Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

Сегодня, 22:56

Оригинальные поздравления с Новым годом: проза, стихи, смс, открытки и смешные картинки

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, добрые, прикольные, искренние открытки и поздравления с Новым годом-2021. Обязательно отправьте их друзьям, родным и близким.

С Новым годом!
С Новым годом!
Фото: Pexels

С Новым годом: красивые поздравления в стихах

***

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

Картинки и открытки с Новым годом
Картинки и открытки с Новым годом
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Новым годом в прозе

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть он принесет вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет наполнен яркими красками, незабываемыми впечатлениями и радостными событиями. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Читайте также:
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Поздравления и открытки с Новым годом
Поздравления и открытки с Новым годом
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах

***

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, радости, тепла,
Мира, счастья и достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все темное, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Пусть подарят настроение!

Читайте также:
Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

С Новым годом-2021: пожелания своими словами

***

Поздравляю с Новым годом 2021! Спешу пожелать, чтобы в наступающем году с вами случилось то самое чудо, о котором вы только мечтали. Желаю, чтобы вы были здоровы и счастливы, чтобы занимались тем, что приносит вам радость. Желаю достигать новых вершин и самореализации. Желаю много интересных встреч, праздничных моментов, и приятных впечатлений.

Читайте также:
Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

Чудесные пожелания в Новый год-2021 в стихах

***

Пусть в Новый год случится чудо,
И засияют огоньки,
Пускай весь год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть в этот год вам повезет!

С Новым годом: стихи и открытки
С Новым годом: стихи и открытки
Фото: bonnycards

Поздравления с Новым годом: короткие смс

***

Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан в придачу!

Новый год: картинки и пожелания
Новый год: картинки и пожелания
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Новым годом Быка

***

Пускай Бычок на Новый год
Побольше денег принесет,
Тепла, здоровья и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С наступающим Новым годом-2021: яркие поздравления и стихи Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака Гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 2021 год
Новый год праздники открытки стихи поздравления картинки С Новым годом Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Рецепт на Новий рік 2021: смачний і простий салат "Червоні маки"
Рецепт на Новий рік 2021: смачний і простий салат "Червоні маки"
Шарлотка со сметаной в духовке пышная
Шарлотка со сметаной в духовке пышная

Популярные статьи

Сегодня, 22:56Events

Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

Сегодня, 17:25Food

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 11:21Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Сегодня, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

Вчера, 23:42Events

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

Вчера, 18:56Fun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

Вчера, 18:13Food

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

Вчера, 14:34Fun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

Вчера, 13:45Афиша

Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

Вчера, 12:23Fun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

Вчера, 11:51Food

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Вчера, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряFood

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

28 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Новости партнеров

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Як смачно приготувати гарбуз із сиром — простий рецепт
Як смачно приготувати гарбуз із сиром — простий рецепт
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Родом из детства. Как приготовить торт Муравейник без выпекания
Родом из детства. Как приготовить торт Муравейник без выпекания
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять