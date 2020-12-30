Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

Оригинальные поздравления с Новым годом: проза, стихи, смс, открытки и смешные картинки

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, добрые, прикольные, искренние открытки и поздравления с Новым годом-2021. Обязательно отправьте их друзьям, родным и близким.

С Новым годом! Фото: Pexels

С Новым годом: красивые поздравления в стихах

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С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всем везло!

С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

Картинки и открытки с Новым годом Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Новым годом в прозе

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Поздравляю с Новым годом! Пусть он принесет вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет наполнен яркими красками, незабываемыми впечатлениями и радостными событиями. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Поздравления и открытки с Новым годом Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах

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С Новым годом! Волшебства,

Смеха, радости, тепла,

Мира, счастья и достатка

И во всех делах порядка!



Пусть все темное, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Пусть подарят настроение!

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С Новым годом-2021: пожелания своими словами

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Поздравляю с Новым годом 2021! Спешу пожелать, чтобы в наступающем году с вами случилось то самое чудо, о котором вы только мечтали. Желаю, чтобы вы были здоровы и счастливы, чтобы занимались тем, что приносит вам радость. Желаю достигать новых вершин и самореализации. Желаю много интересных встреч, праздничных моментов, и приятных впечатлений.

Чудесные пожелания в Новый год-2021 в стихах

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Пусть в Новый год случится чудо,

И засияют огоньки,

Пускай весь год у вас не будет

Ни огорчений, ни тоски.



Пусть елка с яркою звездою

В ваш дом удачу принесет,

Любовь и крепкое здоровье.

Пусть в этот год вам повезет!

С Новым годом: стихи и открытки Фото: bonnycards

Поздравления с Новым годом: короткие смс

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Пусть этот славный Новый год

Подарит счастье и удачу,

Здоровья много принесет

И денег океан в придачу!

Новый год: картинки и пожелания Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Новым годом Быка

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Пускай Бычок на Новый год

Побольше денег принесет,

Тепла, здоровья и любви,

Чтоб в сердце не было зимы!

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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