Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

Узнайте, как весело и интересно провести Новый год дома

Совсем скоро мы будем отмечать Новый год-2021. Если вы планируете праздновать дома, в кругу родных и близких людей, Сегодня.Lifestyle подготовил самые интересные сценарии для взрослых и детей.

Конкурсы, игры и розыгрыши на Новый год-2021 Фото: Depositphotos

Развеселить гостей за новогодним столом можно очень просто: устройте розыгрыш, смешную игру или конкурс, а для победителей приготовьте маленькие подарки или сувениры. Предлагаем вашему вниманию лучшие идеи, как весело встретить Новый год-2021 дома.

Новогодний конкурс "Не говори мне правду"

Для этого конкурса ведущий должен подготовить различные вопросы на тему Нового года.

Примеры: "Что все люди наряжают на праздник?", "Какой салат принято считать символом Нового года?", "Что запускают в небо люди, празднуя Новый год?" и так далее.

Такие вопросы ведущий задает быстро и ловко, требуя такого же ответа. Только каждый гость должен помнить, что отвечать нужно неправильно, то есть не правду.

Тот, кто дает правильные ответы – в конце конкурса выполняет различные желания.

Игра на Новый год "Раскрываем таланты"

Конкурсы на Новый год для детей и взрослых Фото: Pinterest

В шапке или мешочке лежат фанты. Каждый из гостей выбирает по одному и читает. Затем по очереди все демонстрируют свои таланты.

На фантах может быть написано: изобразить статую Дискобола, сыграть роль пьяного грузчика, спеть романс на слова детского стишка, станцевать гопак, показать двойной тулуп в фигурном катании и так далее.

Кто лучше раскроет свой талант, тот и достоин награды.

Сценарий на Новый год "Откуп для Бабы Яги"

Конкурсы на Новый год для взрослых Фото: Pinterest

На публике появляется Баба Яга и грозится скушать всех детей и взрослых, которые присутствуют на празднике.

Но есть шанс спасти ситуацию, отдав откуп Бабе Яге. Бабка называет список предметов, которые ей необходимы, к примеру: часы, галстук, лимон, чайная ложка, носок, губная помада и так далее.

А задача всех гостей скооперироваться и как можно быстрее собрать дань и отдать откуп Бабе Яге.

Мандариновые конкурсы на Новый год-2021 для взрослых и детей

Прикольные новогодние конкурсы Фото: Pinterest

Первый этап конкурса заключается в том, что каждый участник получает по мандарину и по команде "старт" начинает его очищать, а потом разделять на отдельные дольки. Кто первый, тот и молодец, получи приз.

А потом начинается второй этап: каждому участнику завязывают глаза и вручают по одинаковой зубочистке. Все мандариновые дольки раскладывают на столе или стуле (по кругу).

Участники становятся в круг или полукруг и по команде "старт" начинают" собирать на свою зубочистку мандаринки. Кто за 1 минуту наколет больше мандариновых долек, тот и победитель.

Прикольный сценарий "Похититель Нового года"

Сценарий на Новый год Фото: Pinterest

Среди гостей выбирают похитителя Нового года. Все гости по-честному закрывают глаза, а похититель входит в комнату и крадет 3 или даже больше новогодних предметов, к примеру, часы, звезду с елки, корзинку мандарин со стола.

После этого все гости открывают глаза, осматриваются и начинают гадать, что именно похитил злодей. Гость, который первый догадается, что именно украл новогодний похититель, и победит.

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Игра на Новый год-2021 "Театрал"

Желающим конкурсантам выдаются карточки с заданием, которое они выполняют без подготовки. Приз — фрукт. Надо пройтись перед столиками как:

женщина с тяжелыми сумками;

девушка в узкой юбке на высоких каблуках;

часовой, охраняющий продовольственный склад;

младенец, только научившийся ходить;

звезда во время исполнения песни.

Новогодняя игра "Интервью"

Как весело встретить Новый год Фото: Pinterest

Для этого конкурса вызываются пары. Они должны будут изобразить сцену взятия интервью. Для этого в каждой паре один человек будет играть роль журналиста, а другой – интервьюируемого:

человека, который изобрел "вечный тормоз";

победителя конкурса "Лучший козлодой";

ударника боевого труда;

специалиста игры на бутылках.

Игра на Новый год "Я тебя слепила из того, что было"

Игры на Новый год Фото: Pinterest

Каждая Снегурочка выбирает себе Деда Мороза, и наряжает его всеми возможными способами с использованием любых подручных средств: от елочных игрушек до косметики.

Своего Деда Мороза необходимо представить публике с помощью рекламы, песни, пословицы, стихотворения.

Потом можно поменяться ролями и наряжать Снегурочку.

Напомним, ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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