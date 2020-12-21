Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать
Узнайте, как правильно провести день зимнего солнцестояния-2020 и какие существуют запреты в этот день
Сегодня, 21 декабря, настал день зимнего солнцестояния-2020. С этого момента ночи становятся короче, а солнце светит ярче.
Считается, что этот переходной период идеален для того, чтобы изменить свою жизнь, совершить важный поступок, принять серьезное решение. Однако 21 декабря есть и целый ряд запретов. Сегодня.Lifestyle рассказывают, как провести День зимнего солнцестояния и что ни в коем случае нельзя делать в этот день.
- В период зимнего солнцестояния рекомендуется воздержаться от шумных гуляний, употребления алкоголя и вредной пищи.
- Сам день солнцестояния стоит провести дома, в кругу близких и родных людей.
- Не надевайте грязную одежду и не проводите время в неубранной квартире.
- В этот день нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от скоромной пищи.
- На День зимнего солнцестояния не желательно оставаться в одиночестве и грустить.
- В этот день стоит быть щедрым и не жадничать.
- Нельзя выяснять отношения в этот день, идти на конфликты и ругаться, чтобы весь следующий год не прошел в ссорах.
- Не стоит занимать деньги.
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