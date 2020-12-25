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Католическое Рождество: эффектные поздравления в стихах, прозе, открытках и смс

Сегодня, 09:00

25 декабря отмечается католическое Рождество: яркие открытки и поздравления

Сегодня, 25 декабря, настало католическое Рождество Христово – важнейшее церковное событие у западных христиан. Этот день считается датой появления на свет Иисуса Христа в облике человека.

Самые лучшие поздравления на католическое Рождество 25 декабря
Самые лучшие поздравления на католическое Рождество 25 декабря
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, душевные, радостные и милые поздравления с католическим Рождеством в прозе, стихах и смс, а также эффектные открытки и картинки с праздником.

Теплые поздравления с Рождеством Христовым в прозе

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А рождественская звезда всегда освещает путь!

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***

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Милые поздравления с Рождеством Христовым в стихах

Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья сердце и душа богаты!

С Рождеством: картинки, открытки и стихи
С Рождеством: картинки, открытки и стихи
Фото: bonnycards

***

Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!

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***

Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!

Рождество у западных христиан: поздравления и открытки
Рождество у западных христиан: поздравления и открытки
Фото: bonnycards

***

В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!

Рождество
Рождество
Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Рождеством Христовым в смс

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

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***

С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа – мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба – большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник – настоящим чудом!

Поздравляем с Рождеством: яркие открытки
Поздравляем с Рождеством: яркие открытки
Фото: bonnycards

***

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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