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21 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 21 декабря?День зимнего солнцестояния. День святой Анфисы Римской – в православном календаре. День святого Томаса – у католиков. Анфиса Рукодельница – в народном календаре. Именины празднуют: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 декабря.

21 декабря: какой сегодня праздник
21 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День зимнего солнцестояния – самый короткий день и самая длинная ночь в году, начинается астрономическая зима-2020, символ возрождения богов, жизни и природы в культуре многих народов.
  • День Карачуна – древний праздник почитания языческого бога у славян.
  • Йоль в Исландии – средневековый праздник зимнего солнцестояния у древних германских народов.
  • Ночь Ялда – персидский фестиваль самой длинной и темной ночи года отмечается в Иране, Афганистане, Таджикистане.
  • Фестиваль Дунчжи в Восточной Азии также приурочен ко дню зимнего солнцестояния.
  • День рождения кроссворда – празднуют любители этой популярной головоломки в честь публикации в 1913 году первого кроссворда.
  • День вооруженных сил отмечается на Филиппинах.

Какой сегодня праздник

Западные христиане 21 декабря отмечают День Святого Томаса.

21 декабря в православной церкви чтится память преподобного Патапия Фивского, преподобного Кирилла Челмогорского, апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора, мучеников 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших, память мученицы Анфисы в Риме.

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В народе 21 декабря чествовали Анфису Рукодельницу. В этот день незамужние девушки готовили себе приданое: пряли, ткали, шили, вышивали. Такое рукоделие нужно было выполнять в одиночестве, чтобы никто не сглазил будущее счастье. Также в старину в этот день праздновалось возрождение Солнца.

Приметы на 21 декабря

  • если вокруг запястья завязать шелковую нитку – это оберег от сглаза, уколов иголкой, икоты и зевоты;
  • в этот день нельзя быть в грязной одежде и неубранном доме;
  • желательно избавиться от ненужных или изживших себя вещей;
  • в день зимнего солнцестояния нельзя быть жадным;
  • какая погода на день Анфисы – такая будет и на Новый год.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1898 – французские ученые Пьер и Мари Кюри открыли радий.
  • 1913 – американец Артур Уинн в газете New York World опубликовал первый в истории кроссворд.

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  • 1937 – премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов".
  • 1984 – СССР осуществил запуск межпланетной станции "Вега-2" для исследования планет Солнечной системы.
  • 1988 – состоялся первый полет советского самолета Ан-225 "Мрия".
  • 1991 – упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.

Кто родился 21 декабря

  • 1773 – Роберт Броун, британский ботаник, открывший броуновское движение.
  • 1925 – Ольга Аросева, советская и российская актриса театра и кино.
  • 1936 – Леонид Шульман, советский и украинский астроном, публицист, общественный деятель.
  • 1937 – Джейн Фонда, американская актриса, модель, писательница, продюсер.
  • 1940 – Фрэнк Заппа, американский композитор, певец, гитарист, кинорежиссер, сатирик.
  • 1947 – Пако Де Лусия, испанский гитарист-виртуоз.
  • 1948 – Сэмюэль Джексон, американский актер кино и телевидения, продюсер.
  • 1996 – Кейтлин Дивер, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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