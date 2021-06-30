Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Водолей: не придумывайте того, чего нет

Подробный астрологический прогноз на июль-2021 для знака Водолей

Водолей / Фото: Сегодня

Какие интересные предсказания от звезд ожидают знак Водолей в июле? На что стоит обратить особое внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни важно проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на июль-2021 для знака Водолей.

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Работа

Работа / Фото: Unsplash

В сфере работы и бизнеса многое зависит от вашей целеустремленности и желания расти в профессиональном направлении. Не стоит игнорировать возможность научиться от других чему-то новому. И в вопросе, что выбрать – работу или отдых, отдайте предпочтение первому. Это трудно, но вы будете вознаграждены.

Финансы

Богатство / Фото: Unsplash

Вы способны выйти на тот уровень обогащения, когда не вы, а уже к вам будут обращаться за финансовой помощью. Не скупитесь, даже если понимаете, что возврат долгов для ваших дебиторов будет делом непростым. А вот транжирить деньги пока не стоит, тем более что вы еще не разучились экономить.

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Здоровье

Здоровье / Фото: Unsplash

Вы где-то вычитали симптомы недугов и уже решили примерять их на себя – это мнительность. На самом деле в июле вам грех жаловаться на здоровье. Единственный совет: берегитесь летнего солнца и не злоупотребляйте процедурой загорания – вы рискуете обгореть и впоследствии страдать от неприятных ощущений на коже.

Любовь

Отношения / Фото: Unsplash

Если вы хотите наладить личные отношения, просто берите и делайте это! Инициатива должна быть в ваших руках. Но не забывайте прислушиваться к замечаниям любимого человека в ваш адрес – ведь вы далеко не ангел. Не будьте застоявшимся болотом под лежачим камнем, а проявляйте внимание, говорите комплименты.

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Отдых

Отдых / Фото: Unsplash

Ваши убеждения не позволят вам слишком расслабляться в июле, а потому отдыхать получится урывками и короткими перебежками. Постарайтесь за немногочисленные выходные успеть полноценно порелаксировать, получить приятные впечатления, зарядиться позитивом и энергией на каждую новую рабочую неделю.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

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