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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Какой ты ролл или суши по знаку зодиака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 июня, 20:15
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Прочные во всех смыслах Стрельцы – это ролл темпура, откровенные и честные Девы – "Калифорния" с рисом наружу, а сильные и решительные Овны, которые любят проверенную классику, – "Филадельфия"
Какие вы суши и роллы по гороскопу
Какие вы суши и роллы по гороскопу / Фото: freepik.com

Для многих японская кухня так и осталась загадкой, а кто-то может смело назвать себя ее ценителем. Разнообразие суши впечатляет, но если покопаться в этом всем, то можно найти некоторые сходства каждого вида роллов с разными знаками зодиака. Мы уже знаем, какой чай предпочтительней пить каждому из нас, пришло время для японской гастрономической гордости.

Как провести это лето и получить яркие впечатления – узнаете из нашего календаря летних лайфхаков.

Овен – ролл "Филадельфия"

Для Овнов, которые обожают проверенную классику и традиции, – "Филадельфия"
Для Овнов, которые обожают проверенную классику и традиции, – "Филадельфия" / Фото: Depositphotos

Овны не любят нарушать традиции, они за то, чтобы все вокруг ладилось, и не всегда чувствуют себя комфортно в стрессовых ситуациях. Их ролл – "Филадельфия" – традиционный, понятный всем лосось, авокадо, сливочный сыр.

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Телец – хрустящий ролл

Тельцы, которые любят "пережевывать" свои проблемы, – это хрустящий ролл
Тельцы, которые любят "пережевывать" свои проблемы, – это хрустящий ролл / Фото: instagram.com/senacoco0802/

Люди большой уверенности в себе, сломить которых не удастся никому. Они знают, куда идут, с какой целью и готовы к любым испытаниям. Тельцы – это хрустящий ролл, который нужно хорошо жевать. Как и представители этого знака уверенны: пока "не пережуешь" ситуацию – дела не будет.

Близнецы – ролл с тунцом

Всегда разные, но расчетливые Близнецы – это ролл с тунцом
Всегда разные, но расчетливые Близнецы – это ролл с тунцом / Фото: freepik.com

Острый ролл, холодный ролл. Возможно, как и в хорошем смысле этого слова, расчетливые Близнецы. Они умеют подстроиться под ситуацию и под человека. Если нужно, Близнецы удивят своей добротой и отзывчивостью, но бывает, что наоборот – поражают своей раздражительностью.

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Рак – ролл с угрем

Раки, которые часто избегают решения проблем, – это ролл с угрем
Раки, которые часто избегают решения проблем, – это ролл с угрем / Фото: freepik.com

Практически идентичные Раки с угрем по стилю поведения. Их сложно поймать на чем-то, потому что они попросту исчезают. Ну не любят Раки идти на откровения и выяснять что-либо. Им лучше тихо уплыть, исчезнуть в неизвестном направлении.

Лев – тигровый ролл

Львы – это тигровый ролл с жаренной креветкой
Львы – это тигровый ролл с жаренной креветкой / Фото: instagram.com/hondaya_ts_official/

В этих роллах есть жареная креветка. А Львы – любители погорячее, они всегда в эпицентре страстей, ведь уверенны, что все про всех знают. Но не стоит отбрасывать навязчивость Львов, зачастую у них бывает правильный взгляд на вещи.

Дева – ролл "Калифорния"

Девы – откровенные и честные, как и "Калифорния" с рисом наружу
Девы – откровенные и честные, как и "Калифорния" с рисом наружу / Фото: instagram.com/izakaya_tsuboi.life/

Девы не любят склок и сплетен вокруг себя. Они за то, чтобы все вокруг было открыто и честно. И если почувствуют хоть малейшую ложь, сразу же исчезают. Трогательные и открытые Девы – это "Калифорния" с вывернутым наружу рисом.

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Весы – овощной ролл

Весы – люди со свежим взглядом на все, как и овощной ролл
Весы – люди со свежим взглядом на все, как и овощной ролл / Фото: instagram.com/shun_921s/

Весы, как главные гармонизаторы зодиака, всегда умеют отличаться ото всех. Нет, они в команде, но все-таки немного в стороне. Это неплохо и нехорошо, так с Весами всегда. Для них, как для людей честных правил и спокойного нрава, – овощные роллы.

Скорпион – ролл "Динамит"

Взрывные Скорпионы – это ролл "Динамит" с острым перцем
Взрывные Скорпионы – это ролл "Динамит" с острым перцем / Фото: instagram.com/tan.t_yamanashi/

Ну, во-первых, эти люди взрывные, во-вторых, если и взорвались, то надолго. А еще они крайне разнообразны и непредсказуемы. Как и этот ролл, где есть и креветка, и ростки фасоли, и острый перец.

Стрелец – ролл темпура

Прочные темпура – это уверенные в себе Стрельцы
Прочные темпура – это уверенные в себе Стрельцы / Фото: freepik.com

Обжаренный со всех сторон во фритюре в тонком тесте. То есть ролл, который прочно держится. Стрельцы тоже прочные люди, они знают, что ищут и уверенны в своих целях.

Козерог – ролл "Вулкан"

Взрывные и непредсказуемые Козероги – это ролл "Вулкан"
Взрывные и непредсказуемые Козероги – это ролл "Вулкан" / Фото: instagram.com/hi.sa.910/

Нарядный ролл без конкретного состава, начинка в них всегда разная. Как и настроение Козерогов. Здесь у них может быть все отлично, но если что-то не понравится – вулкан может взорваться.

Водолей – ролл инари

Водолеи – люди непредсказуемые и всегда разные, как и начинка в роллах инари
Водолеи – люди непредсказуемые и всегда разные, как и начинка в роллах инари / Фото: instagram.com/macchan_525/

Это хлебно-рисовые суши, если вдруг кто-то не знал. Внутри них может быть все – от морепродуктов до овощей. Разнообразие роллов и их оригинальность очень схожи с Водолеем.

Рыбы – суши нигири

Рыбы – это "открытые" суши нигири
Рыбы – это "открытые" суши нигири / Фото: freepik.com

Это открытые суши, но с разными компонентами. Как и Рыбы. Вроде бы знаешь, чем они дышат и где "плавают", но у этих людей есть удивительная способность всегда быть непредсказуемыми. И да, для своих Рыбы всегда открыты, во всяком случае, их окружение в это верит.

В качестве бонуса – рецепт гренок, но с речной рыбой – лососем. Подробности – в видео.

Здесь узнаете, какой сыр вам лучше всего подходит по гороскопу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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