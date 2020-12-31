Поздравления с Новым годом-2021: красивые стихи и короткие смс

Подборка милых поздравлений с Новым годом-2021

Красивые поздравления в стихах, короткие смс, а также лучшие картинки с Новым годом-2021 в подборке Сегодня.Lifestyle. Поздравьте родных, близких и коллег с праздником и наступающим 2021 годом!

Поздравления с Новым годом Фото: Unsplash

Поздравления с годом Быка-2021 в стихах

Пусть год Быка ворвется сказкой

И счастье в дом ваш принесет!

Пускай теплом, заботой, лаской

Окутает вас новый год.

***

Пусть прогонит все печали

И невзгоды Новый год,

Чтоб вы с улыбкою встречали

Его, не ведая тревог!

Милые картинки и поздравления с Новым годом Фото: Unsplash

***

Желаю радости и смеха,

Много улыбок и тепла,

В Новом году — во всем успеха,

Чтоб жизнь счастливою была.



Желаю сказочного чуда

И всех желаний исполнения!

Пусть будет каждая минута

Дарить лишь яркие мгновения!

***

Тебе добра желаю много

В этот волшебный Новый год,

А также счастья неземного,

Душа пусть радостно поет.

Пусть вся печаль умчится прочь.

Веселый смех и звон бокалов

Пусть наполняют эту ночь,

Чтоб жизнь еще прекрасней стала!

Прикольные поздравления с Новым годом Фото: Unsplash

Смс-поздравления с Новым годом-2021

Пускай Бычок под Новый год

На рожках счастье принесет!

***

С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости.

***

Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

Поздравления с Новым годом: картинки и стихи Фото: Unsplash

***

Новый год пускай подарит огромное море сбывшихся надежд, тебе желаю только счастья, мира, больше денег, долгих лет!

***

Поздравляю с годом Новым! Пусть он будет он счастливым, добрым, пусть исполнит все желания, мира, счастья, понимания!

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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