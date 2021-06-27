Какой курорт для отдыха подходит вашему знаку зодиака

Близнецам предсказали звезды США, Водолеям – Лондон, а Козерогам лучше отправиться в Швейцарию с идеальными ландшафтами

Какая вы страна по знаку зодиака

Увидеть весь мир – мечта каждого. Бесспорно, посетить популярные страны и исследовать их традиции – невероятно! Но мы расскажем, какой один из уголков идеально подходит вашему знаку зодиака. Внесите его в летний список must see. А чтобы сезон был незабываемый – читайте календарь лайфхак от Life Сегодня.

Овен

Активным Овнам, которые любят быть лидерами и идеалистами жизни нужно ехать на Мальдивы. Потому что их перфекционизм удивят только пляжи с белым песком, прозрачная вода и пейзажи как с картинок в Pinterest. Но локальный отдых – это не про бюджетность, а о крупных расходах.

Телец

Этот знак зодиака – еще тот консерватор в выборе отдыха! Поэтому Египет или Турция, которые любят украинцы – идеальный вариант. Для отпуска желательно выбирать отели 5-звездочные, потому варианты 4-х звезд часто не соответствуют качеству. Если все же забронируете упомянутый последний, будьте готовы увидеть условия 3-звездочного отеля.

Близнецы

Знак, который любит быть в центре внимания – Близнецы! Им звезды предсказали – США: Калифорнию, Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Потому что это страна, которая всегда на слуху, в письмах с мечтами и надеждах. Им свойственно быстро менять свое мнение, поэтому над выбором конкретного города рекомендуем задумать сейчас. И, конечно, начинать делать визу и собирать все необходимые документы.

Рак

Хладнокровным Ракам и любителям скрывать свои эмоции стоит посетить Сейшельские острова, которые омываются Индийским океаном. Отдых на двоих эконом-формата стартует от 76 тысяч гривен! Да, цены не сравнить с Турцией или Египтом. Соответственно, наплыв туристов здесь отсутствует, а возможность абстрагироваться и побыть наедине существуют.

Лев

Рутина Льва подавляет! Ему каждый раз нужен новый опыт, знакомства, эмоции и пейзажи, которые до этого видел только в ленте Instagram. Знака рекомендуют звезды отправиться в Индонезию на остров Бали. На территории среди сотни инстаграмных кафе, рисовых полей и эстетических закатов с морским бризом он останется доволен.

Дева

Этот знак зодиака называют самым умным среди всех. Дева проанализирует свой бюджет, потому что бездумный выбор курорта для отпуска не о ней. А еще список ТОП-стран и выберет Кипр, где можно отдохнуть бюджетно, вкусно и с вау-пейзажами, которые не хуже Мальдивских или Балийских. Но на следующий год звезды рекомендуют отправиться в Бразилию.

Весы

Мечтательным и общительным Весам стоит отправиться в ОАЭ – к прогрессивному Дубаю. Сначала посетить популярный Dubai Mall и посмотреть на шоу фонтанов возле Бурдж-Халифы. Без новых знакомств, конечно, тоже не обойдется. Ибо Весы еще те любители поговорить!

Скорпион

Скорпионам рекомендуют звезды отправиться в Индию, когда ситуация с коронавирусом будет в норме. Они готовы к экстриму, который ждет их в отдельных туристических местах. Но осторожнее с блюдами страны, так Скорпионы еще те любители гастрокультуры разных местностей.

Стрелец

Любителям приключений, Стрельцам, стоит отправиться в Доминиканскую Республику на самый популярный курорт Пунта-Кана. Э́то именно тот отпуск, о котором они мечтали сидя над дедлайнами предыдущий год. Без красивых фото и новых эмоций они не вернутся!

Козерог

Еще одни перфекционисты – Козероги. Их место отдыха – 100% Швейцария со своими правилами и идеальной зеленой травой. К слову, там пасутся звездные коровы, которые снимались в рекламе популярного шоколада.

Водолей

Импульсивным Водолеям, которые быстро адаптируются к новым условиям проживания, подойдет Великобритания – Лондон. Они мигом влюбятся во влажный климат страны и будут наслаждаться дождями, а еще возьмут в привычку бегать у Биг-Бена. И не без питья черного чай с молоком и дегустации традиционного Фиш энд Чипс.

Рыбы

Творческим рыбам стоит лететь в Париж! Потому тамошний запах круассанов, Эйфелева башня и харизматичные французы способны вдохновить их на новые свершения. В идеале для Рыб – объехать лучшие туристические местности Франции, чтобы взять от страны максимум (а не только лишние кг от выпечки).

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