30 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 декабря в истории
Какой сегодня праздник, 30 декабря? День Республики Мадагаскар. День святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила – в православном календаре. Данилов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 декабря.
- День Республики Мадагаскар (Republic Day) празднуется сегодня в честь годовщины образования Демократической Республики Мадагаскар в 1975 году.
- День провозглашения Словакии отдельной церковной провинцией ежегодно отмечается 30 декабря.
30 декабря в православной церкви чтится память пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила исповедника (в схиме Стефана) Нивертского.
В народе 30 декабря отмечался Данилов день. Незамужние девушки в этот день гадали на суженого, чтобы узнать свою судьбу. Для этого нужно было на трех листках написать имена трех близких друзей святого Даниила – Анания, Азария и Мисаила. Затем эти листки клали под подушку – а ночью должен был присниться жених. Также в этот день люди особое внимание уделяли огню. В народе говорили, что Данила декабрь торопит, приближая Рождество.
Приметы на 30 декабря
- в Данилов день пахнет святым духом и ладаном;
- в этот день нужно так жарко натопить печь, чтобы тепла хватило на два дня;
- люди ночью разводили костры, чтобы отогнать темноту и мороз;
- если в Данилов день на деревьях лежит иней, то Святки будут теплыми;
- метель на Данилу обещает, что летом будут хорошо роиться пчелы.
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- 1616 – вышла в свет первая печатная книга в Киеве "Часослов".
- 1922 – принята Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
- 1927 – в Токио начал действовать первый в Азии метрополитен.
- 1947 – Королевство Румыния превратилось в Румынскую Народную Республику.
- 1978 – в Киеве введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая.
- 1991 – открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".
- 1999 – Верховный Суд Украины признал неконституционными статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь.
- 1851 – Эйза Григгс Кэндлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola.
- 1865 – Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт, новеллист.
- 1905 – Даниил Хармс, русский советский писатель и поэт.
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- 1928 – Бо Диддли, американский певец, гитарист, автор песен, пионер рок-н-ролла.
- 1946 – Патти Смит, американская рок-певица и поэтесса.
- 1947 – Джефф Линн, британский певец, музыкант, автор песен.
- 1969 – Джей Кей, британский певец, автор песен, солист группы Jamiroquai.
- 1974 – Ирма Витовская, украинская актриса театра и кино.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.
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