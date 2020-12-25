Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Лучшие поздравления с католическим Рождеством: проза, стихи, смс и прикольные картинки

Сегодня, 25 декабря, отмечается католическое Рождество Христово. Это один из самых великих дней для западных христиан. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил лучшие поздравления с Рождеством католическим в стихах, прозе и картинках.

С Рождеством: красивые и яркие картинки, поздравления и стихи Фото: Unsplash

Красивые поздравления с католическим Рождеством в стихах

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Вечно свято, вечно ново

Рождество для нас Христово.

Много лет из года в год

Праздник этот радость льет,

Славьте Бога, стар и мал,

Он Спасителя нам дал!

Картинки и открытки с католическим Рождеством Фото: Pexels

Искренние поздравления с Рождеством в стихах

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Тих и светел рождественский вечер,

Вот и первая в небе звезда.

В этом ярком божественном свете

Мир встречает канун Рождества!

Распахнутся святые объятья

Белоснежных и ангельских крыл

В честь того, кто пойдет на распятье,

А пока лишь пришел в этот мир!

И ликует народ православный,

Отмечая рожденье Христа,

В этот праздник святой, самый главный

Пусть Господь войдет в наши сердца!

Лучшие стихи в праздник католического Рождества

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Вот и снова Рождество -

Сил небесных торжество:

В этот день Христос пришел,

Чтоб спасти наш мир от зол.

Слава вечная Ему,

Побеждающему тьму.

Поздравляем всей душой

С этой радостью большой.

Короткие поздравления с Рождеством в стихах

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С Рождеством, с великой датой,

Пусть счастьем будет жизнь богата,

Господь здоровьем наградит

И от беды всех защитит!

Поздравления и открытки с Рождеством Фото: Pexels

Католическое Рождество-2020: добрые поздравления в стихах

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Поздравления примите

В светлый праздник Рождества.

Своим близким подарите

Море света и тепла.

Отдавая, мы однажды

Всё получим во сто крат.

Пусть же счастлив будет каждый

И на милости богат!

Прикольные смс в Рождество Христово

***

Пусть рождественская ёлка

Украшает дом и сад.

А на ветках не иголки,

Пачки долларов висят!

Рождество Христово: красивые картинки и стихи Фото: Pexels

Рождество Христово: красивые картинки и стихи

***

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мёд был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб вы радовались чаще,

Я сегодня вам желаю.

С Рождеством вас поздравляю!

Католическое Рождество-2020: добрые поздравления любимому

***

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

Пусть твой мир и пусть твой век

Будет несуровым,

Божья хлынет благодать

В душу и в дыханье,

Чтоб не знать и не встречать

Боли и страданья.

Ясных дней тебе и вех,

И открытий новых!

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

С праздником Рождества Христова: лучшие открытки Фото: Pexels

Лучшие поздравления в праздник католического Рождества

***

Католическое Рождество,

Тихо снег кружится,

Люди верят в волшебство,

И светлеют лица.

В предвкушении своём

Замерла душа,

Жизнь подбрасывает сказки,

Как же хороша!

Пусть прольётся свет на всех

Радости, тепла,

Много счастья вам, любви

В праздник Рождества.

Искренние пожелания в Рождество для друзей

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В День чудесный — Рождества,

Поздравляю, вас, друзья!

Пожелать хочу любви,

Чтоб едва-едва текли

Годы бурною рекою,

И горды были судьбою,

Благодарны небесам,

Посещайте божий Храм!

Будьте искренне душою,

И честны всегда с собою,

Долгих-долгих жизни лет

Без болезней и без бед!

Католическое Рождество: картинки и пожелания Фото: Pexels

Праздничные поздравления с Рождеством в стихах

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С католическим Рождеством!

Пускай сердце наполнится счастьем,

И уютом, улыбками — дом.

Поздравляю, желаю богатства.

Пусть Господь вам поможет всегда

В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.

Пожелаю я вам процветать,

И ничто пусть мешать вам не будет.

Свои цели, мечты воплощать!

Окружение пусть будет хорошим,

Уважают все вас же пускай,

И веселья пусть будет всё больше.

Католическое Рождество: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Католическое Рождество-2020: добрые поздравления в стихах

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Пусть в этот день рождественский, яркий,

Пошлет вам Бог неземные подарки,

Желаю, чтобы Господь вам с небес

Послал здоровья, добра и чудес!

Пускай от вас прочь все зло отступает,

Пусть Бог сердца лишь добром наполняет,

В душе живут только мир и покой,

А счастье льется к вам бурной рекой!

Милые поздравления с католическим Рождеством в прозе

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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

Праздничные поздравления с Рождеством своими словами

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От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами.

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