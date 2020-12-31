Поздравления с Новым годом-2021: красивые стихи и короткие смс
Подборка милых поздравлений с Новым годом-2021
Красивые поздравления в стихах, короткие смс, а также лучшие картинки с Новым годом-2021 в подборке Сегодня.Lifestyle. Поздравьте родных, близких и коллег с праздником и наступающим 2021 годом!
Поздравления с годом Быка-2021 в стихах
Пусть год Быка ворвется сказкой
И счастье в дом ваш принесет!
Пускай теплом, заботой, лаской
Окутает вас новый год.
***
Пусть прогонит все печали
И невзгоды Новый год,
Чтоб вы с улыбкою встречали
Его, не ведая тревог!
***
Желаю радости и смеха,
Много улыбок и тепла,
В Новом году — во всем успеха,
Чтоб жизнь счастливою была.
Желаю сказочного чуда
И всех желаний исполнения!
Пусть будет каждая минута
Дарить лишь яркие мгновения!
***
Тебе добра желаю много
В этот волшебный Новый год,
А также счастья неземного,
Душа пусть радостно поет.
Пусть вся печаль умчится прочь.
Веселый смех и звон бокалов
Пусть наполняют эту ночь,
Чтоб жизнь еще прекрасней стала!
Смс-поздравления с Новым годом-2021
Пускай Бычок под Новый год
На рожках счастье принесет!
***
С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости.
***
Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!
***
Новый год пускай подарит огромное море сбывшихся надежд, тебе желаю только счастья, мира, больше денег, долгих лет!
***
Поздравляю с годом Новым! Пусть он будет он счастливым, добрым, пусть исполнит все желания, мира, счастья, понимания!
Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное