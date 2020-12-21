Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

Узнайте, как правильно провести день зимнего солнцестояния-2020 и какие существуют запреты в этот день

Сегодня, 21 декабря, настал день зимнего солнцестояния-2020. С этого момента ночи становятся короче, а солнце светит ярче.

Традиции в день зимнего солнцестояния Фото: Unsplash

Считается, что этот переходной период идеален для того, чтобы изменить свою жизнь, совершить важный поступок, принять серьезное решение. Однако 21 декабря есть и целый ряд запретов. Сегодня.Lifestyle рассказывают, как провести День зимнего солнцестояния и что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

День зимнего солнцестояния: что нельзя делать

В период зимнего солнцестояния рекомендуется воздержаться от шумных гуляний, употребления алкоголя и вредной пищи.

Сам день солнцестояния стоит провести дома, в кругу близких и родных людей.

Не надевайте грязную одежду и не проводите время в неубранной квартире.

В этот день нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от скоромной пищи.

На День зимнего солнцестояния не желательно оставаться в одиночестве и грустить.

В этот день стоит быть щедрым и не жадничать.

Нельзя выяснять отношения в этот день, идти на конфликты и ругаться, чтобы весь следующий год не прошел в ссорах.

Не стоит занимать деньги.

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