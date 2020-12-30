С наступающим Новым годом-2021: яркие поздравления и стихи

Поздравляем с наступающим Новым годом: отправляйте красивые стихи и смс

Всего один день отделяет нас от Нового года-2021. Сегодня.Lifestyle от всей души поздравляет вас с наступающими новогодними праздниками и дарит душевные стихи и смс, которые вы можете адресовать своим родным и близким людям.

С наступающим Новым годом: стихи и картинки Фото: Unsplash

С наступающим Новым годом: красивые стихи

***

Еще чуть-чуть, еще немножко,

И тихо постучит в окошко

Год наступающий. Он новый!

И запах в комнате еловый,

И огоньки гирлянды яркой,

И предвкушение подарков –

Все это праздника черты.

Так пусть сбываются мечты!

Всех благ, добра, тепла, удачи,

Здоровья, а к нему в придачу

Заряда бодрости и сил,

Чтоб год лишь счастье приносил!

С наступающим Новым годом-2021: сказочные пожелания

***

К нам приходит Новой год

Тихой доброй сказкой.

Пусть он в каждый дом войдет,

Будет щедр и ласков.

Пусть он радость и удачу

Принесет для всех с собой,

И подарит всем нам счастье,

Своей легкою рукой!

С наступающим Новым годом: картинки и поздравления Фото: Unsplash

С Новым годом наступающим: поздравления в стихах

***

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся...

Пусть удачно пазлы сложатся!

Новый год: с наступающим! Фото: Unsplash

Короткое поздравление с наступающим Новым годом

***

Приходит сказочная ночь,

Пускай отступят беды прочь,

И много радостных минут

Тебя в году грядущем ждут!

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С наступающим Новым годом: лучшие поздравления и картинки Фото: Unsplash

Наступает Новый год: радостные поздравления с праздником

***

Наступает Новый год,

Чудо пусть произойдет.

Я желаю вам успеха,

Радости, любви и смеха.



Пусть мечты все сбудутся,

Горести забудутся.

Счастья много я желаю,

И конечно, поздравляю!

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