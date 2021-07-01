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Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Лев: выбирайте активный и даже экстремальный отдых!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 июля, 13:00
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Подробный астрологический прогноз на июль-2021 для знака Льва
Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Лев
Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Лев / Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачным и плодотворным будет июль для Льва? Предлагаем ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на второй месяц лета для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на июль-2021 для знака Лев.

Работа

Львы, тщательно вычитывайте договора
Львы, тщательно вычитывайте договора / Фото: Pixabay

Сейчас у вас не самое удачное время для решения рабочих вопросов. Постарайтесь все важные решения и дела перенести на август. А если так сделать не получается – тщательно вычитывайте договора, консультируйтесь с юристами и не спешите давать ответ, пока все хорошенько не обдумаете.

Финансы

Финансы
Финансы / Фото: Unsplash

Никаких всплесков ждать не приходиться – все будет ровно и кроме зарплаты никакие золотые горы вам не сулят. Старайтесь меньше тратить на безделушки и больше откладывать на большую мечту.

Здоровье

Откажитесь от алкоголя
Откажитесь от алкоголя / Фото: Depositphotos

Как и с финансами, у вас все стабильно и по прежнему хорошо. Никаких обострений не будет, если будете следить за своим питанием и хорошо высыпаться. Вот только с алкоголем следует быть аккуратнее, если не хотите проблем на свою голову.

Любовь

Как разжечь огонь в отношениях
Как разжечь огонь в отношениях / Фото: Pexels

Вам искренне лень будет что-либо делать для того, чтобы встретить кого-то, познакомиться и завести отношения, если у вас их нет. Тут важно понять, чего вам хочется от жизни: если надоело одиночество – нужно действовать, если вам хорошо одному – тогда не напрягайтесь. Семейных Львов ждет всплеск положительных эмоций.

Отдых

Экстремальный маунтинбайк
Экстремальный маунтинбайк / Фото: REUTERS

Старайтесь находить время для отдыха, хоть сильно напрягаться в этом месяце вы не будете. Но отпуск очень важно выбирать активный и можно даже экстремальный. Все потому что вы будете слишком аморфными все время, а взбодрить себя необходимо.

Астрологический гороскоп на 2021 для всех знаков зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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