СЕГОДНЯшнОе поздравление-стихотворение с годом Быка-2021 (эксклюзив)

Самое прикольное, рогатое, острое, злободневное эксклюзивное поздравление с наступающим Новым годом Быка от Сегодня.Lifestyle

Завершается непростой и многострадальный год Крысы, а на смену ему идет Новый год-2021, символом которого будет Железный Бык.

С Новым годом Быка! Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle поздравляют вас с наступающим праздником и от всей души желают, чтобы год Быка был лучше, позитивнее, оптимистичнее, а главное – здоровее, чем уходящий 2020-й.

Мы посвятили символу наступающего года целую оду. Надеемся, он прислушается к нашим пожеланиям )

Стихотворная ода

Новому Бычьему году

***

Идет Бычок, качается

Вздыхает на ходу:

"Ох, доска кончается,

Сейчас я…"

Погоди!

Еще успеешь промычать

Слезливо: "упаду".

Лучше скажи, чего нам ждать

В нагрянувшем году!

Локдаун? Карантин? Ковид?

И масочный режим?

Ты – Символ, а не инвалид,

Рога им покажи!

Твоя предшественница тут

Наворотила бед,

И с нею нам ни продохнуть,

Ни выдохнуть сто лет.

Бразды правления скорей

Копытами сжимай

И Крысу прогони взашей –

Достала просто вкрай!

Тарифы, цены, свет и газ

Взвинтила под финал –

Ты ей под подлый крысий глаз

За то поставь фингал!

Верни "короне" прежний смысл –

Венец, а не недуг.

Бычок, улавливаешь мысль?

Ведь ты нам добрый друг.

Пусть маски лишь на маскарад

Придется надевать.

И каждый будет просто рад

Без ИВЛ дышать.

Пусть оливье имеет вкус

И пахнет огурцом,

Ты прогони печаль и грусть –

И будешь молодцом!

Пусть слезы катятся, как град,

От смеха, не от бед.

Пусть люди все – и стар, и млад –

Живут до сотни лет.

Надежды махонький росток

Ты в душах возлелей –

Тогда ты упадешь, Бычок,

В объятия друзей!

Автор: Ольга Козачок

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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