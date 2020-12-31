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Как и когда загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

Сегодня, 19:30

Никогда не сомневайтесь, что получите желаемое и формулируйте мечты без частицы "не"

До Нового 2021 года остаются считанные часы. За весь год у каждого из нас накопилось немало желаний, которые не осуществились и мы снова загадаем их в эту новогоднюю ночь. Как правильно формулировать желание, чтобы в следующем году они обязательно осуществились – далее в сюжете.

Сюжет Юрия Васильченко
Видео: Сегодня

Зажигаем бенгальские огни или свечи, пьем шампанское или сок и от года к году в новогодние праздники загадываем желания: переехать в свою квартиру, получить повышение и отправиться в кругосветное путешествие. И каждый год они не осуществляются, возможно, мы не правильно загадываем?

Нумеролог рассказала секрет, когда правильно загадывать желания

Загадывать желание под бой курантов – обязательное условие для их исполнения, говорит нумеролог Любовь Павленко.

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"Число мироустройства, оно правда имеет такую ​​возможность – поднять человека на большие вершины, но путь будет трудным, потому что в том числе еще и жертвенным", – пояснила нумеролог.

Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались

Мечты важно проживать с эмоциями, а не описывать детали, говорит соучредитель украинской школы медитаций Светлана Жилюк.

Записывайте свои желания на бумаге
Записывайте свои желания на бумаге
Фото: Pexels

"Что такое детали – это красный цвет, марка автомобиля, полный привод: белый кожаный салон, черный кожаный салон. А еще мечту нужно описывать через ощущения и эмоции, то есть – то, что вы будете чувствовать, когда будете обладательницей автомобиля", – советует эксперт.

Лучше мечтать с детьми, говорит Светлана, они загадывают желания искренне! Никогда не сомневайтесь, что получите желаемое и формулируйте мечты без частицы "не", вселенная ее воспринимает.

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психология желание Новый год 2021
Источник: Сегодня
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