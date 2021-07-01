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Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Козоріг: ви ризикуєте опинитися на мілині, зате потонете в любові

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 липня, 17:05
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Докладний астрологічний прогноз на липень-2021 для знака Козоріг
Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Хочете швидше дізнатися, наскільки вдалим і стабільним буде липень для Козорога? Пропонуємо вам детальний астрологічний прогноз на середину літа для представників цього знака. Читайте докладний гороскоп на липень-2021 для знака Козоріг.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Робота

Робота
Робота / Фото: Unsplash

Козорогу абсолютно не захочеться працювати в липні, і це не дивно – позначається накопичена за півроку втома. Обережніше, бо ваша неуважність і незібраність стане причиною помилок у важливій документації або технологічному процесі. На удачу сподівайтеся, але і себе контролюйте, бо фортуна часто мінлива, особливо якщо не докладати ніяких зусиль.

Фінанси

Фінанси
Фінанси / Фото: Unsplash

А ось у сенсі грошей липень-2021 для Козорогів може стати везучим періодом. Тобто вам в буквальному сенсі слова пощастить, якщо ви не боїтеся ризикувати або погодитеся на авантюру. Але щоб про це дізнатися, сочатку хоча б купіть лотерейний квиток. Тільки не розслабляйтеся і не ухилятися від основного джерела ваших доходів.

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Здоров'я

Вітаміни
Вітаміни / Фото: Unsplash

В липні у вас основними критеріями гарного самопочуття будуть настрій і емоційне здоров'я. Не дозволяйте собі потрапити в апатію, а тим більше – у депресивний стан. Якщо відчуваєте дратівливість – попийте заспокійливе для профілактики. В іншому ж стан здоров'я буде тільки радувати.

Любов

Пара
Пара / Фото: Unsplash

Найбільш жаркий місяць літа чудово підходить для розвитку найпристраснішої сфери життя. Козороги, нарешті, відчують чудове єднання і гармонію зі своїм обранцем – вам здається, що ця людина розуміє вас краще, ніж будь-хто інший із оточуючих. Намагайтеся якомога довше зберігати в собі це почуття.

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Відпочинок

Відпочинок
Відпочинок / Фото: Unsplash

Відпочивайте і набирайтеся сил при першій же зручній нагоді. А таких днів у липні буде багато. Найкраще – вирушити у відпустку, неважливо куди: море, дача, пікнік, круїз, гості, курорт – головне змініть обстановку й атмосферу. Це допоможе відволіктися від проблем, що накопичилися раніше, і обридлої роботи.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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