Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

Сегодня.Lifestyle собрал лучшие поздравления с наступающим Новый годом-2021 в прозе и стихах, а также интересные открытки и картинки

До Нового года-2021 остается совсем немного времени, и нужно поспешить поздравить друзей и близких с долгожданным праздником. Сегодня.Lifestyle собрал лучшие открытки и поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе и стихах.

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 Фото: Unsplash

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе

Поздравляю с наступающим 2021 Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!

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Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет вам так много радости, чтобы она не помещалась в сердце, так много денег, чтобы они не помещались в вашем кошельке, и такое умиротворение, которое заставляет жить и наслаждаться! Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты в наступающем году, пусть не будет болезней, обид и разочарований, а только улыбки, вдохновение, величайшие успехи и самые высокие достижения и в работе, и в личной жизни!

С Новым годом: открытки и поздравления Фото: bonnycards

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Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь постучались здоровье, счастье, достаток, мир и любовь. Желаю, чтобы этот год был успешным, добрым, благополучным и удачным. Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение.

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Пускай наступающий Новый год принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и безграничной любви! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!

Открытки с наступающим Новым годом Фото: bonnycards

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С наступающим Новым годом! Пускай ваш год будет радостным. Здоровья и любви, как можно больше. Пускай во всех делах к вам присоединится удача и везение.

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в стихах

Последние недельки декабря

Неслышно, незаметно убегают.

И Новый Год к нам мчится на санях.

И мы его, конечно, ожидаем.

Пусть новогодний праздник, что идет,

Вам принесет любовь и понимание,

Успех с собою, радость приведет,

Исполнит все заветные желания.

Пусть ангел с неба спустится и вас

Хранит, и бережет, и защищает.

И все мечты, что есть у вас сейчас,

Грядущий новый год пусть оправдает.

Поздравления с наступающим Новым годом: стихи и картинки Фото: bonnycards

***

Новый год наступит вскоре.

Пожелать хотим мы вам,

Радости чтоб было море

И удачи океан.

Пусть все грусти и печали

Остаются позади,

Чтоб вы Новый год встречали

В мире, счастье и любви!

***

Тихо-тихо, как пушинка,

К нам крадется Новый год.

С наступающим! Удачи!

Пусть вам крепко повезет.

Пусть он станет самым ярким,

Мира, счастья, красоты,

Кучу сказочных подарков,

Исполнения мечты!

Любовь, дружба и здоровье

Пусть окрепнут навсегда,

Каждый миг приносит радость,

В жизнь ворвутся чудеса.

Цели станут достижимы,

От везенья "мозг взорвет",

Резкий всплеск достатка в доме

Все карманы оторвет!

С Новым годом: открытки, стихи и поздравления Фото: bonnycards

Поздравления с Новым годом смс

С Новым годом поздравляю!

Счастью пусть не будет края.

Пусть Мороз в мешке своем

Радость принесет в ваш дом.

Вы оставьте за порогом

Все болезни и тревоги.

Пусть удастся этот год,

Пусть вам каждый день везет!

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***

Очень скоро в твой дом придет волшебный праздник — Новый год! Пусть он принесет тебе сказочное везение, невероятное счастье, большой запас любви, удачи и замечательного настроения!

С наступающим Новым годом: поздравительные открытки Фото: bonnycards

***

Пускай в грядущий год случится

Всё, что задумано тобой.

Пусть волшебство осуществится

Под новогоднею звездой.

***

Зашуршал последний листик,

На цветном календаре.

Новый Год идет лучисто,

Он уж рядом, во дворе.

С Новым Годом от души,

Счастья, мира, красоты!

Напомним, ранее мы рассказывали, Новый 2021 год: чей это год по восточному гороскопу.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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