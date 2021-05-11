Влияние новолуния 11 мая: почему важно думать позитивно и что делать с деньгами

В этот период идет сильная активация энергий, поэтому мысли приобретают необычайную силу – смело мечтайте и планируйте.

Какое влияние окажет на людей новолуние 11 мая Фото: Pexels

Сегодня, 11 мая, в 22:01 произойдет новолуние в знаке Тельца. Какое влияние окажет этот день на людей, что важно сделать и чего избегать – далее в материале.

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Новолуние 11 мая: Телец – знак достатка

Знак зодиака, в котором пройдет это новолуние – Телец. Он отвечает за материальные блага, финансы, имущество. А также за ценности, ориентиры, установки, приоритеты и личные ресурсы. Именно эти темы будут главными на протяжении всего лунного месяца.

Новолуние 11 мая: какое влияние окажет на людей

Этот период будет особенно эмоциональным и энергетическим. Поэтому его лучше провести максимально расслабленно, занимаясь простыми делами: спать, заниматься сексом, готовить вкусную еду, делать процедуры красоты, ухаживать за своим домом и садом.

В день новолуния важно контролировать себя думать о хорошем, иначе рискуете получить реализацию всего негативного в вашей голове и страхов.

В этот период идет сильная активация энергий, поэтому мысли приобретают необычайную силу. Поэтому смело мечтайте и планируйте сегодня.

Что важно сделать в новолуние 11 мая

Телец является очень практичным знаком зодиака, который призывает фокусироваться на какой-то одной цели. Астрологи рекомендуют в этот период выбрать для себя одну глобальную материальную цель, прописать ее на листе бумаги, а на обратной стороне прописать шаги, которые помогут достичь желаемого.

Можно сегодня делать карту желаний, проводить денежные и энергетические ритуалы, а также визуализировать.

Что лучше не делать в это новолуние 11 мая

В этот день не должно быть никаких ссор, конфликтов и негатива. Будьте аккуратнее с деньгами – не следует брать кредиты, давать в долг.

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