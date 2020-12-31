Новый год-2021: красивые открытки, картинки и поздравления

Лучшие поздравления и пожелания на Новый год-2021 в прозе, стихах, открытках и картинках

Поздравляем с Новым годом-2021! Примите наилучшие пожелания в этот долгожданный и радостный праздник и не забудьте также поздравить своих близких, друзей, любимых и родных людей.

Поздравления с Новым годом 2021: нарядные картинки и открытки Фото: Depositphotos

А мы специально для вас подготовили искренние, добрые, прикольные и милые открытки и картинки, а также поздравления с Новым годом-2021 в прозе, смс и стихах.

Чудесные пожелания в Новый год Быка-2021 в стихах

***

Пусть весело звенят бокалы,

И в доме вашем смех звучит.

Вас с Новым годом поздравляю,

Бычок к нам в дверь уже стучит.



Пусть принесет с собой удачу,

Любовь, достаток, чудеса,

Чтобы от счастья ежедневно

Сияли радостью глаза.



Пусть все тревоги и печали

Снежок пушистый заметет

И по весне, когда растает,

Их все с собою унесет.

С Новым годом 2021: поздравления и открытки Фото: bonnycards

Поздравления с Новым годом: короткие смс

***

Пусть все исполнятся мечты,

Улыбка засияет ярко!

Любви, здоровья, доброты

И замечательных подарков!

С Новым годом 2021: поздравления и открытки Фото: bonnycards

С Новым годом-2021: пожелания своими словами

***

Поздравляю с Новым 2021 годом! Желаю, чтобы счастье, везение и удача стали вашими верными спутниками по жизни. Пусть здоровье будет крепким, и пусть весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть сбываются самые заветные мечты!

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Лучшие поздравления с Новым годом в стихах

***

Желаю в новом вам году

Поймать удачу на ходу.

Все успевать, всех удивлять,

Смеяться и не унывать.



Любить, надеяться и верить,

И счастье на себя примерить,

Чтоб никогда вам не тужить,

А просто интересно жить!

Новый год 2021: красивые картинки и стихи Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Новым годом в прозе

***

Вот и подходит к завершению 2020 год. Пусть в нем останутся все болезни, горести и печали, которые произошли с вами и вашими близкими. Пусть в наступающий год перейдет лишь все хорошее, доброе, светлое. Пусть Новый год станет для вас удачным, позитивным и счастливым. В Новом 2021 году желаю исполнения задуманных планов, простого выхода из сложных ситуаций, море любви, счастья и здоровья. И пусть в новогоднюю ночь обязательно случится чудо!

Новый год: картинки и пожелания Фото: bonnycards

С Новым годом: красивые поздравления в стихах

***

Пусть этот праздник принесет

Все то, что в жизни много значит!

Желаю в этот Новый год

Добра и счастья, и удачи!



Пускай веселый смех звучит,

А сердце счастье заполняет,

Пусть Дед Мороз осуществит

Все, что душа твоя желает!

Новый год 2021: красивые картинки и стихи Фото: bonnycards

Новый год-2021: пожелания в стихах

***

С Новым годом, дорогие!

Будьте счастливы всегда,

Пусть мечты осуществятся,

Не грустите никогда.



Пусть удача к вам приходит,

И любовь царит внутри,

Я здоровья вам желаю,

Яркими пусть будут дни.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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