Гороскоп на год Белого Быка-2021: три знака зодиака, которым повезет больше всего

Кто будет самым удачливым в 2021 году Белого Быка: астрологический прогноз

Близится Новый год 2021, символ которого, согласно китайскому гороскопу, – Белый Металлический Бык. Это необычайно трудолюбивое, выносливое и властное животное, которое способно повлиять на каждый знак зодиака и оказать поддержку или же противостояние, в зависимости от наших личных качеств, поведения, мыслей и поступков.

Кто самый везучий знак зодиака Фото: Pexels

Кому же из знаков зодиака Белый Бык принесет успех и благополучие во всех сферах жизни? Кто не будет знать горя и печали круглый год? Для кого грядущий период станет удачливым и счастливым? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2021 год.

Завершается непростой, трудный, для кого-то трагический високосный 2020 год. И многие люди объясняют все неприятности именно лишним днем, 29 февраля. Грядущий 2021 год по всем признакам обещает быть более позитивным и радостным. Он уже не является високосным, так что многие неприятности останутся в прошлом.

Для одних знаков зодиака карьерный взлет и финансовое благополучие будет даваться ценой больших трудов, как например, у Тельца или Льва. У других может подкачать здоровье или сфера личной жизни, как у Скорпиона или Стрельца. Какие же представители зодиакального круга отхватят себе звание везунчика в год Белого Быка? Кому достанутся все бонусы жизни?

Самый счастливый знак зодиака №3: Дева

В 2021 году Девы просто преобразятся на глазах и увидят мир в новом ракурсе, отказавшись от предрассудков в пользу новых идей. Ваш разум будет интенсивно впитывать все прогрессивное, отвергая избитые пути – и это замечательно. В бизнесе вас не подведет профессиональное чутье, работа будет в радость и принесет прибыль. На любовном небосклоне установится солнечная погода. Берегите здоровье, и тогда год не омрачится проблемами.

Самый везучий знак зодиака №2: Овен

Очень удачным будет 2021 год у Овнов. Главное – регулярно прислушиваться к своим мыслям, пропуская чужие наставления через фильтр собственных ощущений. Ваша интуиция достаточно развита. Вас ждет успех в общественной жизни, растет симпатия, укрепляются дружеские узы, а с любимым человеком вы обретете духовное единство. В бизнесе перед вами откроются хорошие перспективы, да и денег с лихвой будет хватать на жизнь.

Самый удачливый знак зодиака №1: Водолей

У Водолеев в 2021 году жизнь прекрасна, как зажигательный фейерверк. Год в целом благостный, нужно жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым приятным мгновением бытия, черпать энергию в творчестве. Любимое дело будет приносить не только удовольствие, но и прибыль, в вас бурлят новые идеи. Личная жизнь полна романтики, вас любят и ценят, а вы отвечаете взаимностью и вполне счастливы.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.

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