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С наступающим Новым годом-2021: яркие поздравления и стихи

Сегодня, 19:51

Поздравляем с наступающим Новым годом: отправляйте красивые стихи и смс

Всего один день отделяет нас от Нового года-2021. Сегодня.Lifestyle от всей души поздравляет вас с наступающими новогодними праздниками и дарит душевные стихи и смс, которые вы можете адресовать своим родным и близким людям.

С наступающим Новым годом: стихи и картинки
С наступающим Новым годом: стихи и картинки
Фото: Unsplash

С наступающим Новым годом: красивые стихи

***

Еще чуть-чуть, еще немножко,
И тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков –
Все это праздника черты.
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил,
Чтоб год лишь счастье приносил!

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С наступающим Новым годом-2021: сказочные пожелания

***

К нам приходит Новой год
Тихой доброй сказкой.
Пусть он в каждый дом войдет,
Будет щедр и ласков.

Пусть он радость и удачу
Принесет для всех с собой,
И подарит всем нам счастье,
Своей легкою рукой!

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С наступающим Новым годом: картинки и поздравления
С наступающим Новым годом: картинки и поздравления
Фото: Unsplash

С Новым годом наступающим: поздравления в стихах

***

С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся...
Пусть удачно пазлы сложатся!

Новый год: с наступающим!
Новый год: с наступающим!
Фото: Unsplash

Короткое поздравление с наступающим Новым годом

***

Приходит сказочная ночь,
Пускай отступят беды прочь,
И много радостных минут
Тебя в году грядущем ждут!

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С наступающим Новым годом: лучшие поздравления и картинки
С наступающим Новым годом: лучшие поздравления и картинки
Фото: Unsplash

Наступает Новый год: радостные поздравления с праздником

***

Наступает Новый год,
Чудо пусть произойдет.
Я желаю вам успеха,
Радости, любви и смеха.

Пусть мечты все сбудутся,
Горести забудутся.
Счастья много я желаю,
И конечно, поздравляю!

Смотрите видео, кто предсказал события 2020 и 2021:

Напомним, ранее мы рассказывали, Новый 2021 год: чей это год по восточному гороскопу.

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