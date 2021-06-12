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Выходные дни и праздники в июле 2021 года в Украине: подробный календарь

Сегодня, 13:58

В июле-2021 в Украине не будет официальных государственных выходных дней, зато много праздников посвящены морю, водоемам и природе, среди которых – День Ивана Купала

Выходные и праздники в июле
Выходные и праздники в июле
Фото: Unsplash

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в июле 2021 года? Как и сколько украинцы отдыхают в разгар лета? Когда будет Ивана Купала, День семьи, День рыбака, День бухгалтера Украины? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы будем отмечать в июле 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Лето набирает обороты. Обычно украинцы выбирают для отпусков именно середину лета, чтобы отдохнуть от плодотворной работы, понежиться на морском песочке или речном бережку, переключиться на дачные грядки, поесть витаминов, порыбачить, попутешествовать, набраться сил и впечатлений за выходные. Узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в июле 2021 года, и планируйте незабываемый отпуск.

Выходные дни и праздники в июле 2021 года

Месяц длинный, а выходных мало. Увы, июль не порадует нас ни одним дополнительным выходным, потому что в Украине официальных государственных праздников в середине лета нет. Так что украинцам придется довольствоваться обычными субботами и воскресеньями, которых в июле-2021 будет 9 . Всего количество рабочих дней в июле составляет 22 .

Праздники в июле-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в июле 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 июля – День архитектуры Украины.

2 июля – Международный день спортивной журналистики, а также День работника государственной налоговой службы Украины.

3 июля – Международный день кооперативов.

4 июля – День национальной полиции Украины, День судового эксперта Украины, День Военно-Морских сил Украины, а также День работников морского и речного флота Украины.

Выходные и праздники в июле
Выходные и праздники в июле
Фото: Unsplash

6 июля – Всемирный день поцелуя.

7 июля – День работников природно-заповедного дела, а также народный праздник Ивана Купала.

8 июля – День семьи в Украине.

11 июля – Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада, а еще День рыбака.

12 июля – День фотографа, а также Всемирный день бортпроводника.

Выходные и праздники в июле
Выходные и праздники в июле
Фото: Unsplash

15 июля – Всемирный день навыков молодежи, а еще День украинских миротворцев.

16 июля – День бухгалтера Украины.

18 июля – Международный день Нельсона Манделы, День работников металлургической отрасли Украины.

20 июля – Международный день шахмат.

22 июля – Международный день бокса.

25 июля – День зубного техника, День работников торговли.

26 июля – День парашютиста.

Выходные и праздники в июле
Выходные и праздники в июле
Фото: Unsplash

28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста, а еще празднуется День крещения Киевской Руси – Украины.

30 июля – Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, а также День системного администратора.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

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