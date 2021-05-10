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Молодик 11 травня: які головні заборони на молодий місяць у Тельці

Сьогодні, 17:07

Завтрашній молодик робить людей особливо упертими і послаблює інтуїцію

Молодик 11 травня: чим цікавий день
Молодик 11 травня: чим цікавий день
Фото: Pexels

У вівторок, 11 травня, пройде останній весняний молодик у 2021 році. Чим цікавий цей день, які у нього особливості і для кого він може становити небезпеку, чим можна займатися, а що не можна робити в цю фазу Місяця, щоб вас не спіткали неприємності, дізнайтеся в нашій статті.

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Отже, 11 травня о 22:00 за київським часом, відбудеться молодик, який пройде в період 30-го і 1-го місячного дня під знаком Тельця.

Говорячи по-науковому, молодик – це фаза Місяця, коли він розташовується між Землею і Сонцем практично на одній прямій з ними. Під час молодика супутник Землі непомітний на небі.

Астрологи вважають молодик значущим періодом. Це важливий момент, коли можна планувати своє життя на прийдешній цикл, який триває близько місяця до чергового молодика. А ще це слушний період для накопичення сил на нові звершення і важливі справи.

Особливості молодика 11 травня

Завтрашній молодик, що настає в знаку Тельця, здатен серйозно вплинути на життя, поведінку і самопочуття людей. Телець діє на людей заспокійливо і умиротворено. З'являється відчуття твердого грунту під ногами, впевненості в своїх силах і ясності розуму. В період дії цього знака люди стають мирними, повільними, дещо впертими і флегматичними.

У дні Тельця сприятливо займатися звичайною рутиною, домашніми справами і вирішувати суто житейські проблеми. А ось відповідальні рішення в сфері бізнесу та кар'єрного росту краще відкласти на більш слушний час. Через упертість і сповільненість реакції можна припуститися явних промахів і помилок, які згодом буде важко виправити.

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Що не можна робити під час молодика 11 травня

  • Місяць у Тельці трохи загальмовує реакцію, тож не варто цілком покладатися на правильність і своєчасність своїх дій.
  • Підвищена впертість може призвести до невірних або непослідовних рішень, про які згодом можна пошкодувати.
  • Бажано звільнити себе на цей період від важких фізичних навантажень.
  • У день молодика також краще утриматися від будь-яких починань. Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. А ось до реалізації задуманого можна приступати через кілька днів.
  • У період молодика не варто перебувати у зневірі, скандалити, бажати комусь зла, тому що весь вихідний від вас негатив може до вас же і повернутися.

Обряди і традиції, як поводитися під час молодика

  • У дні Тельця сприятливо займатися землеробством і садівництвом.
  • У дні молодика оптимально проводити очищення організму, наприклад, добре пройде розвантажувальний день.
  • Під час молодика сприятливо позбавлятися шкідливих звичок – цей процес пройде легше, ніж у звичайні дні.
  • Дуже добре на молодика зануритися у творчість і самоосвіту, можна піти на курси, відвідати майстер-класи.
  • Бажання, загадані на молодика, найчастіше виконуються, головне – вірити в позитивний результат і власні сили.
  • На молодика добре змити з себе весь негатив: прийміть контрастний душ або побудьте якийсь час у проточній воді.

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