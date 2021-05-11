Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

11 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Радоница, поминальный день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 11 мая

11 мая: какой сегодня праздник
11 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 11 мая?Радоница – в православном календаре. Максим-Березосок – в народном календаре. Именины празднуют Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 мая.

  • День конституции празднует Лаос.
  • Национальный день "Ешь, что хочешь" (Eat What You Want Day) – в Америке отмечается неформальный праздник желудка, когда сняты все ограничения на неправильные и вредные блюда.
  • Праздник первой борозды отмечает Таиланд.

Какой сегодня праздник

11 мая в православной церкви отмечается Радоница или Провода – поминовение умерших. Также в этот день чтится память апостолов от 70-х Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы, и других, с ними пострадавших, мучеников Дади, Максима и Квинтилиана, мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия, святителя Кирилла, епископа Туровского.

Читайте также:
Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

В народе почитался Максим-Березосок. Как понятно из названия, в этот период люди активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток не только пили, но также использовали для лечения многих болезней. На Радоницу продолжалось поминание умерших родных.

Приметы на 11 мая

  • березовый сок лучше собирать в ясную погоду – тогда он более целебный;
  • ветер дует с юга – лето будет грозовым;
  • теплая звездная ночь – к хорошему урожаю;
  • на Радоницу нельзя выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить;
  • нельзя копать, заниматься огородом и садом;
  • нельзя шуметь, ругаться и вспоминать плохо вспоминать умерших.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 мая

  • 1907 – в Киеве основано Украинское научное общество.
  • 1927 – образована Американская академия киноискусств.
  • 1928 – в Нью-Йорке стартовала первая в мире регулярная трансляция телепередач.
  • 1981 – состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" в Лондоне.
  • 1985 – сингл Мадонны Crazy For You занял первое место в США.
  • 2003 – на арене римского Колизея впервые выступил рок-музыкант – Пол Маккартни.

Кто родился 11 мая

  • 1720 – Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, любитель небылиц, прототип Барона Мюнхгаузена.
  • 1864 – Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа "Овод".
  • 1904 – Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист.
  • 1928 – Марко Феррери, итальянский кинорежиссер.
  • 1963 – Константин Меладзе, украинский композитор, поэт, певец.
  • 1966 – Кристоф Шнайдер, ударник немецкой группы Rammstein.
  • 1978 – Летиция Каста, французская топ-модель и актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Радоница-2021: когда наступит и что означает праздник Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая Новолуние 11 мая: какие главные запреты на молодой месяц в Тельце Церковные праздники и посты в мае-2021: детальный православный календарь
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярные статьи

Вчера, 18:20Фаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

Вчера, 16:22Звездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

Вчера, 15:12Звездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

Вчера, 12:48Звездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

9 маяЗвездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

9 маяЗвездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

9 маяЗвездно

Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко

9 маяФаново

Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

9 маяВкусно

Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета

9 маяПсихо

Гороскоп на неделю 9-15 мая: все знаки зодиака

9 маяФаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

8 маяФаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

8 маяЗвездно

Манижа выступила на сцене Евровидения: как прошла первая репетиция представительницы России

8 маяЗвездно

Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием

8 маяВкусно

Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

8 маяФаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Кароль взволновала поклонников сменой имиджа: видео
Кароль взволновала поклонников сменой имиджа: видео
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
"Зараз покажу": українка з гігантським бюстом зачарувала фанатів
"Зараз покажу": українка з гігантським бюстом зачарувала фанатів
Каменских показала стройную фигуру в купальнике
Каменских показала стройную фигуру в купальнике
Билли Айлиш в нижнем белье и латексе взорвала сеть
Билли Айлиш в нижнем белье и латексе взорвала сеть
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять