте, что в первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Фаза полнолуния начнется в конце месяца – 30 декабря, в 5 часов 29 минут. Оно пройдет под знаком Рака, который добавит чувственности и романтизма в мироощущение людей. Так что в это последнее полнолуние 2020 года у многих усилятся переживания по любому поводу, возрастет сентиментальность и даже слезливость.

В период полнолуния и несколько дней после него люди стремятся к внутренней свободе и независимости. Эмоции проявляются более открыто. В такие дни люди не хотят жить под диктовку и не терпят ни малейшего давления на себя.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в декабре-2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30, 31 декабря.

Подходящими днями в декабре-2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 3, 4, 16, 18, 23, 27 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в декабре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 2, 6, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28 декабря. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на декабрь 2020 года.

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