СЕГОДНЯшнОе поздравление-стихотворение с годом Быка-2021 (эксклюзив)
Самое прикольное, рогатое, острое, злободневное эксклюзивное поздравление с наступающим Новым годом Быка от Сегодня.Lifestyle
Завершается непростой и многострадальный год Крысы, а на смену ему идет Новый год-2021, символом которого будет Железный Бык.
Сегодня.Lifestyle поздравляют вас с наступающим праздником и от всей души желают, чтобы год Быка был лучше, позитивнее, оптимистичнее, а главное – здоровее, чем уходящий 2020-й.
Мы посвятили символу наступающего года целую оду. Надеемся, он прислушается к нашим пожеланиям )
***
Идет Бычок, качается
Вздыхает на ходу:
"Ох, доска кончается,
Сейчас я…"
Погоди!
Еще успеешь промычать
Слезливо: "упаду".
Лучше скажи, чего нам ждать
В нагрянувшем году!
Локдаун? Карантин? Ковид?
И масочный режим?
Ты – Символ, а не инвалид,
Рога им покажи!
Твоя предшественница тут
Наворотила бед,
И с нею нам ни продохнуть,
Ни выдохнуть сто лет.
Бразды правления скорей
Копытами сжимай
И Крысу прогони взашей –
Достала просто вкрай!
Тарифы, цены, свет и газ
Взвинтила под финал –
Ты ей под подлый крысий глаз
За то поставь фингал!
Верни "короне" прежний смысл –
Венец, а не недуг.
Бычок, улавливаешь мысль?
Ведь ты нам добрый друг.
Пусть маски лишь на маскарад
Придется надевать.
И каждый будет просто рад
Без ИВЛ дышать.
Пусть оливье имеет вкус
И пахнет огурцом,
Ты прогони печаль и грусть –
И будешь молодцом!
Пусть слезы катятся, как град,
От смеха, не от бед.
Пусть люди все – и стар, и млад –
Живут до сотни лет.
Надежды махонький росток
Ты в душах возлелей –
Тогда ты упадешь, Бычок,
В объятия друзей!
Автор: Ольга Козачок
Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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