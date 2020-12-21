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Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

Сегодня, 06:07

Узнайте, как правильно провести день зимнего солнцестояния-2020 и какие существуют запреты в этот день

Сегодня, 21 декабря, настал день зимнего солнцестояния-2020. С этого момента ночи становятся короче, а солнце светит ярче.

Традиции в день зимнего солнцестояния
Традиции в день зимнего солнцестояния
Фото: Unsplash

Считается, что этот переходной период идеален для того, чтобы изменить свою жизнь, совершить важный поступок, принять серьезное решение. Однако 21 декабря есть и целый ряд запретов. Сегодня.Lifestyle рассказывают, как провести День зимнего солнцестояния и что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

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День зимнего солнцестояния: что нельзя делать

  • В период зимнего солнцестояния рекомендуется воздержаться от шумных гуляний, употребления алкоголя и вредной пищи.
  • Сам день солнцестояния стоит провести дома, в кругу близких и родных людей.
  • Не надевайте грязную одежду и не проводите время в неубранной квартире.
  • В этот день нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от скоромной пищи.

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  • На День зимнего солнцестояния не желательно оставаться в одиночестве и грустить.
  • В этот день стоит быть щедрым и не жадничать.
  • Нельзя выяснять отношения в этот день, идти на конфликты и ругаться, чтобы весь следующий год не прошел в ссорах.
  • Не стоит занимать деньги.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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