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Новолуние 11 мая: какие главные запреты на молодой месяц в Тельце

Сегодня, 17:07

Завтрашнее новолуние делает людей особенно упрямыми и ослабляет интуицию

Новолуние 11 мая: чем интересен
Новолуние 11 мая: чем интересен
Фото: Pexels

Во вторник, 11 мая, пройдет последнее весеннее новолуние в 2021 году. Чем интересен этот день, какие у него особенности и для кого он может представлять опасность, чем можно заниматься, а что нельзя делать в эту фазу Луны, чтобы вас не постигли неприятности, узнайте в нашей статье.

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Итак, 11 мая в 22:00 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня под знаком Тельца.

Говоря по-научному, новолуние – это фаза Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

Астрологи считают новолуние значимым периодом. Это важный момент, когда можно планировать свою жизнь на грядущий цикл, который длится порядка месяца до очередного новолуния. А еще это подходящий период для накопления сил на новые свершения и важные дела.

Особенности новолуния 11 мая

Завтрашнее новолуние, наступающее в знаке Тельца, способно серьезно повлиять на жизнь, поведение и самочувствие людей. Телец действует на людей успокаивающе и умиротворенно. Появляется ощущение твердой почвы под ногами, уверенности в своих силах и ясности ума. В период действия этого знака люди становятся мирными, медлительными, несколько упрямыми и флегматичными.

В дни Тельца благоприятно заниматься обычной рутиной, домашними делами и решать сугубо житейские проблемы. А вот ответственные решения в сфере бизнеса и карьерного роста лучше отложить на более подходящее время. Из-за упрямства и замедленности реакции можно допустить явные промашки и ошибки, которые впоследствии будет сложно исправить.

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Что нельзя делать во время новолуния 11 мая

  • Луна в Тельце немного затормаживает реакцию, так что не стоит всецело полагаться на правильность и своевременность своих действий.
  • Повышенное упрямство может привести к неверным или непоследовательным решениям, о которых впоследствии можно пожалеть.
  • Желательно освободить себя на этот период от тяжелых физических нагрузок.
  • В день новолуния также лучше воздержаться от любых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.
  • В период новолуния не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В дни Тельца благоприятно заниматься земледелием и садоводством.
  • В дни новолуние оптимально проводить очищение организма, например, хорошо пройдет разгрузочный день.
  • Во время новолуния благоприятно избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
  • Очень хорошо в новолуние погрузиться в творчество и самообразование, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы.
  • Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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