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8 мая: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:40

День памяти и примирения, Светлая суббота – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 8 мая

8 мая: какой сегодня праздник
8 мая: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

Какой сегодня день, 8 мая? День памяти и примирения, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Светлая суббота после Пасхи, день памяти апостола и евангелиста Марка – в православном календаре. Марк Ключник – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Мария, Марк, Марфа, Сергей, Тамара.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 8 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 мая.

  • День памяти и примирения – посвящен жертвам Второй мировой войны, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается с 2005 года.
  • Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца проводится в честь организации, которая предоставляет защиту и помощь пострадавшим в результате военных и боевых действий во всем мире.
  • Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day) – экологическая кампания, которая проводится дважды в год – во вторую субботу мая и октября, с целью расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.
  • Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day) ежегодно отмечается во вторую субботу мая с целью приведения торговли к международным стандартам.

Какой сегодня праздник

8 мая в православной церкви отмечается Светлая суббота Пасхальной недели. Также в этот день чтится память апостола и евангелиста Марка. Проводится празднование Царгородской иконы Божией Матери.

В народе 8 мая, почитался Марк Ключник. Люди верили, что этот святой хранит ключи от небес, которыми можно выпустить дожди на волю. А потому Марку Ключнику молились, чтобы не было засухи.

Приметы на 8 мая

  • проливные дожди в мае – будет богатый урожай хлеба;
  • высокая радуга – к хорошей погоде;
  • на Марка прилетают певчие птицы.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 мая

  • 1886 – день рождения напитка Coca-cola.
  • 1903 – состоялся полет первого дирижабля "Лебоди".
  • 1945 – подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.
  • 1970 – The Beatles выпустили диск Let It Be.

Кто родился 8 мая

  • 1828 – Анри Жан Дюнан, швейцарский филантроп, инициатор создания международного общества "Красный Крест".
  • 1903 – Фернандель, французский киноактер-комик.
  • 1911 – Роберт Джонсон, американский гитарист и блюзмен.
  • 1975 – Энрике Иглесиас, испанский певец.
  • 1981 – Алексей Потапенко (Потап), украинский артист, продюсер, певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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