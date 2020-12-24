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Три счастливых знака зодиака, которым повезет в любви в 2021 году

Сегодня, 18:56

Кто будет самым любвеобильным и притягательным в 2021 году Быка: астрологический прогноз

В канун приближающегося Нового года-2021 Сегодня.Lifestyle расскажут о самых страстных, любвеобильных и счастливых знаках зодиака, которым обязательно повезет в сфере личной жизни в 2021 году.

Кто самый любвеобильный знак зодиака
Кто самый любвеобильный знак зодиака
Фото: Pexels

Символ 2021 года Бык справедливо считается отличным семьянином, который постоянно проявляет заботу о любимых и близких людях. Это закостенелый консерватор, приверженец традиций, который в семье и отношениях ценит, прежде всего, налаженный образ жизни и с трудом согласится на какие-либо новаторства. Год его правления отлично подходит для создания семьи – она будет крепкой и надежной.

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Однако символ наступающего года может быть не только страшным в гневе, упрямым и рогатым, но еще белым, мягким, серебристым и пушистым. Во всяком случае, для некоторых избранных – кому как повезет.

Одним знакам зодиака придется долго и упорно доказывать свои чувства и завоевывать любовь. Другие получат сполна блаженство гармонии и взаимопонимания с партнером. Кто же эти счастливчики, которые будут купаться в лучах любви и благоденствия в год Белого Металлического Быка? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2021 год.

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Знак зодиака №3, которому повезет в любви: Рыбы

В 2021 году у Рыб в интимной сфере жизни произойдет успешное и долгожданное преображение. Вы сможете стать образцовым семьянином. Холодное безразличие партнеров, которое разочаровывало вас в прошлом, будет растоплено и останется позади. Вам следует избегать случайных контактов, потому что их заманчивость иллюзорна. Зато с радостью можете окунаться в приятные семейные хлопоты – они принесут вам истинную радость.

Знак зодиака №2, которому повезет в любви: Овен

Чудесным будет 2021 год у Овнов. На романтическом фронте вы – победитель. Вы обожаемы и желанны, только не забывайте вовремя отвечать взаимностью, чтобы еще больше подогревать чувства партнера. Любовные ангелы будут порхать над теми парами, кто сумеет найти общность взглядов и убеждений. Основа вашего союза базируется, прежде всего, на дружбе и духовном единстве с партнером.

Знак зодиака №1, которому повезет в любви: Весы

У Весов в личной жизни наблюдается настоящий победоносный фейерверк, ваше либидо на высоте. Вы открыты возвышенным чувствам, а потому можете смело флиртовать, влюбляться, завоевывать сердца поклонников. Ваша глубокая любовь призвана окрылять, вдохновлять, подымать на вершины блаженства, но только тех, кто это заслужил. А потому ищите достойных и не разменивайтесь на мимолетные связи – вы готовы к более важному шагу.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.

Все подробности в спецтеме Гороскопы

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