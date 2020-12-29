Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках
Сегодня.Lifestyle собрал лучшие поздравления с наступающим Новый годом-2021 в прозе и стихах, а также интересные открытки и картинки
До Нового года-2021 остается совсем немного времени, и нужно поспешить поздравить друзей и близких с долгожданным праздником. Сегодня.Lifestyle собрал лучшие открытки и поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе и стихах.
Поздравляю с наступающим 2021 Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!
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Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет вам так много радости, чтобы она не помещалась в сердце, так много денег, чтобы они не помещались в вашем кошельке, и такое умиротворение, которое заставляет жить и наслаждаться! Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты в наступающем году, пусть не будет болезней, обид и разочарований, а только улыбки, вдохновение, величайшие успехи и самые высокие достижения и в работе, и в личной жизни!
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Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь постучались здоровье, счастье, достаток, мир и любовь. Желаю, чтобы этот год был успешным, добрым, благополучным и удачным. Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение.
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Пускай наступающий Новый год принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и безграничной любви! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!
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С наступающим Новым годом! Пускай ваш год будет радостным. Здоровья и любви, как можно больше. Пускай во всех делах к вам присоединится удача и везение.
Последние недельки декабря
Неслышно, незаметно убегают.
И Новый Год к нам мчится на санях.
И мы его, конечно, ожидаем.
Пусть новогодний праздник, что идет,
Вам принесет любовь и понимание,
Успех с собою, радость приведет,
Исполнит все заветные желания.
Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережет, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий новый год пусть оправдает.
***
Новый год наступит вскоре.
Пожелать хотим мы вам,
Радости чтоб было море
И удачи океан.
Пусть все грусти и печали
Остаются позади,
Чтоб вы Новый год встречали
В мире, счастье и любви!
***
Тихо-тихо, как пушинка,
К нам крадется Новый год.
С наступающим! Удачи!
Пусть вам крепко повезет.
Пусть он станет самым ярким,
Мира, счастья, красоты,
Кучу сказочных подарков,
Исполнения мечты!
Любовь, дружба и здоровье
Пусть окрепнут навсегда,
Каждый миг приносит радость,
В жизнь ворвутся чудеса.
Цели станут достижимы,
От везенья "мозг взорвет",
Резкий всплеск достатка в доме
Все карманы оторвет!
С Новым годом поздравляю!
Счастью пусть не будет края.
Пусть Мороз в мешке своем
Радость принесет в ваш дом.
Вы оставьте за порогом
Все болезни и тревоги.
Пусть удастся этот год,
Пусть вам каждый день везет!
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Очень скоро в твой дом придет волшебный праздник — Новый год! Пусть он принесет тебе сказочное везение, невероятное счастье, большой запас любви, удачи и замечательного настроения!
***
Пускай в грядущий год случится
Всё, что задумано тобой.
Пусть волшебство осуществится
Под новогоднею звездой.
***
Зашуршал последний листик,
На цветном календаре.
Новый Год идет лучисто,
Он уж рядом, во дворе.
С Новым Годом от души,
Счастья, мира, красоты!
Напомним, ранее мы рассказывали, Новый 2021 год: чей это год по восточному гороскопу.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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