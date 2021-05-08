8 травня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

День пам'яті і примирення, Світла субота – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 8 травня

8 травня: яке сьогодні свято Фото: Pexels

Який сьогодні день, 8 травня? День пам'яті і примирення, Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Світла субота після Великодня, День пам'яті апостола і євангеліста Марка – в православному календарі. Марк Ключник – у народному календарі. Іменини святкують Василь, Марія, Марк, Марфа, Сергій, Тамара.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 8 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 8 травня.

День пам'яті і примирення – присвячений жертвам Другої світової війни, з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН відзначається з 2005 року.

– присвячений жертвам Другої світової війни, з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН відзначається з 2005 року. Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця проводиться на честь організації, яка надає захист і допомогу постраждалим в результаті військових і бойових дій у всьому світі.

проводиться на честь організації, яка надає захист і допомогу постраждалим в результаті військових і бойових дій у всьому світі. Всесвітній день мігруючих птахів (World Migratory Bird Day) – екологічна кампанія, яка проводиться двічі на рік – у другу суботу травня і жовтня, з метою розширити знання людей про мігруючих птахів, їхнє житло і шляхи пересування.

– екологічна кампанія, яка проводиться двічі на рік – у другу суботу травня і жовтня, з метою розширити знання людей про мігруючих птахів, їхнє житло і шляхи пересування. Всесвітній день справедливої торгівлі (World Fair Trade Day) щорічно відзначається у другу суботу травня з метою приведення торгівлі до міжнародних стандартів.

Яке сьогодні свято

8 травня в православній церкві відзначається Світла субота Великоднього тижня. Також у цей день шанується пам'ять апостола і євангеліста Марка. Проводиться святкування Царгородської ікони Божої Матері.

У народі 8 травня, шанувався Марк Ключник. Люди вірили, що цей святий зберігає ключі від небес, якими можна випустити дощі на волю. А тому Марку Ключнику молилися, щоб не було посухи.

Прикмети на 8 травня

проливні дощі в травні – буде багатий урожай хліба;

висока веселка – до гарної погоди;

на Марка прилітають співочі птахи.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 травня

1886 – день народження напою Coca-cola.

1903 – відбувся політ першого дирижабля "Лебоді".

1945 – підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні.

1970 – The Beatles випустили диск Let It Be.

Хто народився 8 травня

1828 – Анрі Жан Дюнан, швейцарський філантроп, ініціатор створення міжнародного товариства "Червоний Хрест".

1903 – Фернандель, французький кіноактор-комік.

1911 – Роберт Джонсон, американський гітарист і блюзмен.

1975 – Енріке Іглесіас, іспанський співак.

1981 – Олексій Потапенко (Потап), український артист, продюсер, співак.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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