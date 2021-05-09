Гороскоп на неделю 9-15 мая: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 9-15 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Unsplash

Все когда-то заканчивается, в том числе и длинные выходные. Но зато рабочая неделя начнется с позитивного настроя, большинство знаков зодиака по инерции будут чувствовать себя спокойно и умиротворенно.

Конец недели у многих людей будет отличаться повышенной ранимостью и переживаниями по любому поводу. Прежде чем совершать безрассудные поступки, задумайтесь – нужны ли кому-то ваши жертвы.

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Гороскоп на неделю 2-8 мая для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Для Овнов следующая неделя станет непростым периодом в плане общения с начальством. Если есть возможность, в среду избегайте любых споров и конфликтов. Новые начинания должны быть не спонтанными, а четко спланированными – только в этом случае они принесут вам успех. Выходные будут долгожданными и спасительными.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Тельцам в течение следующей семидневки придется рассчитывать только на собственные силы. Вам неоткуда больше ждать поддержки, даже если она будет, то придет с опозданием. Тем не менее, в этом есть плюс для вас, потому что самостоятельно полученную прибыль не нужно будет ни с кем делить. Будьте осторожны с завистниками.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

На следующей неделе у Близнецов ждет период выяснения отношений – причем, как в личном плане, так и в рабочем коллективе. Если вы не будете сомневаться в своих силах и проявите уверенность в собственной правоте, то достигнете успеха. В пятницу постарайтесь найти время для реализации творческих планов.

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Гороскоп на неделю 2-8 мая для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Ракам на следующей неделе не стоит ждать помощи от окружающих – рассчитывай только на свои силы и возможности. В четверг прислушивайтесь к собственной интуиции, она вас не подведет и подскажет, в каком направлении следует двигаться, чтобы достичь благоприятных результатов. Выходные пройдут в трудах.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

У Львов следующая неделя – время подведения итогов за определенный этап времени. Только после анализа своих достижений и ошибок вы сможете двигаться дальше. Старайтесь быть объективными – полученные знания помогут определиться с установлением новых ориентиров. В выходные дни велик риск обмана.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Проблемы следующей недели не испугают Дев. В понедельник определенная порция адреналина даже пойдет вам на пользу и поможет легче осилить предстоящие трудности. Тем более что вы не будете одиноки. Однако проявите благоразумие, не идите на крайности и остерегайтесь травм. Выходные дни – время релакса.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Весов на предстоящей неделе ждут серьезные разборки на фоне финансовых падений и эмоциональных взлетов в сфере личных отношений. Звезды советуют проявлять сдержанность и контролировать свои эмоции. В пятницу только от вас зависит, сможете ли вы уйти от конфликтов и явной конфронтации партнера.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Скорпионам на следующей неделе представится случай проверить свою силу воли и выдержку. Но лишь самые упорные и трудолюбивые будут достойно вознаграждены. Причем, эта награда будет нематериальной, но вы останетесь довольны. В среду старайся не нарушать общепринятых правил и законов.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

У Стрельцов начинается многообещающий период в сфере заключения выгодных сделок и партнерских договоров. Во вторник не спешите все кардинально менять в своем бизнесе. Вам желательно выждать какое-то время, чтобы прояснить неочевидные моменты. Выходные постарайтесь провести в веселой компании.

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Гороскоп на неделю 2-8 мая для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Козерогам на следующей неделе звезды настоятельно советуют держать язык за зубами и не разглашать свои планы в бизнесе и тайны – в личной жизни. Не переживайте, если вам придется действовать в одиночку – даже быстро принятые решения будет продуктивными. Найдите время для решения семейных вопросов.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Для Водолеев следующая неделя будет удачной в плане проведения переговоров. Главное условие – будьте готовы договариваться, уступать и идти на компромиссы. Тогда зеркального понимания ситуации вы будете вправе ожидать и от партнера. В пятницу не подведите людей, которые рассчитывают на вашу порядочность.

Гороскоп на неделю 2-8 мая для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Рыбы на следующей неделе могут испытать какие-то неприятности, которые будет легче преодолеть, если вы не станете форсировать события. Проявите терпение, и тогда ситуация, возможно, сама разрешится в вашу пользу. Выходные пролетят сумбурно, быстро и незаметно – так что отдохнуть вы не успеете.

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