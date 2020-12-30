С наступающим Новым годом-2021: яркие поздравления и стихи
Поздравляем с наступающим Новым годом: отправляйте красивые стихи и смс
Всего один день отделяет нас от Нового года-2021. Сегодня.Lifestyle от всей души поздравляет вас с наступающими новогодними праздниками и дарит душевные стихи и смс, которые вы можете адресовать своим родным и близким людям.
С наступающим Новым годом: красивые стихи
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Еще чуть-чуть, еще немножко,
И тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков –
Все это праздника черты.
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил,
Чтоб год лишь счастье приносил!
С наступающим Новым годом-2021: сказочные пожелания
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К нам приходит Новой год
Тихой доброй сказкой.
Пусть он в каждый дом войдет,
Будет щедр и ласков.
Пусть он радость и удачу
Принесет для всех с собой,
И подарит всем нам счастье,
Своей легкою рукой!
С Новым годом наступающим: поздравления в стихах
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С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся...
Пусть удачно пазлы сложатся!
Короткое поздравление с наступающим Новым годом
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Приходит сказочная ночь,
Пускай отступят беды прочь,
И много радостных минут
Тебя в году грядущем ждут!
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Наступает Новый год: радостные поздравления с праздником
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Наступает Новый год,
Чудо пусть произойдет.
Я желаю вам успеха,
Радости, любви и смеха.
Пусть мечты все сбудутся,
Горести забудутся.
Счастья много я желаю,
И конечно, поздравляю!
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