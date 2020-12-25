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Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Сегодня, 06:00

Лучшие поздравления с католическим Рождеством: проза, стихи, смс и прикольные картинки

Сегодня, 25 декабря, отмечается католическое Рождество Христово. Это один из самых великих дней для западных христиан. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил лучшие поздравления с Рождеством католическим в стихах, прозе и картинках.

С Рождеством: красивые и яркие картинки, поздравления и стихи
С Рождеством: красивые и яркие картинки, поздравления и стихи
Фото: Unsplash

Красивые поздравления с католическим Рождеством в стихах

***

Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет,
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!

Картинки и открытки с католическим Рождеством
Картинки и открытки с католическим Рождеством
Фото: Pexels

Искренние поздравления с Рождеством в стихах

***
Тих и светел рождественский вечер,
Вот и первая в небе звезда.
В этом ярком божественном свете
Мир встречает канун Рождества!

Распахнутся святые объятья
Белоснежных и ангельских крыл
В честь того, кто пойдет на распятье,
А пока лишь пришел в этот мир!

И ликует народ православный,
Отмечая рожденье Христа,
В этот праздник святой, самый главный
Пусть Господь войдет в наши сердца!

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Лучшие стихи в праздник католического Рождества

***
Вот и снова Рождество -
Сил небесных торжество:
В этот день Христос пришел,
Чтоб спасти наш мир от зол.
Слава вечная Ему,
Побеждающему тьму.
Поздравляем всей душой
С этой радостью большой.

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Короткие поздравления с Рождеством в стихах

***
С Рождеством, с великой датой,
Пусть счастьем будет жизнь богата,
Господь здоровьем наградит
И от беды всех защитит!

Поздравления и открытки с Рождеством
Поздравления и открытки с Рождеством
Фото: Pexels

Католическое Рождество-2020: добрые поздравления в стихах

***
Поздравления примите
В светлый праздник Рождества.
Своим близким подарите
Море света и тепла.
Отдавая, мы однажды
Всё получим во сто крат.
Пусть же счастлив будет каждый
И на милости богат!

Прикольные смс в Рождество Христово

***
Пусть рождественская ёлка
Украшает дом и сад.
А на ветках не иголки,
Пачки долларов висят!

Рождество Христово: красивые картинки и стихи
Рождество Христово: красивые картинки и стихи
Фото: Pexels

Рождество Христово: красивые картинки и стихи

***
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мёд был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб вы радовались чаще,
Я сегодня вам желаю.
С Рождеством вас поздравляю!

Католическое Рождество-2020: добрые поздравления любимому

***
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
Пусть твой мир и пусть твой век
Будет несуровым,
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Ясных дней тебе и вех,
И открытий новых!
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!

С праздником Рождества Христова: лучшие открытки
С праздником Рождества Христова: лучшие открытки
Фото: Pexels

Лучшие поздравления в праздник католического Рождества

***
Католическое Рождество,
Тихо снег кружится,
Люди верят в волшебство,
И светлеют лица.

В предвкушении своём
Замерла душа,
Жизнь подбрасывает сказки,
Как же хороша!

Пусть прольётся свет на всех
Радости, тепла,
Много счастья вам, любви
В праздник Рождества.

Искренние пожелания в Рождество для друзей

***
В День чудесный — Рождества,
Поздравляю, вас, друзья!
Пожелать хочу любви,
Чтоб едва-едва текли
Годы бурною рекою,
И горды были судьбою,
Благодарны небесам,
Посещайте божий Храм!
Будьте искренне душою,
И честны всегда с собою,
Долгих-долгих жизни лет
Без болезней и без бед!

Католическое Рождество: картинки и пожелания
Католическое Рождество: картинки и пожелания
Фото: Pexels

Праздничные поздравления с Рождеством в стихах

***
С католическим Рождеством!
Пускай сердце наполнится счастьем,
И уютом, улыбками — дом.
Поздравляю, желаю богатства.

Пусть Господь вам поможет всегда
В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.
Пожелаю я вам процветать,
И ничто пусть мешать вам не будет.

Свои цели, мечты воплощать!
Окружение пусть будет хорошим,
Уважают все вас же пускай,
И веселья пусть будет всё больше.

Католическое Рождество: открытки и поздравления
Католическое Рождество: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Католическое Рождество-2020: добрые поздравления в стихах

***
Пусть в этот день рождественский, яркий,
Пошлет вам Бог неземные подарки,
Желаю, чтобы Господь вам с небес
Послал здоровья, добра и чудес!
Пускай от вас прочь все зло отступает,
Пусть Бог сердца лишь добром наполняет,
В душе живут только мир и покой,
А счастье льется к вам бурной рекой!

Милые поздравления с католическим Рождеством в прозе

***

Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

Праздничные поздравления с Рождеством своими словами

***
От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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