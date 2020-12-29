Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях
Узнайте, как весело и интересно провести Новый год дома
Совсем скоро мы будем отмечать Новый год-2021. Если вы планируете праздновать дома, в кругу родных и близких людей, Сегодня.Lifestyle подготовил самые интересные сценарии для взрослых и детей.
Развеселить гостей за новогодним столом можно очень просто: устройте розыгрыш, смешную игру или конкурс, а для победителей приготовьте маленькие подарки или сувениры. Предлагаем вашему вниманию лучшие идеи, как весело встретить Новый год-2021 дома.
Для этого конкурса ведущий должен подготовить различные вопросы на тему Нового года.
Примеры: "Что все люди наряжают на праздник?", "Какой салат принято считать символом Нового года?", "Что запускают в небо люди, празднуя Новый год?" и так далее.
Такие вопросы ведущий задает быстро и ловко, требуя такого же ответа. Только каждый гость должен помнить, что отвечать нужно неправильно, то есть не правду.
Тот, кто дает правильные ответы – в конце конкурса выполняет различные желания.
В шапке или мешочке лежат фанты. Каждый из гостей выбирает по одному и читает. Затем по очереди все демонстрируют свои таланты.
На фантах может быть написано: изобразить статую Дискобола, сыграть роль пьяного грузчика, спеть романс на слова детского стишка, станцевать гопак, показать двойной тулуп в фигурном катании и так далее.
Кто лучше раскроет свой талант, тот и достоин награды.
На публике появляется Баба Яга и грозится скушать всех детей и взрослых, которые присутствуют на празднике.
Но есть шанс спасти ситуацию, отдав откуп Бабе Яге. Бабка называет список предметов, которые ей необходимы, к примеру: часы, галстук, лимон, чайная ложка, носок, губная помада и так далее.
А задача всех гостей скооперироваться и как можно быстрее собрать дань и отдать откуп Бабе Яге.
Первый этап конкурса заключается в том, что каждый участник получает по мандарину и по команде "старт" начинает его очищать, а потом разделять на отдельные дольки. Кто первый, тот и молодец, получи приз.
А потом начинается второй этап: каждому участнику завязывают глаза и вручают по одинаковой зубочистке. Все мандариновые дольки раскладывают на столе или стуле (по кругу).
Участники становятся в круг или полукруг и по команде "старт" начинают" собирать на свою зубочистку мандаринки. Кто за 1 минуту наколет больше мандариновых долек, тот и победитель.
Среди гостей выбирают похитителя Нового года. Все гости по-честному закрывают глаза, а похититель входит в комнату и крадет 3 или даже больше новогодних предметов, к примеру, часы, звезду с елки, корзинку мандарин со стола.
После этого все гости открывают глаза, осматриваются и начинают гадать, что именно похитил злодей. Гость, который первый догадается, что именно украл новогодний похититель, и победит.
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Желающим конкурсантам выдаются карточки с заданием, которое они выполняют без подготовки. Приз — фрукт. Надо пройтись перед столиками как:
- женщина с тяжелыми сумками;
- девушка в узкой юбке на высоких каблуках;
- часовой, охраняющий продовольственный склад;
- младенец, только научившийся ходить;
- звезда во время исполнения песни.
Для этого конкурса вызываются пары. Они должны будут изобразить сцену взятия интервью. Для этого в каждой паре один человек будет играть роль журналиста, а другой – интервьюируемого:
- человека, который изобрел "вечный тормоз";
- победителя конкурса "Лучший козлодой";
- ударника боевого труда;
- специалиста игры на бутылках.
Каждая Снегурочка выбирает себе Деда Мороза, и наряжает его всеми возможными способами с использованием любых подручных средств: от елочных игрушек до косметики.
Своего Деда Мороза необходимо представить публике с помощью рекламы, песни, пословицы, стихотворения.
Потом можно поменяться ролями и наряжать Снегурочку.
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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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