День матери: варианты самых нужных подарков

Что подарить маме нужное, важное и ценное, а не просто очередной сувенир

День матери: что подарить маме Фото: Unsplash

В ближайшее воскресенье, 9 мая, в Украине празднуется День матери. Что можно подарить самому родному человеку, чтобы ваш подарок не отправился пылиться на полку или в шкаф, а принес реальную пользу?

Life Сегодня собрали самые актуальные варианты подарков для мамы, которые ей наверняка пригодятся. И даже если она чем-то не воспользуется, пусть лучше эта вещь будет в доме, чем наоборот.

Также смотрите идеи лучших подарков на День матери и другие праздники мая в нашем календаре и не забывайте поднимать настроение родным и близким людям.

Купите маме пульсоксиметр

Позаботьтесь о мамином здоровье Фото: Unsplash

Если этот маленький приборчик есть в доме, с ним спокойнее жить. Он совершенно безболезненно в течение нескольких секунд развеет многие сомнения по поводу самочувствия. Пульсоксиметр измеряет сатурацию, т.е. уровень насыщения кислородом крови. Мамы, увы, не молодеют, и с возрастом желательно постоянно контролировать этот показатель. А в условиях эпидемии коронавируса – тем более.

Подарите маме чехол на мобильный

Теперь телефону ничего не страшно Фото: Pinterest

И пусть он будет водонепроницаемым, антиударным, непригораемым, противоугонным и громкоговорящим одновременно! Тогда у вас будет спокойная душа, вы всегда сможете вовремя дозвониться до мамы, а через пару часов безнадежных гудков не услышите в ответ, что она куда-то вышла, а телефон не взяла с собой. Заодно продумайте, чтобы чехол было удобно цеплять на одежду, но при этом он не мешал, не вываливался и не терялся. В общем – очень нужный подарок, прежде всего – заботливым детям.

Оплатите коммуналку

Решите мамины проблемы Фото: Unsplash

Злободневный, но очень актуальный шаг, который сложно назвать подарком, как таковым. Но который очень поможет в материальном плане маме, особенно если она пенсионерка. Просмотрите счета, возможно, у мамы даже есть задолженность. Вот и сделайте ей приятный сюрприз – избавьте от навязчивого чувства долга. А высвободившиеся таким образом средства она найдет куда потратить.

Преподнесите необычный букет

Пусть маме будет вкусно Фото: Pinterest

Цветы – далеко не обязательная составляющая букета. Этот факт все чаще доказывают популярные ныне съедобные букеты. Если мама – сладкоежка, она придет в восторг от конфетного букета или торта. Любительница экзотики с удовольствием полакомится апельсиново-фруктовой икебаной. А если ваша родительница – истинный гурман, подарите ей композицию из разных видов сыров и колбас. Ведь сама себе она вряд ли сделает такой вкусный подарок.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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