Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке
Лучшие поздравления с Новым годом-2021 на украинском языке: картинки, пожелания и стихи
Отправляйте лучшие поздравления с Новым годом-2021 на украинском языке в прозе, стихах, картинках родным и близким, друзьям и знакомым с пожеланиями здоровья, счастья, любви и процветания.
С Новым годом: красивые поздравления на украинском языке в стихах
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З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.
Вдома люблять, обіймають,
Не ревнують і не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!
Добрые поздравления с Новым годом в прозе
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Вітаю з Новим роком! Нехай він принесе вам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде наповнений яскравими фарбами, незабутніми враженнями та радісними подіями і доброю надією. Бажаю всім у Новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними!
Лучшие поздравления с Новым годом в стихах
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Новий рік – чудове свято!
Зичу вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Хай дарує рік Новий!
С Новым годом 2021: пожелания своими словами
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Вітаю з Новим роком! Нехай веселий сміх наповнить радістю серця, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!
Чудесные пожелания в Новый год 2021 на украинском языке в стихах
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Нехай в Новому році
Щодня й на кожнім кроці
Дива чарівні стануться
І мрії всі збуваються.
Нехай хурделиця змете
Усе лихе, що сталося,
А Новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.
Милые поздравления с Новым годом на украинском языке в прозе
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Від душі втаю з Новим роком! Бажаю великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.
Радостные поздравления с Новым годом
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Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
Хай здійсняє ваші мрії
Й буде довгим у вас вік!
Будьте всміхнені, веселі,
Бережіть свою оселю.
Про сім’ю свою турбуйтесь
Та ніколи не сумуйте!
Благ і грошей вашій хаті,
Щоб завжди були багаті,
Щоб увесь наступний рік
З щастям жили бік о бік!
Короткие смс поздравления с Новым годом на украинском языке
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Заходить свято на поріг.
Хай щастя вистачить на рік,
Хай успіх посміхається щоденно,
І настрій буде зовсім не буденний.
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