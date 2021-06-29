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Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Терези: робота і відпочинок цілком сумісні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 червня, 18:05
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Докладний астрологічний прогноз на липень-2021 для знаку Терези
Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Наскільки сприятливим і позитивним стане липень-2021 для Терезів? Де їм бажано стримати свої амбіції, а в якій сфері, навпаки, натиснути, щоб досягти потрібних результатів? Читайте гороскоп на липень-2021 для знаку Терези.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Робота

Робота
Робота / Фото: Unsplash

У липні Терези в повній мірі відчують підвищений інтерес керівництва до своїх пропозицій і проявленої ініціативи. Не зупиняйтеся, бо такий успіх може вас призвести до підвищення по службі і, відповідно, зростання зарплати. Але не варто відділятися від колективу: тільки разом ви – сила.

Фінанси

Гроші
Гроші / Фото: Unsplash

Не поспішайте витрачати гроші, які раптом з'явилися, на першу-ліпшу дрібничку, навіть якщо її дуже хочеться купити. Гроші ніколи не бувають зайвими. Краще зробіть собі запас і відкладіть певну суму, але зате пізніше ви зможете придбати більш якісну і дійсно практичну річ.

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Здоров'я

Здоров'я
Здоров'я / Фото: Unsplash

Стан здоров'я у Терезів в липні в цілому буде позитивним. Не будьте занадто недовірливими і не звертайте увагу на незначні нездужання – все само пройде. Єдине, що може потурбувати вас у розпал літа – неприємні відчуття в суглобах, які не слід перевантажувати.

Любов

Любов
Любов / Фото: Unsplash

Постарайтеся бути більш добродушними і відкритими. Терезам буде корисно частіше розмовляти зі своєю половинкою по душам, без негативу і претензій, щоб такі бесіди стали вашою доброю сімейною традицією. А одиноким представникам знака зірки не радять засиджуватися вдома – на вас вже чекає доля.

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Відпочинок

Відпочинок
Відпочинок / Фото: Unsplash

Якщо у Терезів в середині літа вийде поєднати робоче відрядження з розважальним заходом – не відмовляйтеся. Ви зможете чудово відпочити, отримати нові знайомства, набратися досвіду і яскравих вражень. Візьміть із собою свою половинку – спільна поїздка піде вам на користь.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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