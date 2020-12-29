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Как без лишних трат украсить елку по последним трендам: совет эксперта

Сегодня, 10:41

Наряд елки должен понравиться символу 2021 года

Мы уже рассказывали, как выбрать елку – главный атрибут новогодних праздников. Теперь пришло время подумать о том, как украсить елку. Ведь мода есть не только на одежду, но и на елочный декор. Так, накануне 2019-го года зеленых красавиц украшали в декор золотого и красного цвета. В 2020-ом был тренд на белый и синий. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, как модно встречать грядущий 2021 год.

Сейчас люди приглашают специальных декораторов, которые минимум за 2000 гривен оригинально украсят елку высотой два метра. Но можно декорировать новогоднее дерево и самому. Самый легкий вариант – купить готовые украшения. Но и здесь есть свои нюансы.

Мария Мельник и Григорий Герман
Мария Мельник и Григорий Герман
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Лучше выбирать украшения не более двух цветов. Моя рекомендация – на елке не должно быть 100 цветов. Например, можно использовать те же цвета, которые выбрал Пантон – желтый и серый", – комментирует архитектор и дизайнер Сергей Махно.

Пантон – это французский институт цвета. Ежегодно он определяет пару основных цветов, которые будут в тренде. К его советам прислушиваются дизайнеры, декораторы и художники всего мира, чтобы потом в главных цветах года выпускать коллекции косметики, одежды, декора и даже обоев! Главными цветами 2021-го Пантон определил серебристый иней и холодный желтый. Именно в эти цвета сейчас модно декорировать елки во всем мире.

Однако эксперт советует не гнаться за модой, а учитывать глобальные тренды.

"Мы наблюдаем за трендами, которые двигают мир, то есть сейчас тренд экологичности – он самый важный, – поделился эксперт. – Я считаю, что лучшие игрушки те, которые сделаны собственноручно. Можно собрать шишки, насушить листьев и сделать трендовую елку собственными руками".

А еще эксперт предлагает вспомнить почти забытый вид украинского народного декоративного искусства – "витинанку". Простейшие вырезки – снежинки. Их могут делать даже дети. Еще одна идея – слепить игрушки. Лепить можно из муки и воды. Для этого два стакана муки надо смешать с двумя стаканами воды, стаканом соли, ложкой масла и красителем. Полученную смесь замесить в крутое тесто и айда творить! Таким образом вы не только сэкономите и сделаете модный декор, но и получите возможность прекрасно провести время с семьей.

Как украсить елку, смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, как украинские звезды украсили свои дома к новогодним праздникам.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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