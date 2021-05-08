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День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

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Красивые поздравления с Днем памяти и примирения 8 мая в прозе, стихах, смс

Вечный огонь
Вечный огонь
Фото: Depositphotos

Сегодня, 8 мая, Украина и мир отмечает День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. Life Сегодня собрали для вас красивые и трогательные поздравления с Днем памяти и примирения в стихах, прозе и смс.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Красивые поздравления с Днем памяти и примирения в стихах

***

С Днем памяти и примирения вас поздравляем,
Неба мирного над головой всем пожелаем,
Пусть никогда не содрогнется от ужаса земля,
Пусть будут всегда спокойными ваши края!
Желаем вам вспомнить и помянуть,
Тех, кто лежит в могиле сырой,
Тех, кому выпал нелегкий путь,
Тех, кому звание – народный герой!

Короткие поздравления с Днем памяти и примирения в прозе

***

В День памяти и примирения желаем всем жить в мире, научиться прощать, понимать друг друга, улаживать все споры и ссоры мирным путем. Пусть этот день примирения напоминает, как важно верить и творить добро, чтобы больше не происходило войн и конфликтов!

Возвышенные стихи в День памяти и примирения

***

Вспомним и помянем несломленные судьбы людей,
Кто кровью отвоевали нашу страну,
Кто на пулю вражескую бросались грудью своей,
Чтобы подарить нам победную весну!
Низкий поклон им сегодня до земли,
Родину свою они сумели спасти,
Ценой собственной жизни нам мир подарили,
Отчизну они больше, чем себя, любили!

День памяти и примирения
День памяти и примирения
Фото: Unsplash

Торжественные стихи с Днем памяти и примирения

***

Помним, чтим, скорбим! С Днем памяти и примирения!
Люди, цените в жизни каждое мгновение.
Цените мир вокруг себя, свободу и тишину.
Наши предки ради этого прошли кровавую войну!
Молодые парни полегли в рассвете сил,
Не измерено количество неизвестных могил,
Жизнь познать даже не успели и многого не видали,
Но за Родину шли напролом, не сломились и не отступали.

Философские поздравления с Днем памяти и примирения в прозе

***

Пускай в нашей стране и во всем мире наконец воцарится покой, добро и мир. Люди, посмотрите друг на друга, возьмитесь за руки, помогайте друг другу, относитесь с уважением к истории своей родины и не забывайте подвигов, совершенных вашими дедами и прадедами. С Днем согласия и примирения!

Красивые поздравления в День памяти и примирения

***

Давайте вспомним те лихие времена,
Когда по миру шла кровавая война,
Помянем же погибших всех людей,
Что поплатились жизнью своей!
Чтобы потомкам долгожданный мир достался,
Простой солдат ради победы постарался,
Вечная память ему и вечный огонь,
И чтоб война не повторялась больше вновь!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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