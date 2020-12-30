30 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 30 декабря? День Республики Мадагаскар. День святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила – в православном календаре. Данилов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 декабря.

30 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День Республики Мадагаскар (Republic Day) празднуется сегодня в честь годовщины образования Демократической Республики Мадагаскар в 1975 году.

празднуется сегодня в честь годовщины образования Демократической Республики Мадагаскар в 1975 году. День провозглашения Словакии отдельной церковной провинцией ежегодно отмечается 30 декабря.

Какой сегодня праздник

30 декабря в православной церкви чтится память пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила исповедника (в схиме Стефана) Нивертского.

В народе 30 декабря отмечался Данилов день. Незамужние девушки в этот день гадали на суженого, чтобы узнать свою судьбу. Для этого нужно было на трех листках написать имена трех близких друзей святого Даниила – Анания, Азария и Мисаила. Затем эти листки клали под подушку – а ночью должен был присниться жених. Также в этот день люди особое внимание уделяли огню. В народе говорили, что Данила декабрь торопит, приближая Рождество.

Приметы на 30 декабря

в Данилов день пахнет святым духом и ладаном;

в этот день нужно так жарко натопить печь, чтобы тепла хватило на два дня;

люди ночью разводили костры, чтобы отогнать темноту и мороз;

если в Данилов день на деревьях лежит иней, то Святки будут теплыми;

метель на Данилу обещает, что летом будут хорошо роиться пчелы.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1616 – вышла в свет первая печатная книга в Киеве "Часослов".

1922 – принята Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

1927 – в Токио начал действовать первый в Азии метрополитен.

1947 – Королевство Румыния превратилось в Румынскую Народную Республику.

1978 – в Киеве введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая.

1991 – открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".

1999 – Верховный Суд Украины признал неконституционными статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь.

Кто родился 30 декабря

1851 – Эйза Григгс Кэндлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola.

1865 – Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт, новеллист.

1905 – Даниил Хармс, русский советский писатель и поэт.

1912 – Андрей Сова, советский украинский киноактер, артист эстрады.

1928 – Бо Диддли, американский певец, гитарист, автор песен, пионер рок-н-ролла.

1946 – Патти Смит, американская рок-певица и поэтесса.

1947 – Джефф Линн, британский певец, музыкант, автор песен.

1969 – Джей Кей, британский певец, автор песен, солист группы Jamiroquai.

1974 – Ирма Витовская, украинская актриса театра и кино.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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