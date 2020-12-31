Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с Новым годом-2021: красивые стихи и короткие смс

Сегодня, 11:21

Подборка милых поздравлений с Новым годом-2021

Красивые поздравления в стихах, короткие смс, а также лучшие картинки с Новым годом-2021 в подборке Сегодня.Lifestyle. Поздравьте родных, близких и коллег с праздником и наступающим 2021 годом!

Поздравления с Новым годом
Поздравления с Новым годом
Фото: Unsplash

Поздравления с годом Быка-2021 в стихах

Пусть год Быка ворвется сказкой
И счастье в дом ваш принесет!
Пускай теплом, заботой, лаской
Окутает вас новый год.

***

Пусть прогонит все печали
И невзгоды Новый год,
Чтоб вы с улыбкою встречали
Его, не ведая тревог!

Милые картинки и поздравления с Новым годом
Милые картинки и поздравления с Новым годом
Фото: Unsplash

***

Желаю радости и смеха,
Много улыбок и тепла,
В Новом году — во всем успеха,
Чтоб жизнь счастливою была.

Желаю сказочного чуда
И всех желаний исполнения!
Пусть будет каждая минута
Дарить лишь яркие мгновения!

Читайте также:
Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

***

Тебе добра желаю много
В этот волшебный Новый год,
А также счастья неземного,
Душа пусть радостно поет.
Пусть вся печаль умчится прочь.
Веселый смех и звон бокалов
Пусть наполняют эту ночь,
Чтоб жизнь еще прекрасней стала!

Прикольные поздравления с Новым годом
Прикольные поздравления с Новым годом
Фото: Unsplash

Смс-поздравления с Новым годом-2021

Пускай Бычок под Новый год
На рожках счастье принесет!

Читайте также:
Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

***

С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости.

***

Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

Поздравления с Новым годом: картинки и стихи
Поздравления с Новым годом: картинки и стихи
Фото: Unsplash

***

Новый год пускай подарит огромное море сбывшихся надежд, тебе желаю только счастья, мира, больше денег, долгих лет!

Читайте также:
С наступающим Новым годом-2021: яркие поздравления и стихи

***

Поздравляю с годом Новым! Пусть он будет он счастливым, добрым, пусть исполнит все желания, мира, счастья, понимания!

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тест: угадайте фильм по фото Санта-Клауса 15 лучших мемов уходящего года, которые войдут в историю (фото) 31 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки С наступающим Новым годом-2021: яркие поздравления и стихи
Новый год открытки поздравления картинки Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние

Популярные статьи

Сегодня, 11:26Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Сегодня, 11:21Events

Поздравления с Новым годом-2021: красивые стихи и короткие смс

Сегодня, 04:40Events

Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

Вчера, 22:56Events

Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 17:25Food

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 11:21Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Вчера, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

29 декабряEvents

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

29 декабряFun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

29 декабряFood

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

29 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

29 декабряFun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

29 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

29 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Новости партнеров

Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять