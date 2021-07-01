Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Events

Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Козерог: вы рискуете оказаться на мели, зато утонете в любви

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 июля, 17:05
Копировать ссылку
Подробный астрологический прогноз на июль-2021 для знака Козерог
Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Хотите поскорее узнать, насколько удачным и стабильным будет июль для Козерога? Предлагаем вам подробный астрологический прогноз на середину лета для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на июль-2021 для знака Козерог.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Работа

Работа
Работа / Фото: Unsplash

Козерогу совершенно не захочется работать в июле, и это неудивительно – сказывается накопившаяся за полгода усталость. Осторожнее, потому что ваша рассеянность и несобранность станет причиной ошибок в важной документации или технологическом процессе. На удачу надейтесь, но и себя контролируйте, потому что фортуна часто переменчива, особенно если не прилагать никаких усилий.

Финансы

Финансы
Финансы / Фото: Unsplash

А вот в смысле денег июль-2021 для Козерогов может стать везучим периодом. Т.е. вам в буквальном смысле слова повезет, если вы не побоитесь рискнуть или согласитесь на авантюру. Но чтобы это узнать, для начала хотя бы купите лотерейный билет. Только не расслабляйтесь и не отлынивайте от основного источника ваших доходов.

Читайте также:

Здоровье

Витамины
Витамины / Фото: Unsplash

В июле у вас основными критериями хорошего самочувствия будут настроение и эмоциональное здоровье. Не позволяйте себе уходить в апатию, а тем более – в депрессивное состояние. Если ощущаете раздражительность – попейте успокоительное для профилактики. В остальном же состояние здоровья будет только радовать.

Любовь

Пара
Пара / Фото: Unsplash

Самый жаркий месяц лета отлично подходит для развития самой страстной сферы жизни. Козероги, наконец, ощутят великолепное единение и гармонию со своим избранником – вам кажется, что этот человек понимает вас лучше, чем кто-либо другой из окружающих. Старайтесь как можно дольше сохранять в себе это чувство.

Читайте также:

Отдых

Отдых
Отдых / Фото: Unsplash

Отдыхайте и набирайтесь сил при первой же удобной возможности. А таких дней в июле будет масса. Лучше всего – отправиться в отпуск, неважно куда: море, дача, пикник, круиз, гости, курорт – главное смените обстановку и атмосферу. Это поможет отвлечься от накопившихся ранее проблем и надоевшей работы.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
05
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять