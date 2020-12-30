Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

Подборка семейных фильмов для праздничного настроения

День и вечер накануне Нового года – идеальное время для киноманов, ведь можно начать просмотр рождественских фильмов уже во время готовки салатов.

Фильмы про Новый год и Рождество из заранее составленного списка точно обеспечат идеальные зимние выходные. Поэтому спешим поделиться с вами праздничной подборкой.

Фильм про Рождество: "Привет семье"

Действие сюжета разворачивается в вымышленном городе Тайер штата Массачусетс в рождественские праздники. Семья Стоун отличается "редкостным единением и взаимопониманием". В этом фильме собрано все: борьба с раком, глухонемой сын-гей, который живет с чернокожим парнем, и все всех любят. Но когда один из сыновей Эверетт Стоун приводит в дом невесту, успешную манхэттенскую бизнесвумен Мередит, семейка решает высказать молодым свое решительное фе.

Рождественский мультфильм: "Полярный экспресс"

Мультфильм всеми любимого режиссера Роберта Земекиса снят по одноименной детской книге о необыкновенном путешествии мальчика на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс. Вместе с другими детьми в канун Рождества его везут к Санта-Клаусу. Мальчик, который не верит в существование Санты, вдруг становится свидетелем настоящих чудес и наконец начинает верить в Рождество.

Семейные фильмы про Рождество: "Санта-Клаус"

Главный герой Скотт Кэлвин развелся с женой и решил взять сына на зимние каникулы. Однажды ночью Скотт увидел на крыше старика в образе Санты, напугал его, и у того случился сердечный приступ. Теперь Скотту приходится работать вместо него.

Во второй части Санта должен жениться, а в третьей – борется с негодяем, который хочет испортить праздники. Все три фильма веселые и идеально подходят для семейного просмотра.

Романтический фильм про Рождество: "Пока ты спал"

Это романтическая зимняя комедия о девушке Люси, которая влюбилась в парня, даже не зная его имени. Однажды она его спасает, и при случайном стечении обстоятельств родственники парня принимают Люси за его невесту. И тут начинается самое интересное...

Фильмы про Новый год: "Здравствуй, папа, Новый год"

История о том, как отец двоих детей, Дасти, возвращается к своей бывшей жене, которая теперь живет со своим новым мужем Брэдом. Но дело в том, что дети воспринимают Брэда как чужого дядю и в то же время обожают своего отца. Узнав новость о приезде Дасти, отчаянный Брэд решает во что бы то ни стало завоевать симпатию детей. Между мужчинами начинается соперничество, а дети счастливы вдвойне, ведь оба папы всячески пытаются их задобрить.

Ретрофильм про Рождество: "Эта прекрасная жизнь"

Фильм 1946 года, но это вовсе не значит, что он не может сравниться с современными кинолентами. Очень даже может, ведь это черно-белая классика на все времена.

Главный герой в канун Рождества переживает внутренний кризис и хочет покончить с жизнью, но спасает своего ангела-хранителя. В благодарность ангел показывает главному герою, как плохо всем жилось, если бы его не стало. Счастливый и готовый начать жить заново герой возвращается домой к своей семье.

Комедия про Новый год и Рождество: "Один дома"

Если вы подумали, что мы позабыли про маленького Кевина Маккаллистера, как его родители, то вот и нет. "Один дома" – фильм, без которого не обойтись в зимние праздники.

Кевин – забытый дома мальчик. Вся его семья улетела на каникулы в Париж. Вначале Кевин наслаждался одиночеством в доме, но вскоре ему пришлось столкнуться с двумя грабителями. Фильм дорог для нас еще и тем, что в нем звучит мелодия "Щедрик", написанная украинским композитором Николаем Леонтовичем.

Фильмы про Рождество:"Отпуск по обмену"

Джуд Лоу, Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джек Блэк – ну конечно, речь идет о самой романтичной рождественской комедии.

Две главные героини решают сжечь мосты, после того как их личная жизнь летит ко всем чертям. Одна живет в Британии, а другая – в Америке. Познакомившись в интернете, на время рождественских каникул они решают поменяться домами. Хотели отдохнуть от мужчин, но не тут-то было.

Новогодний боевик: "Крепкий орешек"

Вы скажете, что боевики не подходят для уютного семейного просмотра – может быть, и так. Но когда мы вспоминаем о "Крепком орешке", это правило перестает действовать. Кроме того, что этот фильм открыл миру Брюса Уиллиса, так он еще и заставляет поностальгировать за временами детства и молодости конца 80-х.

В канун рождественских праздников офицер полиции Джон Макклейн "спасает мир". В первой части он полетел мириться с женой. Во второй – встречал ее в аэропорту. Герой борется с "плохими парнями", у которых огромное количество оружия и заложники.

Добрый рождественский фильм: "Кудряшка Сью"

Теплая семейная комедия о парочке бродяг – Сью и Билле. Это дочь и отец, которые зарабатывают на жизнь, имитируя аварии. Однажды женщина действительно сбила Билла. А затем были дорогой дом, одежда, веселое время, любовь и забота. Этот фильм стоит смотреть всей семьей.

Напомним, ранее мы рассказали о 10 рождественских фильмах, которые вам еще точно не надоели.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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