Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс
Лучшие поздравления с католическим Рождеством: проза, стихи, смс и прикольные картинки
Сегодня, 25 декабря, отмечается католическое Рождество Христово. Это один из самых великих дней для западных христиан. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил лучшие поздравления с Рождеством католическим в стихах, прозе и картинках.
Красивые поздравления с католическим Рождеством в стихах
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Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет,
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!
Искренние поздравления с Рождеством в стихах
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Тих и светел рождественский вечер,
Вот и первая в небе звезда.
В этом ярком божественном свете
Мир встречает канун Рождества!
Распахнутся святые объятья
Белоснежных и ангельских крыл
В честь того, кто пойдет на распятье,
А пока лишь пришел в этот мир!
И ликует народ православный,
Отмечая рожденье Христа,
В этот праздник святой, самый главный
Пусть Господь войдет в наши сердца!
Лучшие стихи в праздник католического Рождества
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Вот и снова Рождество -
Сил небесных торжество:
В этот день Христос пришел,
Чтоб спасти наш мир от зол.
Слава вечная Ему,
Побеждающему тьму.
Поздравляем всей душой
С этой радостью большой.
Короткие поздравления с Рождеством в стихах
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С Рождеством, с великой датой,
Пусть счастьем будет жизнь богата,
Господь здоровьем наградит
И от беды всех защитит!
Католическое Рождество-2020: добрые поздравления в стихах
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Поздравления примите
В светлый праздник Рождества.
Своим близким подарите
Море света и тепла.
Отдавая, мы однажды
Всё получим во сто крат.
Пусть же счастлив будет каждый
И на милости богат!
Прикольные смс в Рождество Христово
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Пусть рождественская ёлка
Украшает дом и сад.
А на ветках не иголки,
Пачки долларов висят!
Рождество Христово: красивые картинки и стихи
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В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мёд был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб вы радовались чаще,
Я сегодня вам желаю.
С Рождеством вас поздравляю!
Католическое Рождество-2020: добрые поздравления любимому
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Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
Пусть твой мир и пусть твой век
Будет несуровым,
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Ясных дней тебе и вех,
И открытий новых!
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
Лучшие поздравления в праздник католического Рождества
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Католическое Рождество,
Тихо снег кружится,
Люди верят в волшебство,
И светлеют лица.
В предвкушении своём
Замерла душа,
Жизнь подбрасывает сказки,
Как же хороша!
Пусть прольётся свет на всех
Радости, тепла,
Много счастья вам, любви
В праздник Рождества.
Искренние пожелания в Рождество для друзей
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В День чудесный — Рождества,
Поздравляю, вас, друзья!
Пожелать хочу любви,
Чтоб едва-едва текли
Годы бурною рекою,
И горды были судьбою,
Благодарны небесам,
Посещайте божий Храм!
Будьте искренне душою,
И честны всегда с собою,
Долгих-долгих жизни лет
Без болезней и без бед!
Праздничные поздравления с Рождеством в стихах
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С католическим Рождеством!
Пускай сердце наполнится счастьем,
И уютом, улыбками — дом.
Поздравляю, желаю богатства.
Пусть Господь вам поможет всегда
В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.
Пожелаю я вам процветать,
И ничто пусть мешать вам не будет.
Свои цели, мечты воплощать!
Окружение пусть будет хорошим,
Уважают все вас же пускай,
И веселья пусть будет всё больше.
Католическое Рождество-2020: добрые поздравления в стихах
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Пусть в этот день рождественский, яркий,
Пошлет вам Бог неземные подарки,
Желаю, чтобы Господь вам с небес
Послал здоровья, добра и чудес!
Пускай от вас прочь все зло отступает,
Пусть Бог сердца лишь добром наполняет,
В душе живут только мир и покой,
А счастье льется к вам бурной рекой!
Милые поздравления с католическим Рождеством в прозе
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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!
Праздничные поздравления с Рождеством своими словами
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От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами.
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