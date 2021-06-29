Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Весы: работа и отдых вполне совместимы

Подробный астрологический прогноз на июль-2021 для знака Весы

Весы / Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным станет июль-2021 для Весов? Где им желательно умерить свои амбиции, а в какой сфере, наоборот, поднажать, чтобы достичь нужных результатов? Читайте гороскоп на июль-2021 для знака Весы.

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Работа

Работа / Фото: Unsplash

В июле Весы в полной мере ощутят повышенный интерес руководства к своим предложениям и проявленной инициативе. Не останавливайтесь, потому что такой успех может вас привести к повышению по службе и, соответственно, росту зарплаты. Но не стоит отделяться от коллектива: только вместе вы – сила.

Финансы

Деньги / Фото: Unsplash

Не спешите тратить вдруг появившиеся деньги на первую попавшуюся безделушку, даже если ее очень хочется купить. Деньги никогда не бывают лишними. Лучше сделайте себе запас и отложите какую-то сумму, но зато позже вы сможете приобрести более качественную и действительно практичную вещь.

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Здоровье

Здоровье / Фото: Unsplash

Состояние здоровья у Весов в июле в целом будет положительным. Не будьте слишком мнительными и не обращайте внимание на незначительные недомогания – все само пройдет. Единственное, что может побеспокоить вас в разгар лета – неприятные ощущения в суставах, которые не следует перегружать.

Любовь

Любовь / Фото: Unsplash

Постарайтесь быть более добродушными и открытыми. Весам будет полезно чаще разговаривать со своей половинкой по душам, без негатива и претензий, чтобы такие беседы стали вашей доброй семейной традицией. А одиноким представителям знака звезды не советуют засиживаться дома – вас уже поджидает судьба.

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Отдых

Отдых / Фото: Unsplash

Если у Весов в середине лета получится совместить рабочую командировку с развлекательным мероприятием – не отказывайтесь. Вы сможете отлично отдохнуть, заиметь новые знакомства, набраться опыта и ярких впечатлений. Возьмите с собой свою половинку – совместная поездка пойдет вам на пользу.

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